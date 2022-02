Ndodhitë dhe enigmat në kalenderin e dytë të romanin Aksidenti të shkrimtarit Ismail Kadare

Marrë nga libri “Ylli i shkrimtarit-një biografi për Shkrimtarin Ismail Kadare nga koha e diktaturës deri në ditët e sotme”





Romani “Aksidenti” është një roman i zhanrit të mistereve. Mënyra se si fillon romani, ndoshta e zhgënjen lexuesin, se i duket si një histori e rëndomtë policore (gjë që e pohon dhe vetë autori, si për t’i dalë përpara zhgënjimit të lexuesit). Por shkrimtari me mjeshtërinë e tij na shpalos faqe zhanre të ndryshme të letërsisë e veç tyre ka dhe filozofi. Autori shkruan në roman: Ngjarja dukej më se e rëndomtë. Një taksi ishte rrëzuar në kilometrin 17, në rrugën automobilistike që çonte në aeroport. Dy udhëtarët qenë vrarë në vend, kurse shoferi i plagosur rëndë, ishte çuar në spital, në koma. Në procesverbalin e policisë, ishin shënuar të dhënat e zakonshme në kësi rastesh: emrat e të vrarëve, një burrë dhe një grua e re, të dy me nënshtetësi shqiptare, numri mineralogjik i taksisë bashkë me emrin e shoferit austriak, si dhe rrethanat, ose më saktë, mosdija e plotë e rrethanave, në të cilat kishte ndodhur aksidenti. Taksia nuk kishte asnjë gjurmë frenimi a goditjeje nga kurrfarë drejtimi. Në ecje e sipër i ishte afruar anës së rrugës, thua se grahësi e kishte humbur befasisht shikimin, gjersa ishte përmbysur në zgrip .

Në roman, një nga dy viktimat, Besfort Y. paraqitet si një njeri që shërbimet sekrete serbe e konsideronin si i vetmi person nga Shqipëria që kishte pasur një peshë të madhe në ndërhyrjen e NATO-s për të shpëtuar Kosovën:

I vetmi njeri nga Shqipëria, për të cilin mund të thuhet se ka pasur një peshë kaq të madhe në ndërhyrjen e NATO- s për të shpëtuar Kosovën, ka qenë Ismail Kadare. Vetëm ai, me prononcimet e tij në media, me bisedat me politikanë dhe zyrtarë të lartë të institucioneve evropiane dhe të fuqive të mëdha, ka bërë atë që i vishet Besfort Y. në roman. Romani është strukturuar në mënyrë të atillë që në fillim tregohet për hetimet që u bënë pas aksidentit, dhe pastaj tregohet se çfarë bënë në dyzet ditët e fundit të jetës dy personazhet kryesore që vdiqën në aksident. Që nga dita që Besfort Y. u thirr në Gjykatën e Hagës për Krimet e luftës deri në ditën e vdekjes së tij. Romani shpreh atë ndjenjë që ishte midis bezdisjes dhe rrezikut që ndjente autori për shkak të reagimit që pati ndaj angazhimit të tij për Kosovën në qarqet evropiane kundër luftës së NATO-s për Kosovën. Thellë në vetvete autori e ka përjetuar këtë reagim ndaj tij si një gjyq të padrejtë ndaj tij, të ngjashëm me “gjuetinë e shtrigave” në Mesjetë. A u kënaqët tani?

