Tensioni Rusi-Ukrainë/ Loja në prapaskenë e agresionit rus dhe situata e paqartë në kufi

Ditën e djeshme Ministria e Mbrojtjes ruse njoftoi se disa nga trupat ushtarakë janë tërhequr nga kufiri me Ukrainën.





“Me përfundimin e stërvitjeve ushtarake, si gjithmonë, marshimet do të kryhen në mënyrë të kombinuar në pikat e dislokimit të përhershëm”, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes.

Por ende një ditë më pas, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-S është mosbesues nga ky prononcim i Rusisë dhe ka deklaruar se nuk ka ende një tërheqje.

“Mbetet për t’u parë nëse ka një tërheqje ruse. Ajo që ne shohim është se ata kanë rritur numrin e trupave dhe më shumë trupa janë në rrugë. Nëse ata me të vërtetë fillojnë të tërheqin forcat, kjo është diçka që ne do ta mirëpresim. Ata gjithmonë i kanë lëvizur forcat përpara dhe mbrapa, në mënyrë që ne të shohim lëvizjen e forcave, të tankeve të betejës, kjo nuk konfirmon një tërheqje të vërtetë”, tha Stoltenberg.

Partnerët evropianë dhe G7, SHBA-ja ka paralajmëruar se çdo pushtim rus në Ukrainë do të sillte “kosto të shpejta dhe të rënda” për Moskën, në formën e sanksioneve. Udhëheqësit amerikanë dhe evropianë kanë paralajmëruar gjithashtu se një pushtim i plotë rus i Ukrainës mund të rezultojë në 100,000 vdekje civile dhe të ndryshojë botën në mënyrë radikale. Por asnjëra palë nuk e ka braktisur ende diplomacinë.

Rusia dhe vendet demokratike të Evropës. Çfarë po ndodh tani?

Forcat ruse janë ende përgjatë kufirit verior, lindor dhe jugor të Ukrainës. Zyrtarët amerikanë thanë CBS News se Rusia tani ka të paktën 80% të forcave në vend që do t’i duhej të nisë një pushtim në shkallë të plotë dhe se Rusia pritet të nisë një formë sulmi kundër Ukrainës deri në fund të kësaj jave.

Nga ana tjetër, Rusia këmbënguli se nuk ka ndërmend të pushtojë Ukrainën dhe i ka hedhur poshtë paralajmërimet e SHBA-së duke i cilësuar si “histeri”. Perëndimi vë në dukje ushtrimet e mëdha ushtarake ruse përtej kufijve të Ukrainës si dëshmi të agresionit të tij. NATO dhe Ukraina janë përgjigjur duke zhvilluar lojërat e tyre luftarake pranë territorit rus.

Rusia ka thënë se një stërvitje masive e përbashkët që po zhvillon me aleaten Bjellorusinë, në kufirin verior të Ukrainës, do të përfundojë më 20 shkurt dhe se 30,000 forcat ruse që marrin pjesë do të kthehen në shtëpi kur të përfundojë. Por më 14 shkurt, një zyrtar amerikan i tha korrespondentit të sigurisë kombëtare të CBS News, David Martin se trupat ruse pranë kufirit të Ukrainës kishin filluar të lëviznin në “pozicione sulmi”. Ministri rus i mbrojtjes tha më herët se disa nga stërvitjet ushtarake të Rusisë në rajon kishin përfunduar tashmë dhe se të tjerat do të përfundojnë në ditët në vijim.

Ishte një deklaratë e paqartë dhe zyrtarët amerikanë nuk raportuan asnjë lëvizje të forcave ruse larg kufijve të Ukrainës. Sekretari Antony Blinken njoftoi të hënën se SHBA-ja do të zhvendosë përkohësisht operacionet e ambasadës në Ukrainë nga Kievi në Lviv, pranë kufirit perëndimor të vendit, për shkak të “përshpejtimit dramatik në grumbullimin e forcave ruse”.

Pse gjithë ky shqetësim për Rusinë?

Frika nga agresioni rus bazohet në disa ngjarje të ndodhura më parë duke përmendur rastin kur forcat ruse pushtuan Ukrainën lindore në vitin 2014. Putin pretendoi se sulmi ishte thjesht një mbrojtje e rusëve etnikë që jetojnë në rajonin lindor të Donbasit të Ukrainës, të cilët kurrë nuk e kanë mbështetur orientimin properëndimor të Ukrainës. Por Putin e përdori pushtimin për të kërkuar fjalë për fjalë një pjesë të Ukrainës për Rusinë, duke aneksuar në mënyrë të njëanshme Gadishullin e Krimesë. Aneksimi nuk njihet nga komuniteti ndërkombëtar, por Rusia e ka nën kontroll këto territore.

Ukraina

Që nga aneksimi, në Donbas është ndezur një luftë ndërmjetëse midis forcave të mbështetura nga Rusia dhe qeverisë ukrainase. Një marrëveshje paqeje e vitit 2015 përfundoi kryesisht betejat e mëdha, por luftimet kanë vazhduar dhe kanë lënë më shumë se 14,000 njerëz të vdekur në proces, sipas qeverisë ukrainase.

Çfarë kërkon Putini?

Udhëheqësi i fortë i Rusisë flet shpesh për lidhjet etnike midis Rusisë dhe Ukrainës dhe paralajmëron kundër zgjerimit të NATO-s më tej drejt lindjes drejt kufijve të tij. Ukraina ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik përpara se të shpallte pavarësinë e saj në 1991.

