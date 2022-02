Basha i përgjigjet Berishës: Ka vetëm një PD, ai është në betejë për hallin e tij personal!

Kryedemokrati Lulzim Basha ka akuzuar ish-Kryeministrin Sali Berisha se me qëndrimet e tij publike, po zhvendos vëmendjen e opinionit larg nga afera e inceneratorëve.

Në një prononcim për mediat jashtë Parlamentit, Basha thotë se ata (Berisha me mbështetësit) janë bërë bashkë me qeverinë dhe po i bëjnë opozitë, opozitës.

Sipas kryedemokratit, ka vetëm një Parti Demokratike, ajo që do t’i shkojë deri në fund aferës së inceneratorëve.

“Grupi tjetër është ata që janë kapur me presh në duar. Një pjesë e kupolës së qeverisë. Me gjenitë e kësaj skeme, të cilët sa herë ne denoncojnë, janë të porositur për të dalë dhe për të folur për çdo gjë që të hiqet vëmendja. Me të njëjtin fjalor që përdor faktori i tretë. Nuk është pjesë e PS-së, duan të zvogëlojnë impaktin e kësaj afere. Kemi nga njëra anë të bashkuar ata që janë kapur në aferë, me një pjesë tjetër që i thotë vetes opozitë, por që bën opozitën e opozitës, zvogëlon punën e komisionit. Ngre lloj lloj pretendimesh për të hequr vëmendjen nga kjo aferë. Nuk kam ndërmend të merrem me emra të përveçëm. Ka një palë që do t’i shkojë të vërtetës në fund. Ka vetëm një PD. Nuk është shaka. Është fat i mirë. Nuk ka dy interesa publik, ose të ruhen taksat e tatimpaguesve” – tha Basha.