Fatos Krasniqi, dëshmori i UÇK-së që u vra në malin e Baicës

Fitim Caushi





Ai u vra në shtator të vitit 1998, kur priste të bëhej baba për herë të dytë. Ishte vetëm 28 vjeç. Lajmin e dhimbshëm e dhanë të parët shokët e njësitit me të cilët luftoi krah për krah. Pastaj komandanti i shtabit të përgjithshëm të UÇK-së, Azem Syla, do t’i kushtonte vendin e dukshëm në komunikatën ditore: Sot ra në ballë të frontit Fatos Krasniqi, një nga djemtë petritë të Kosovës që luftoi në vijën e parë të betejave si një luftëtar trim dhe i vendosur, duke i dhënë në çdo rast mësime force armikut që kishin përballë”. Sakaq, morti në familjen e djaloshit do të ishte më i rëndë se plumbi që i mori jetën Fatosit. Familjarët e tij që nuk patën dyer për të hapur mortin, se ato ditë serbët u kishin djegur shtëpinë, gjetën forca dhe e mblodhën veten shpejt. Se djali tyre kishte rënë në ballë të frontit, kishte dhënë jetën për lirinë e Kosovës. E si i tillë nuk i takon mort. Po kush ishte Fatos Krasniqi, luftëtari i orëve të para që bëri emër e histori në radhët e UÇK?

Streha e shqiptarizmës ku u rrit dëshmori i UÇK

Familja Krasniqi, nga Negrovci i Drenasit, ka qenë e njohur në Kosovë për atdhedashuri dhe tradita të vyera. Babai i Fatosit, Sherifi, me profesion mësues, provoi disa herë qelitë e regjimit serb se guxoi të rebelohej e të organizonte rininë e Kosovës në protestat e fuqishme kundër dhunës serbomadhe.

Në pragun e viteve ’80, Sherifi ishte anëtar aktiv i grupit “Komiteti i Drenicës”, së bashku me Barjam Gashin nga Llapushniku, një lëvizje kjo për çlirimin e trojeve shqiptare. Në vitin 1981, ai ishte ndër protagonistët e lëvizjes masive. Në ballë të demonstratave në Prishtinë, e arrestuan dhe e dënuan me 10 vjet në burgun e Llogorecit, në një dhomë me Ismajl Haradinajn, Bardhyl Mahmutin dhe Sabit Veselin. U lirua në vitin 1989. Prej këtej vazhdoi shkollën dhe u mor me aktivitete kulturore për të afirmuar ndërgjegjen kombëtare. U bë një ndër nismëtarët për krijimin e teatrit, për themelimin e grupit letrar dhe atë të muzikës. Kjo veprimtari, përpos faktit që kishte qenë i dënuar, shumë shpejt e vuri në syrin e detektivëve të UDB-së. Ndodhi një moment që kur ishte duke shkuar për të dhënë shfaqje në Komaran, me Latif Zariqin, u rrethua nga serbët në shtëpinë e kulturës për t’u arrestuar.

E gjithë jeta e Sherif Krasniqit vazhdoi me përndjekje e përgjime. I kryqëzuar si element antiregjim e irredentist, nuk u përkul asnjëherë përpara presioneve të gjithëfarllojta. Ai mbeti shëmbëlltyra dhe modeli më i mirë për të birin, Fatosin. Në strehën e tyre u fol gjithnjë shqip e shqiptarizma ishte dhe mbeti kryefjala e çdo bisede.

Fatos Krasniqi në gjurmët e të atit dhe martirëve të Kosovës

Fatosi lindi në 10 shtator 1970. Me dënimin e të atit, Sherifit, nënës së tij iu vështirësuan kushtet për t’u kujdesur për katër fëmijët. Punonte edhe gjatë natës: thurte xhemperë, çorape, punonte me grep, duke qëndisur, e endte në vegë. “Ju e dini, babën e keni në burg, u thoshte fëmijëve, prandaj bëni kujdes në sjellje, mos bini në sy për të keq”.