Një gjë tjetër që të shtyn ta besosh këtë është se në roman thirrja e Besfort Y. në Gjykatën e Hagës përshkruhet në mënyrë të mjegullt. Ajo përmendet fillimisht si dëshirë e të tjerëve në roman – aludim i Kadaresë për dëshirën që kishin shprehur disa njerëz në Beograd si dhe në qarqet radikale evropiane që njerëzit si ai të penalizoheshin nga Gjykata e Hagës si kriminelë lufte. Autori na thotë se Besfort Y., ka qenë vërtet në Hagë dyzet ditë para vdekjes, por nuk thuhet gjë e saktë për arsyen e vajtjes së tij atje:

Për një kohë të gjatë asgjë nuk dëshmonte ndodhjen në Hagë të Besfort Y., e aq më pak të të dyve, ditën e dyzetë përpara mbarimit. Jo vetëm kaq: si për të hedhur përfundimisht poshtë çdo dyshim, gjithçka tregonte se pikërisht atë ditë, ata gjendeshin në Danimarkë… Në ditar, në mënyrë krejtësisht të errët, përshkruhej fare shkurt makthi i njeriut të cilit ca shpallje shit-blerje apartamentesh dhe ca fletë të bardha, të ngjitura mbi shtylla telefonike, i ngjanin që larg si lajmthirrje nga gjyqi i Hagës 1.

Në këtë mënyrë në roman pasqyrohen mbresat e shkrimtarit nga sulmet që i janë bërë atij për angazhimin e tij për Kosovën, dhe nga gjyqi i padrejtë sekret që ai ndjente se ishte bërë ndaj tij. Gjatë tre dekadave të fundit, që prej vitit 1981, shkrimtari është sulmuar shumë për angazhimin e tij për Kosovën, nga serbët dhe miqtë e tyre në Perëndim. Në çaste të caktuara, të llogaritura mirë, intelektualë dhe politikanë serbë, si dhe intelektualë dhe politikanë perëndimorë kanë kërkuar që në Gjyqin e Hagës për krimet e luftës të shkojnë si kriminelë dhe ata që nxitën luftën e NATO-s kundër Serbisë në 1999, me intervista, artikuj në shtyp, libra etj. Kuptohet se një nga ata që shihej si njeriu që kishte përgjegjësi veçanërisht të madhe për atë që kishte ndodhur ishte Ismail Kadareja. Në romanin “Aksidenti” Kadareja, me trillin e shkrimtarit, krijon në kohën e tij të dytë, një episod të jetës së tij, të imagjinuar, sikur forcat proserbe kanë triumfuar në Gjykatën e Hagës dhe atë e thërresin si të pandehur në këtë gjykatë. Në roman Besfort Y. gjendet në këtë situatë:

Në hotel, pas darke, pas pyetjes a ka ndonjë mesazh për mua

sytë e tij i ishin ngulur sportelistit gjithë dyshim

-Nga pret mesazh?- pyeti ajo. Ai nënqeshi.

-Pres një thirrje. Një lajmthirrje gjyqi.

-Ah, ashtu?- tha ajo, duke u përpjekur të mbante të njëjtën shprehje shpotie.

-Nuk bëj humor. Pres vërtet një thirrje gjyqi. Nga gjyqi i fundit ndoshta…

Në pasqyrën e ashensorit nuk ia gjente dot sytë.

-Ata do të më gjejnë më në fund, – tha me zë të ulët.

–Ti je i lodhur, Besfort, – tha ajo, duke ia afruar kryet te supi. Ti ke nevojë të pushosh, shpirti im 1.

Gjyqi sekret ndaj meje ka ndodhur vërtet, thotë shkrimtari, dhe unë akoma nuk e di se sa i dëmshëm për mua ka qenë dënimi që m’u dha. Sipas autorit, ditën që Besfort Y. u largua me taksi nga hoteli në Vienë për në aeroport, ai duhet të shkonte në Hagë që të paraqitej në gjykatën për krimet e luftës. Vajtja në Hagë e Besfort Y., nuk ndodhi për shkak të vdekjes së tij të papritur dhe misterioze. Aksidenti ishte në vetvete aq i çuditshëm, saqë policia dhe shërbimet sekrete hoqën dorë nga sqarimi i tij. Tani e tutje me këtë çështje do të merrej një investigator privat, që në roman del si “Hulumtuesi”. Autori shkruan për të:

