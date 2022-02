6 shenjat e një pune toksike që mund t’i dalloni gjatë intervistës suaj

Të qenit në një mjedis pune toksike është arsyeja kryesore që njerëzit thonë se po lënë punën e tyre gjatë pandemisë, tregon një studim i ri. Është e qartë se një punë toksike përfshin më shumë sesa thjesht të kesh një ditë të keqe. Është një makth i gjallë në të cilin nuk mund të ndaloni së menduari për shefin tuaj tiranik kur supozohet se jeni duke pushuar në shtëpi. Ose të stresoheni për marrdhëniet me kolegët tuaj.





Për hir të mirëqenies suaj, një punë toksike duhet shmangur me çdo kusht. Por a është e mundur të kuptoni nëse puna juaj e re që po aplikoni është toksike përpara se të punësoheni?

Rekrutuesit flasin keq për personin që ka pasur më parë punën që ju po aplikoni

Mënyra se si dikush e trajton një person kur nuk është i pranishëm tregon shumë për mënyrën sesi mund t’ju trajtojnë ju një ditë. Një mënyrë efikase për të zbuluar nëse ky mund të jetë problem është të pyesni se çfarë ka ndodhur me personin që ka pasur më parë punën tuaj, sipas Donna Ballman, një avokate punësimi me bazë në Florida dhe autore e “Stand up for Yourself ëithout Getting Fired: Resolve Workplace.”

“Nëse ata flas keq për atë person, atëherë kjo është ndoshta një shenjë e keqe. Nëse do të mbikëqyrni punonjësit, zbuloni se si janë ata ekip, dhe bëni pyetje në lidhje me detyrat e tyre. Nëse ata nuk e trajtojnë si duhet ekipin tuaj, largohuni më mirë.”

Kevin Kelloway, kryetar kërkimor në psikologjinë e shëndetit në punë në Universitetin e Shën Marisë, tha se ostracizmi është një shenjë e një vendi pune toksik që mund të keni kujdes gjatë procesit të intervistës.

Rekrutuesit nuk iu lejojnë të flisni me kolegët e tuaj të rinj

Në një mjedis të shëndetshëm pune, punonjësit janë të lirë të jenë të sinqertë se si është të punosh atje. Por në një vend pune toksik, shefat kontrollojnë fort se si komunikojnë punonjësit, madje edhe me të punësuarit e rinj të mundshëm.

“Kjo është një shenjë se ata nuk u besojnë punonjësve të tyre, gjë që mund të krijojë një mjedis pune rraskapitës,” tha Laura Gallaher, një psikologe organizative në firmën konsulente Gallaher Edge për Huff Post. “Nëse ata e perceptojnë të gjithë procesin e intervistës si një rrugë të njëanshme – “Unë jam duke iu punësuar, kështu që unë kam të gjithë fjalën këtu” – ata do të sillen në mënyrë të ngjashme në dinamikën drejtues-punonjës,” tha ajo. “Në një vend pune të shëndetshëm, “sepse unë jam shefi” nuk është një frazë që përdoret.”

Rekrutuesit refuzojnë të pranojnë ndonjë nga mangësitë e kompanisë

”Asnjë punë nuk është perfekte. Por në një vend pune toksik, menaxherët nuk janë të gatshëm të pranojnë ndonjë fushë përmirësimi për ekipin e tyre ose kompaninë. Nëse intervistuesit tuaj nuk janë të gatshëm të jenë të sinqertë për ndonjë dobësi të kompanisë, kjo është shenje e keqe, tha Gallaher.

“Një vend i shëndetshëm pune ka mjaft siguri psikologjike saqë është në rregull të jesh i pambrojtur. Nëse udhëheqësit japin një ndjenjë se gjithçka është ‘perfekte’, kjo krijon bindje se të tjerët duhet të bëjnë të njëjtën gjë,” tha ajo. “Pastaj njerëzit fillojnë të fshehin gabimet, të pretendojnë se i kuptojnë gjërat kur nuk i kuptojnë, dhe të fajësojnë të tjerët kur gjërat shkojnë keq. Këto sjellje janë tipike toksike”.

Mënyra se si ata flasin për suksesin është e tepërt

Manuela Priesemuth, një profesoreshë menaxhimi në Universitetin Villanova që hulumton vendet toksike të punës, theksoi se meqenëse rekrutuesit priren të pikturojnë një pamje më pozitive të kompanisë, të dhënat e toksicitetit ka të ngjarë të jenë delikate.

“Nëse ka diçka që ju duket ofenduese ose mendoni se nuk përputhet me vlerat që keni, atëherë mund të mos jetë vendi i duhur i punës,” tha Priesemuth për HuffPost.

Rekrutuesit janë të shqetësuar për kontratën e punës

Intervistat e punës janë koha për të marrë qartësi mbi pritshmëritë e punës. Ajo tha se kandidatët për punë duhet të pyesin gjatë procesit të intervistës nëse do t’u kërkohet të nënshkruajnë ndonjë kontratë në fillim të punësimit.

“Nëse ata thonë po, kërkoni të merrni një kopje që të mund ta rishikoni përpara se të filloni. Nëse ata refuzojnë, ata ndoshta po fshehin një kontratë jo të ndershmë që do t’ju kufizojnë për të punuar pasi të largoheni, “tha Ballman. ‘’Shumë vende pune toksike i kanë ato si një përpjekje për të detyruar punonjësit të qëndrojnë në një situatë të tmerrshme pune.

Të gjithë ata që punojnë atje duket sikur janë në humor të tmerrshëm

Një nga shenjat më delikate të një vendi pune toksik është atmosfera. Ballman rekomandoi vëzhgimin nga afër se si anëtarët e stafit ndërveprojnë me njëri-tjetrin.

“Si jeni përshëndetur? A duken të lumtur njerëzit që punojnë atje? Apo po shmangin kontaktin me sy me ju? A ka bërtitje? A po bisedojnë njerëzit në dhomën e pushimit, apo po vrapojnë brenda dhe dalin shpejt?” ajo tha. “Atmosfera atje mund t’ju japë të dhëna për vendin e punës.”

Mund të jetë e dhimbshme të humbni kohë dhe energji në intervista që përfundimisht nuk çojnë në një punë të re. Por është më mirë të gjeni një punë që iu përshtatet dhe që do t’ju bëj të ndiheni rehat.