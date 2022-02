(Pamjet e patransmetuara) Sherri mes Arjolës, Elgit Dodës dhe Xheisarës në prapaskenën e Top Channel

Në vend të spektaklit të “Big Brother VIP”, që është transmetuar çdo të martë dhe të premte që nga tetori i vitit të kaluar, u transmetua “Fan Club”. Të gjithë ish-banorët ishin të ftuar në studio për të folur për rrugëtimin e tyre dhe për katër finalistët, por me sa duket ka nodhur një incident që nuk është transmetuar.





Ndonëse nuk pritej, ishin një emision plot tensione e debate, pasi duket se edhe pse rrugëtimi i tyre ka mbaruar ish-banorët janë përfshirë nga ethet e garës për miqtë e tyre që po garojnë për çmimin e madh.

Elgit Doda ishte një nga të ftuarit, i cili foli për mikun e tij, Donaldin. Mirëpo, artisti u përfshi në një debat të ashpër me Arjola Demirin, e cila hodhi akuza të forta në drejtim të Donald Veshajt. Ajo e quajti atë strateg që bën çdo gjë për famë dhe vëmendje dhe tha se ka përdorur çdo miqësi.

Mirëpo, duket se debati ka qenë edhe më i ashpër se kaq dhe pamjet nuk janë transmetuar. Në të janë përfshirë edhe Xheisara Frisku dhe Ardit Çuni. Ky i fundit ka publikuar në Instagramin e tij një video të shkurtër të debatit të patransmetuar.

“Një nga debatet më të forta që nuk u transmetua sot.”-ka shkruar ai krah videos, teksa është dashur ndërhyrja e regjisorit Eduart Grishaj për të qetësuar situatën.

Pjesë nga debati:

Arditi: Realisht Donaldi ka qenë një ndër ato personazhe që është goditur nodshta edhe nga zgjedhjet e vte por që të shohim pak edhe anën tjetër të medaljes. Është Donaldi që ka qenë me më shumë surpria në atë shtëpi, që do të thotë nqs do të kishte ditur t’i përdorte… një indikacion, një mesazh, ardhja e Elgitit, Mozzik-ut… Por unë mendoj që Donaldi nuk i ka marrë mesazhet siç duhet dhe deri diku mund t’i ketë ndikuar edhe fakti që ka marrë shumë surpriza.

Arjola: Ai djalë e do shumë suksesin, e do jashtëzakonisht shumë.

Elgiti: Ai djalë e meriton.

Arjola: Për të merituar e meritojmë nga i pari tek i fundit.

Elgiti: Po flasim për atë djalin jo për njerëz të tjerë.

Arjola: Ne për të suksesshëm kemi shkuar aty jo për të dalë… (Donaldi) është shtydhur më shumë se sa duhet sepse ka bërë gjëra në këtë program… Të gjithë e kanë dashur suksesin, por protagonizmin e ka marrë dashje padashje, me meritë pa meritë.

Elgiti: Me meritë do thoja.

Arjola: Pa meritë! Shumë raste pa meritë.

Elgiti: Mirë ëshë mendimi jot.

Arjola: Sepse rrugës strategjia e Donaldit…

Elgiti: Donaldi s’ka pasur strategji.

Arjola: Donaldi ka pasur shumë strategji. Po flas për këto muaj. Donaldi ka pasur shumë strategji dhe miqtë i ka përdorur që të gjithë pë suksesin dhe famën e vet. Është i etur për sukses.

Dojna: Na fol me fakte konkrete.

Arjola: Ka mbrojtur Semin me fanatizëm me heroizëm… Unë ia kam shkruajtur shumë herë dhe i kam thënë “ti në këtë program ke dashur të bëhesh hero”. Ka përdorur gjithçka duke filluar që me Borën, me Triksën, me Sarën me Semin me të gjitha edhe me Egzonën.