Atë që nuk kishin mundur ta bënin dot shërbimet e fshehta të dy shteteve, një njeri i vetëm, pa mjete, pa para e pa mundësi kërcënimi, madje pa shtysën e kurrfarë detyre a përfitimi, por vetëm prej një brenge të tij vetjake, brengë që nuk ia kishte zbuluar kurrë askujt, kishte arritur t’i afrohej zbërthimit të enigmës në kilometrin

Cili është ky hulumtues? Në kalendarin e dytë të shkrimtarit ndodhin gjëra nga më të çuditshmet. Ndaj ka mundësi që hulumtuesi të jetë vetë shkrimtari që shqyrton aksidentin që i ka ndodhur atij në kalendarin e dytë. Puna e hulumtuesit zhvillohet plotësisht sipas rregullave të kalendarit të dytë të shkrimtarit:

Në një tjetër shënim hulumtuesi rrekej të shpjegonte renditjen

e çuditshme, ose siç e cilësonte ai ‘gaforrçe’, të javëve dhe të ditëve. Kjo rrjedhë së prapthi (të dyzetat, ose të shtatat, që njehsoheshin përpara vdekjes dhe jo pas saj, sipas zakonit gjithënjerëzor), ka qenë shtyrë, sipas tij, nga dëshira për të dhënë, në njëfarë mënyre, vizionin gjithsesi të përmbysur për kohën e dy të dashuruarve, nëse do të quheshin të tillë 1.

Në roman, Besfort Y. kërkon që të përjetojë pikërisht diçka të ngjashme me atë që shkrimtari e quan kalendari i veçantë i tij. Kadareja, kur na përshkruan ditët e fundit të jetës së dy personazheve kryesore të romanit, na thotë se në këtë periudhë Besfort Y., dhe Rovena St., jetonin tanimë në një tjetër kohë:

Midis dy gjendjeve ishte një e tretë, më e vështirë për t’u

zbërthyer, një zonë gri, mbuluar me mjegull. Ishte pikërisht fjala “zonë” që ajo kishte përdorur në një nga letrat e rralla dërguar shoqes së saj në Zvicër. Tani ne takohemi në një zonë tjetër. Nuk e teproj aspak po të them se ky është një tjetër planet. Me të tjera ligje. Ka diçka të akullt, diçka të frikshme natyrisht, megjithatë, duhet ta pranoj se krahas kësaj, ka një anë tërheqëse, të panjohur 2.

A nuk është kulminacioni i atij që mund të quhet si kalendari i dytë ai segment kohor midis jetës dhe vdekjes, kur tanimë njeriu është shkëputur pakthim nga jeta, dhe ka hyrë në rrugën që e çon në vdekje? Këtu gjejmë gjurmët e atij që Kadareja e ka quajtur projekti i tij për ndërtimin e një ferri. Një nga gjërat më të rëndësishme në një projekt të ferrit është hyrja në ferr, për të cilën një përshkrim të bukur na ka lënë Dante Aligheri. Kadareja na ka bërë më tepër se një përshkrim për hyrjen në ferr. Një prej tyre është në romanin “Pallati i ëndrrave”. Një në romanin “Aksidenti”. Kadareja merret vetëm me çastin dhe shtegun e hyrjes në ferr, duke e kompletuar kështu projektin e tij të ferrit. Në kalendarin e tij të dytë, shkrimtari mund të bëhej një eksplorator i ferrit, dhe të hynte atje me një taksi, si në romanin “Aksidenti” apo në një mënyrë tjetër. Këtu duhet vënë në dukje se ngjarja e romanit “Aksidenti” na jep përshkënditjen e saj që shumë herët në veprën e Kadaresë, te poezia “Taksi për në humnerë”, të cilën e ka kritikuar David Samoillov për ndikime perëndimore. Këtu duhet të kujtojmë se në romanin “Përbindëshi” personazhi kryesor e rrëmben të dashurën e tij Helenën, me një taksi. Pra motivi i taksisë me të cilën bëhet një udhëtim i rrezikshëm i dy të dashuruarve është një motiv që shfaqet jo një herë në veprën e Kadaresë në kohë të ndryshme. Kadareja e lidh historinë e Besfort Y. dhe të Rovena St., me një legjendë të moçme, atë të Ago Ymerit: Bënte ç’bënte hulumtuesi i kthehej asaj leje, me shpresën se diçka tjetër do të dilte prej saj. Nga mendja nuk i hiqeshin fjalët e një kolegut të tij, kohë më parë, kur i kishte folur për herë të parë për anketën. Ndërsa anglezët për rastet gjyqësore hapnin shpesh kronikat e vjetra, myslimanët Kuranin e shtetet e reja afrikane enciklopedinë britanike, kur vinte puna te ballkanasit, pothuajse të gjitha qokat a modelet, me pak mundim, i gjeje në baladat e tyre. Tri ditë leje për të paradigmë e njohur. Në të vërtetë ishte kryer diçka, zakonisht ndonjë të ë pasqyrëz shfaqen herë sytë e njërit, herë të tjetrit. Rruga paradigmë e njohur.Në të vërtetë ishte

