Balla: Kundërshtarët më të mëdhenj nuk kemi ata të politikës, por hallet dhe problemet e qytetarëve

Kreu i grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla ka zbritur sot në terren, bashkë me kandidaten për bashkinë e Lushnjës, Eriselda Sefa, ku kanë takuar qytetarë në disa lagje të këtij qyteti. Gjatë bashkëbisedimit me banorët e lagjes “Loni Dhamo” Balla iu premtoi atyre se në këtë zonë do të ketë rrugë të re, ndërsa shtoi se banesat e tyre nuk do të preken. Mes të tjerash ai theksoi se problem për PS nuk janë kundërshtarët politikë, por hallet e banorëve.





Sefa: Këtu do të jetë ura, do bëhet një urë metalike, dhe do të zgjerohet. Do të shmangim prishjen e banesave

Balla: Gardhet do t’i prishim, banesat nuk do t’i ngacmojmë.

Balla takohet me qytetarët: Tani do ju nxjerrim në dritë me atë përroin. Do bëhet edhe ura e re.

Balla: Kundërshtarin më të madh nuk kemi ata, por hallet dhe problemet e Lushnjës. Ato do t’i zgjidhim.

Petro Koçi: Banorët kanë dy probleme, atë përroin dhe duan ujë, 24 orë mundësisht.

Sefa: Është shtrirë linja dhe do të bëjmë shtrirjen e magjistralit kryesor. Do ndërhyjmë dhe në lyerjen e pallateve. Duam që t’ju ngremë një qendër të re shëndetësore.

Balla: Isha me ministren e Shëndetësisë në spitalin e Lushnjës, dhe morëm garancinë që do të bëjmë ndryshime. Ne do bëjmë një projekt, që e kam bërë edhe në Elbasan, ku do të bëhet lyerja e pallateve jashtë dhe në korridoret e tyre. Eriselda ka eksperiencën e duhur për të çuar para projektet për bashkinë e Lushnjës. Kemi gjetur njeriun e duhur dhe ilaçin e duhur për bashkinë e Lushnjës.