Siç raportoi në janar David Martin i CBS News, objektivi i Putinit është të mbajë Ukrainën – vendi i dytë më i madh në kontinent – nga krijimi i kauzës së përbashkët me demokracitë e Evropës.

“Ajo që e motivon Putinin” i tha CBS News ish-ambasadori i NATO-s Ivo Daalder, “është një shqetësim për pavarësinë e Ukrainës – një shqetësim se një demokraci funksionale, e suksesshme dhe e begatë në Ukrainë përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për sundimin e tij, sepse do t’u japë njerëzve në Rusi ideja se edhe ata mund të gëzojnë atë që gëzon Ukraina dhe të ngrihen kundër sundimit të tij autokratik”.

Për t’i dhënë fund situatës aktuale, Putini ka kërkuar që NATO të përjashtojë pranimin e ndonjë anëtari të ri nga ish-shtetet sovjetike – më e rëndësishmja, Ukraina – dhe që forcat e NATO-s të tërhiqen nga pozicionet në vende të tjera pranë Rusisë.

SHBA-ja dhe NATO-ja kanë hedhur poshtë kërkesën për të përjashtuar çdo anëtar të ri si një vend fillestar, por ata kanë shprehur gatishmërinë për të negociuar mbi dislokimet ushtarake dhe hapjen me stërvitjet në rajon, së bashku me masat e tjera të ndërtimit të besimit. Qeveria amerikane është duke pritur për një përgjigje zyrtare nga Kremlini ndaj propozimeve të dorëzuara nga Uashingtoni në Rusi javë më parë. Shumë analistë besojnë se objektivi i Putinit është të gërryejë besimin në qeverinë e Ukrainës, në mënyrë që ajo të zëvendësohet me një regjim të ri pro-rus, dhe se ai po përdor kërcënimin e jashtëm të veprimit ushtarak, së bashku me veprime të besueshme të mohueshme si sulmet kibernetike, për ta arritur këtë.

Si është përgjigjur Ukraina?

Ukraina e ka bërë kërkimin për anëtarësim në NATO një gur themeli të politikës së saj të sigurisë kombëtare dhe ka refuzuar të tërhiqet nga kjo ambicie, megjithëse edhe para ngritjes aktuale ushtarake ruse nuk kishte asnjë diskutim që Ukraina të pranohej në aleancë në një kohë të shkurtër. Ndërsa shumë ukrainas, veçanërisht në lindje të vendit, janë pro-rusë, ukrainasit rrëzuan presidentin e tyre të fundit pro-rus në vitin 2014 dhe që atëherë kanë zgjedhur vazhdimisht politikanë pro-perëndimorë.

Vendi i është përgjigjur ngecjes aktuale duke përgatitur forcat e tij për t’u përballur me çdo pushtim rus, duke përfshirë dërgesat e mëdha të armëve amerikane, njësitë e mbrojtjes civile dhe stërvitjet e vazhdueshme ushtarake pranë kufirit të tij me aleatin rus, Bjellorusinë.

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy i ka kërkuar kombit të tij të qëndrojë i qetë dhe shumica e ukrainasve – të zbutur nga pothuajse tetë vjet konflikt në lindje të vendit me separatistët e mbështetur nga Rusia – e kanë bërë këtë. Pavarësisht paralajmërimeve të Shtëpisë së Bardhë për një pushtim të mundshëm të afërt, nuk ka pasur panik apo histeri, madje as grumbullim rezervash, në kryeqytetin, Kiev.

Kush është problemi i Amerikës?

Duke qenë se Ukraina nuk është anëtare e NATO-s, SHBA-të dhe shumica e aleatëve të saj evropianë kanë përjashtuar dërgimin e trupave në vend për të ndihmuar në mbrojtjen e territorit të saj. Në vend të kësaj, ata kanë ofruar pajisje ushtarake, para dhe mbështetje diplomatike. Presidenti Biden dhe Sekretari i Shtetit Antony Blinken kanë mbajtur disa telefonata me zyrtarë rusë, duke përfshirë një telefonatë mes zotit Biden dhe Putin më 13 shkurt.

Deri më tani, bisedat e drejtpërdrejta nuk kanë dhënë përparime. Interesi i SHBA-së për të kundërshtuar agresionin e Rusisë është i vështirë për t’u shpjeguar për sa i përket mallrave ose jetëve amerikane: Ukraina nuk është një partner i rëndësishëm tregtar dhe një kërcënim për territorin ose sovranitetin e saj nuk përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për atë të Shteteve të Bashkuara.

Por demokracitë më të fuqishme në botë kanë luftuar për vite me radhë për të mbajtur nën kontroll veprimet e panumërta të liga të Putinit – nga pretendimi i Krimesë, deri te helmimi i disidentëve në tokën britanike dhe bllokimi i sanksioneve të OKB-së kundër regjimit të Asadit në Siri. Ndërsa Putini tani kërkon të thellojë lidhjet e Rusisë me Kinën, një tjetër vend i fuqishëm i etur për të portretizuar modelin perëndimor të demokracisë si të kaluarën e tij, SHBA-të kanë një interes të qartë për të kthyer prapa përpjekjet e tij të fundit dhe më të guximshme për të krijuar një pykë midis anëtarëve të NATO-s./ cbsnews