Vepra, vëlli ashtu, një klishe e vjetër. Gjysma e baladave ballkanase ishin mbushur me të tilla. Dukej se të gjithë rendnin për të kërkuar një afat. Disa e kërkonin nga vdekja, të tjerë, më të vonshëm, pra më pak të madhërishëm, e kërkonin lejen nga burgu ku kishin rënë, e kështu me radhë gjer te njerëzit e sotëm, si Besfort Y., që ia kishte lypur lejen zyrës së tij në Këshillin e Europës. Ngjanin të larmishme, por në thelb kishin diçka të pandryshueshme: një pakt të fshehtë, prej të cilit nuk shpëtonin dot. Hulumtuesi dëgjonte i nemitur. Ja, leja e Besfort Y. ngjante, sipas ekspertëve, me lejen treditëshe të njëfarë Ago Ymeri, pavarësisht se kjo e fundit ishte nxjerrë nga një burg i mesjetës, e tjetra nga Departamenti i krizave në Bruksel. Hulumtuesi e përfytyronte Ago Ymerin tek rendte me kalë për të mbërritur te kisha, ku e fejuara e tij do të vinte kurorë me një tjetër… Histori më kundërthënëse s’kishte dëgjuar ndonjëherë. Nuk kuptohej përse i jepej leja tjetrit, e aq më pak përse, pas mbarimit të saj, ai do të kthehej prapë në burg. Veç në qoftë se kuptimi ishte i koduar 1.

Por, ndërsa në legjendën e vjetër Ago Ymeri vjen për të marrë të dashurën që është duke u martuar me një tjetër, dhe bashkohet me të, për të jetuar të dy si burrë e grua, në romanin “Aksidenti”, Besfort Y., merr leje për të shkuar të marrë të dashurën që pastaj të nisen të dy drejt vdekjes. Në roman, Besfort Y., nuk i tregon të dashurës se po shkojnë drejt vdekjes, por i thotë se do të shkojë me të deri te porta e burgut në Hagë. Në roman rrugëtimi i Besfort Y. dhe Rovena St., me taksi nga hoteli në aeroportin e Vienës, nga ku do të nisej për në Hagë, përshkruhet si rrugëtimi i Ago Ymerit me nusen. Kadareja thotë se Besfort Y. e mori me vete të dashurën në rrugën e vdekjes, drejt së cilës po shkonte për të shmangur dënimin me burg në Hagë:

Kalorësi me nusen pas shpinës së tij është diçka e lehtë për t’u përfytyruar. Dhe po ashtu fjalët e shkëmbyera midis të dyve.

Ku shkojmë?

