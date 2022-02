Vizita në SHBA/ Sekretari Blinken shpërndan foto nga takimi me Ramën: Mezi presim bashkëpunimin në 100 vitet e ardhshme!

Sekretari i Shtetit Amerikan, Antony Blinken ka komentuar takimin me Kryeministrin Edi Rama një ditë më parë në Uashington.

Blinken ka shpërndarë në profilin e tij në rrjetin social ‘Twitter’ disa foto nga takimi me kreun e qeverisë shqiptare, ku ndër të tjera thotë se janë bërë tashmë 100 vite nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe SHBA-së teksa pret që të vijojnë edhe për 100 vite të tjera.

Postimi i Sekretarit Amerikan, Antony Blinken në Twitter:

Glad to host Albanian Prime Minister @ediramaal and celebrate the 100th anniversary of U.S.-Albanian diplomatic relations. Looking forward to the next 100 years! pic.twitter.com/BpycaYikDM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 16, 2022