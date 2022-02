“Zero surprizë” Presidenti reagon me zëdhënësin për vendimin e Kushtetueses

Presidenti Ilir Meta ka reaguar me anë të zëdhënësit të tij, Tedi Blushi në lidhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Presidenti nuk ka shfaqur entuziasëm për faktin se do të qëndrojë në detyrë deri në korrik, por përsërit shprehjen “zero surprizë për presidencën”. “Kjo çështje as nuk duhej të kishte filluar” shkruan Tedi Blushi.