Atje… Në burg?

Sigurisht në burg, ku tjetër?

Po ç’do të bëj unë atje? Veç kësaj, ligji a e lejon? Këtë s’e kam menduar.

Po pse? Ç’pakt ke bërë me ta, përse të lanë, ç’u ke premtuar?

Trokthi i kalit e mbush ca çaste heshtjen. Pastaj prapë fjalë. Përse je i detyruar të kthehesh? Ikim të dy, jemi të lirë. S’mundem. Po pse? ç’të mban të lidhur?

Prapë heshtje dhe trokthi që ngre pluhur.

A mund të pushonim pak?

Jo, jemi vonë. është dita e tretë e lejes. Bashkë me mbrëmjen, portat e burgut mbyllen.

Ç’është ai lumë atje? Më ngjan si ai, tek ura e të cilit jemi

njohur, të kujtohet? Përse po kthehet tani kundër nesh?

Duhet të ngutemi. Mbahu fort pas meje. Po këto dele, këta buaj të zinj ç’janë?

Ka shumë trafik. Duhet ngutur. Mbahu më fort. Ago, ç’bën kështu, ti po më mbyt…

Ndoshta arrijmë përpara se portat të mbyllen. Aeroportet janë të rrepta tani. Portat e hipjes në avion mbyllen përherë e më shpejt1.

Ai që shkrimtari e quan kalendari i dytë i tij, nuk ka vetëm një kohë tjetër, por edhe një gjuhë tjetër. Në këtë gjuhë të dytë, aluduese, Kadareja na thotë më lart, se ai nuk pranoi t’i nënshtrohej gjyqit sekret kafkian që u ngrit ndaj tij dhe zgjodhi të kërkojë një rrugëdalje në mënyrën e legjendave të moçme shqiptare. Por ajo që në kalendarin e parë, atë të kësaj bote, mund të duket si rrugëtim drejt vdekjes, në kalendarin e dytë të shkrimtarit, është rrugëtim nga vdekja në jetë. Duke u rebeluar ndaj gjykatës misterioze që e thirri atë për ta gjykuar, shkrimtari afirmoi personalitetin e tij si njeri i lirë dhe me dinjitet, të cilin e kishte ndërtuar dhe mbrojtur që në dekadat e vështira të jetës në diktaturë. Dhe ajo që për njerëzit që e akuzonin atë, dhe e kishin thirrur të dilte para gjykatës misterioze ishte jetë, për të ishte vdekje. Pranimi i shpërblimit që ofronte gjykata nëse ai i nënshtrohej vendimit të saj (se ç’mund t’i kërkohej të bënte këtë nuk e di as Kadareja vetë), do të ishte për shkrimtarin vdekje morale, gjë që për të kishte qenë e papranueshme edhe në kohën e diktaturës. Në romanin “Aksidenti”, si në asnjë nga librat që ka shkruar Kadareja pas vitit 1990 ndihen notat e arrogancës së shkrimtarit, të asaj arrogance për të cilen ai thotë se e kishte mbajtur gjallë moralisht në diktaturë. Është një ndjenjë arrogance që në këtë rast vjen nga gjyqi i padrejtë që shkrimtari e ndjen se iu bë për shkak të angazhimit të tij për Kosovën. Është kuptimplotë ajo që thuhet në bisedën e fundit që hulumtuesi bën me shoferin e taksisë në spital:

Do të të bëj edhe një pyetje, tha me zë të butë.

Qoftë e fundit.

Desha të di, gjatë rendjes për në aeroport, a mos ndjeve një zhurmë gjithsesi të habitshme, që në krye mund ta kesh marrë si një cen të motorit, por që s’ishte ashtu. Nga zhurma gjithsesi e huaj për autostradën, një si trokth kali, që iu ndiqte pas të gjithëve…

U ngrit, pa e pritur përgjigjen .

