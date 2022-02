Vihet në pranga ‘koka’ e drogës së Belgjikës/ Kush është trafikanti i madh që mund të fundosë edhe bosët shqiptarë të kokainës që fshihen në Dubai

Një nga trafikantët më të mëdhenj të trafikut ndërkombëtar të drogës Farhan Bouzambou është arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA). Bouzambou u dënua me 11 vjet burg në fund të vitit të kaluar, në një rast të trafikut të drogës.





41-vjeçari ka qenë prej kohësh në listën e Interpolit që nga dënimi i tij në tetor 2021 dhe ai është arrestuar me kërkesë të Belgjikës. Autoritetet belge kanë kërkuar edhe ekstradimin e tij. Nëse Emiratet e Bashkuara Arabe pranojnë që të ekstradojnë kriminelin më të madh të drogës atëherë kjo do të krijojë një precedent të atillë pasi të gjithë bosët e kokainës që fshihen në Dubai përfshirë edhe ata shqiptarë do të ekstradohen drejt vendeve të tyre, shkruajnë mediat belge.

Ministri i Drejtësisë i Belgjikës, Vincent Van Quickenborne nënshkroi vitin e kaluar një marrëveshje ekstradimi në Abu Dhabi por deri më tani kjo marrëveshje nuk ka dhënë rezultat.

Bosët e drogës dhe shqiptarët që fshihen në Dubai

Një nga emrat e njohur të botës së drogës është edhe Nordin El Hajjioui-t (i njohur edhe si ‘Nordin van den Dam’). Tentativa për ta ekstraduar atë dështoi për arsye procedurale.

Emiratet e Bashkuara Arabe refuzuan gjithashtu të ekstradojnë edhe baronët e tjerë të mëdhenj të drogës, si bosi i Camorra Rafaele Imperiale, si dhe bosin e mafias shqiptare Denis Matoshi.

Para Matoshit, Emiratet e Bashkuara Arabe refuzuan të ekstradonin edhe të shumëkërkuarin për vrasje të dyfishtë, at e bir, Florenc Çapjan. Por nëse vendoset që të ekstradohet Farhan Bouzambou, ai do të krijonte një precedent domino edhe për bosët e tjerë të drogës, përfshirë edhe shqiptarët e shumëkërkuar. Një numër kriminelësh të kërkuar nga Belgjika, kryesisht për akuza për kontrabandë droge, fshihen në Dubai. Sipas mediave belge, nëse Bouzambou ekstradohet, të kërkuarit e tjerë nuk do të mund të qëndrojnë gjatë nën mbrojtjen e Emirateve të Bashkuara Arabe.

Farhan Bouzambou qëndron prej disa vitesh në Dubai, ku thuhet se drejton një biznes të makinave me qira dhe një restorant të njohur. Ai u dënua në Belgjikë në vitin 2017 pasi Frank Masmeijer, i cili dëshmoi gjatë gjyqit se Bouzambou e rrahu sepse nuk arriti të dorëzonte 500 kg kokain. Ai apeloi vendimin dhe arriti t’i shmanget drejtësisë dhe u arratis në Dubai ku sot është vendosur në prangat e policisë.

Florenc Çapja u arrestua në maj të vitit të kaluar në Dubai. Ai u akuzua për vrasje të mbetur në tentativë ndaj Fadil Memës në vitin 2006.

Sipas policisë, autor i këtij atentati ka qenë Florenc Çapja, i cili në të shkuarën është akuzuar edhe për vrasjen e Memës, ekzekutuar më 13 mars 2015 në Torino, Itali dhe Gentian Beqirit. Të dy këta akuzoheshin nga familja Çapja për vrasjen e Sokol Çapjes në dhjetor 2005. Pak javë më parë Emiratet e Bashkuara Arabe refuzuan ekstradimin e tij.

Denis Matoshi i njohur edhe si Eldi Dizdari u vu në pranga në Dubai në shtator të 2020-s, pas një hetimi ndërkombëtar të nisur prej 2015-s për trafikun ndërkombëtar të drogës, si anëtar i “KOMPANIA BELLO” i finalizuar në 10 shtete të ndryshme.

Ditën e sotme Emiratet e Bashkuara Arabe refuzuan ekstradimin e Denis Matoshit apo i njohur ndryshe si Eldi Dizdari

Plaurent Dervishaj u arrestua po në Dubai në 11 dhjetor të vitit 2020. Ish-kunati i Lul Berishës ishte shpallur në kërkim nga SPAK për vrasjet e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut në vitin 2005, por nuk u ekstradua në Shqipëri duke shpëtuar.

Në 6 shkurt të vitit të kaluar ai u lirua nga qelia në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ramazan Rraja i njohur si nipi i deputetit të PS, Rrahman Rraja dhe dy shokët e tij Roan Brahimi dhe Alesio Dobrozi, terrorizuan me armë disa të rinj në një fshat të Lezhës, ndërsa kur Policia i kishte identifikuar autorët, do të ishte tepër vonë, sepse ata tanimë do të kishin mbërritur në Dubai. Rraja ka folur për mediat duke deklaruar se ditën që ka ndodhur ngjarja ai ishte në shtëpi, në një sebep familjar.

“Nëse Policia dhe Prokuroria e Lezhës kanë qoftë edhe një provë për mua dhe dy personat e tjerë që janë shpallur në kërkim, jam i gatshëm të vij dhe të përballem me drejtësinë duke pranuar edhe burgimin e përjetshëm”, deklaronte Rrahja asokohe nga arratia.