Trokthi i kalit të legjendave simbolizon traditën morale të njeriut shqiptar që autori e ka parë vazhdimisht si një vlerë të madhe. Në veprën e Kadaresë shfaqen dy lloj trokthesh kali. Është trokthi i keq i Kalit të Trojës që shfaqet herë pas here në veprën e tij, në prozë dhe në poezi. Është edhe trokthi i mirë i kalit të Kostandinit të legjendës, apo edhe trokthi i kalit të Ago Ymerit te romani “Aksidenti”. Në fund të romanit, autori, që deri atëherë na kishte lënë përshtypjen se po kompletonte projektin e tij të ferrit me një hyrje në ferr (shembulli i Empedoklit që hidhet në kraterin e vullkanit përmendet prej personazheve), befas në mbyllje të romanit na thotë se bëhet fjalë për një dalje nga ferri. Autori në çastet e fundit nuk vë në gojën e Besfort Y., Empedoklin, por thirrjen e Orfeut për Euridicen, në çastet kur ky është duke dalë nga Hadesi:

Ashtu siç ka ndodhur më parë dhe ashtu siç do t’i ndodhë qindra herë të tjera, gjer në mbarim të jetës së tij, hulumtuesi nuk e ka vështirë të përfytyrojë lëvizjen e mundimshme të taksisë midis rrjedhës së makinave në mëngjesin e turbullt të 17 tetorit. Përplasja e shiut në qelqet, ndalesat e gjata, gjuhët e Evropës dhe emrat e firmave e të qyteteve të largëta, shkruar mbi kamionët e gjatë. Dortmuth, Euromobil, Hanover, Elsinor, Paradis Travell, Hagë. Ata emra, bashkë me zërat e ulët, ç’është ky kiamet kështu, u bë vonë për avionin, e shtojnë ankthin.

Eshtë vonë, pa dyshim. Ata duan të kthehen, ndonëse nuk e thonë. Nga të dy anët kurthi po mbyllet.

Kthehemi shpirt. S’mundemi.

Flasin me zë të ulët pa e ditur se tjetri i dëgjon. S’ka kthim kurrsesi.

Në pasqyrëz shfaqen herë sytë e njërit, herë të tjetrit. Rruga ngjan se po lirohet pak. Më tutje prapë mbyllet. Ndoshta avioni pret. Frankfurt. Interkontinental. Vjenë. Monako-Hermitage. Princi i kurorës. Asaj i merren mendtë.

Po këto janë hotelet ku kemi qenë. (Ku kemi qenë të lumtur, pëshpërit me frikë.) Përse janë kthyer befas kundër nesh? Lorelei. Schlosshotel-Lerbach. Ernst Excelsior. Biaritz. Ai kërkon ta shtrëngojë pas vetes.

Mos ki frikë, shpirt. Rruga më duket se po hapet. Ndoshta avioni pret.

Ia ka vënë krahun rreth qafës, por gjesti ngjan i largët, i harruar. Ç’janë këta buaj të zinj, thotë ajo. Edhe këta na mungonin.

Në vend që t’i përgjigjet, ai murmurit për ca porta burgu që shpreson t’i gjejnë ende të hapura, para se dielli të perëndojë.

Ajo ka prapë frikë. Dëshiron të pyesë, ku kemi gabuar? Ai përpiqet ta afrojë nga vetja.

Ç’po bën kështu? Ti po më mbyt.

Taksia rend. Sytë e shoferit, si të ndeshur dikur, ngrijnë te qelqi i pasqyrëzës. Nga të dyja anët vjen dritë. Por ajo është e tepërt, pa mëshirë. Ajo afron kryet te supi i tij. Taksia nis të dridhet. Një prani e huaj është ndërkaq brenda saj. E epërme, shurdhe. Bashkë me veglat dhe ligjet e saj kërcënuese.

Ç’po ndodh, ç’gabim po bëjmë?

Buzët e tyre afrohen edhe më. Nuk duhet. S’mundemi.

Veglat dhe urdhrat penguese janë kudo. Ai thotë diçka që s’dëgjohet. Nga lëvizja e buzëve ngjan si një emër. S’është emri i saj, është i tjetërkujt. Ai e thotë prapë, dhe prapë s’dëgjohet, ashtu si në ëndrrën prej gipsi. E kërkon thirravajshëm atë që me duart e veta e ka mbytur. I lutet, kthehu, bëhu ajo që ishe. Por ajo s’mundet. Kurrsesi s’mundet. Minuta të tëra, vite, shekuj, gjersa gjithçka merr krismë. Dhe nga gipsi, shungullueshëm del më në fund emri:

Euridike. Dhe dridhja papritur resht. Thua se taksia është shkëputur nga toka. Në të vërtetë ashtu ngjan. Nga hapja e dyerve duket se taksisë i kanë dalë befas krahë. Dhe ashtu, e ndryshuar, rend nëpër qiell. Veç në qoftë se asnjëherë s’ka qenë taksi, por tjetër gjë, por ata s’e kanë vënë re. Tani është vonë. Asgjë më s’ndreqet. Rovena dhe Besfort Y. s’janë më… Anevor… ëtob ëtëk ën ëm ënaj’s

Y. trofseB edh anevoR .

Besfort Y., në çastet kur taksia është duke dalë nga rruga, është Orfeu që kërkon të dalë nga ferri së bashku me të dashurën e tij. Kjo gjë përforcon atë që kam thënë më lart në libër se shkrimtari e quan vdekje atë që të tjerët e quajnë jetë, dhe përkundrazi e quan jetë atë që të tjerët e quajnë vdekje. Romani “Aksidenti” është një tjetër provë se sa të drejtë ka pasur bashkëautori i “Libri i zi i komunizmit”, Stephane Courtois, kur në një intervistë me Kadarenë bëri një interpretim interesant të një detaji të veprës së Kadaresë, në një pyetje të tij:

Në “Dimrin e vetmisë së madhe”, ju përshkruani mrekullisht

një ndeshje boksi të ritransmetuar në televizion. Si rrjedhim i kësaj, e kuptoj mirë krahasimin e situatës suaj pas autokritikës, me atë të boksierit të rrëzuar në knock down. Kur keni filluar të perceptoni që kishit hyrë në një ndeshje me pushtetin, fundi i së cilës nuk ishte vulosur përfundimisht nga autokritika juaj? Në çfarë momenti u shfaq te ju ideja e këtij luftimi që kërkonte mund dhe kohë të gjatë 2?

Kjo betejë për të cilën flet Courtois, nga i cili meqenëse jemi këtu Kadareja ka marrë certifikatën më të mirë të disidentit, që mund të ëndrrojë nj shkrimtar nga një vend ish-komunist, nuk mbaroi për shkrimtarin me rënien e regjimit komunist. Të tjerë pushtete, shpesh jo të dukshme, ndërkombëtare, si ato që përshkrova më lart, kanë qenë kundërshtari i shkrimtarit në këtë ndeshje boksi, dhe përsëri ai është gjendur në knock down, por nuk është dorëzuar.

Në letërsi paradoksalisht kanë fituar shumë shkrimtarë të cilët duke jetuar në vende të lira refuzuan lirinë, dhe u bënë himnizues të totalitarizmit me veprën e tyre. Mes tyre kishte jo pak shkrimtarë komunistë, madje stalinistë. Refuzimi i lirisë ishte një zgjedhje e tyre e lirë. Ndërsa Kadareja, i cili jetonte në diktaturë, nuk pati mundësi të zgjidhte lirisht nëse do të jetonte në liri apo në tirani. Ai refuzoi tiraninë dhe kërkoi lirinë, me aq sa ishte e mundur për një shkrimtar që jetonte në diktaturë si Shqipëria.