Fatosi ishte fëmijë shume i urtë, i sjellshëm dhe i zgjuar. Ishte shumë i dashur. Shpesh bëhej nismëtari i lojërave me shpata dhe duele luftëtarësh. Ai rreshtonte fëmijët e u jepte secilit nga një shkop për t’i varur në krah si armë, herë-herë i bënin si shpata, duke imituar skena nga filmi Skënderbeu. Sakaq ai kishte merak dhe kujdesej në mënyrë të veçantë për kafshët e shtëpisë. Në shkollë ishte nxënës i dalluar në mësime, në sjellje po edhe në aktivitete të tjera. E donte muzikën, veçanërisht këngën popullore. Shkollën fillore e kreu në Vedrat, shkollën e mesme në Drenas. Gjithnjë inteligjent, korrekt dhe i lidhur shpirtërisht me njerëzit. Në vitet më të vështira, kur ishte akoma fëmijë, të atin e kishte në burg. Por kishte nënën dhe vëllain Agimin, i cili u kujdes për motrën Shqipe dhe vëllain Arbenin.

Vizitat e shpeshta në shtëpinë e tyre të Jakup Krasniqit, Shaban Shalës, Adem Demaçit dhe e veprimtarëve tjerë, e kishin bërë më të ndjeshëm e më të qartë për kauzën e çështjes së madhe për çlirimin e Kosovës një herë e mirë nga thonjtë e Serbisë.

Pavarësisht rezultateve të shkëlqyera me të cilat përfundoi shkollën e mesme, nuk arriti të shkonte në fakultet. Ajo çfarë kishte përjetuar me dhimbje në vitet e shkollës ishte keqtrajtimi nga organet policore, si djali i një babai që kundërshtonte regjimin. Këtë do ta ndjente më shumë sidomos gjatë kryerjes së shërbimit ushtarak. Fillimisht tentoi që mos të shkonte, por ligji e detyronte të ushtrohej nën armë në armatën jugosllave. “Kjo e keqe e madhe ka dhe një të mirë, u thoshte shokëve, se aty do të mësojmë armët dhe teknikat e luftimit, e ato do na duhen”. Ishte koha kur mbi ushtarët shqiptarë kishte filluar një shtypje barbare psikike dhe fizike. Asokohe u dënuan mizorisht 1346 syresh dhe u mbytën në torturë 67 të tjerë.

Nëna e Fatosit tregonte: “U trondita shumë kur e morën ushtar, sepse në atë kohë i mbyteshin shqiptarët në ushtri e u tutsha se po ma vrisnin pas shpine”.

Pas ushtrisë filloi punë krahu, privatisht fillimisht në Ulqin, në Maqedoni pastaj në Tetovë. Kishte ndjenjë të spikatur pune, por kontribuonte edhe për interesin të përgjithshëm. Shumëkush nga bashkëkohësit kujton me respekt kontributin e tij të veçantë për ndërtimin me punë vullnetare të shkollës së fshatit. Fill pas kësaj, ndonëse me kushte të renda ekonomike, Fatosi nisi studimet në shkollë të lartë në Ferizaj. Për t’i përmbushur këtë ëndërr e ndihmoi vëllai, Agimi nga Gjermania.

Ndjenjat e pastra dhe ideali i pakufishëm e frymëzuan dhe e burrëruan para kohe, duke ndjekur shembujt e luftëtarëve të kombit për t’u bërë luftëtar i çlirimit të tij nga pushtimi shekullor. Duke pasur një edukim të plotë atdhetar, arriti të kuptojë aspiratat e popullit shqiptar dhe të vihet në vijën e frontit për t’i jetësuar ato aspirata, pasi e donte shumë vendin e tij, e donte shumë fshatin dhe familjen e tij. Kjo kishte bërë që ta shikonte rrugën e tij të ndriçuar, ta kuptonte, se në atë rrugë qëndronte fitorja dhe në atë rrugë kërkohej kurajë dhe zemër qëndrese.

Lidhja me Vjollcën

Sa e thjeshtë aq dhe e çiltër ka qenë njohja dhe lidhja e Fatosit me të shoqen, Vjollcën. “Së pari e kam parë kur ka ardhur në shtëpinë time që t’i uronte vëllait fejesën, thotë bashkëshortja e tij. Unë personalisht nuk kam biseduar me të gjatë kësaj vizite edhe pse ishte në shtëpinë tonë, si shoku i afërt i tim vëllai. Pas dy vitesh rastësisht nëna e Fatosit është takuar me mua në fshatin Vuqak. I kisha rënë në sy dhe i kisha turbulluar mendjen. Sa kishte shkuar ne shtëpi, ia kishte vënë në mendje Fatosit. Pas interesimeve të mëtejshme deshi fati dhe më 4 mars 1994 kurorëzuam fejesën. Me 5 mars 1995 u martuam me dasmë. Ia kalonim shumë mirë dhe kuptoheshim mjaft lehtë. Harmonia bashkëshortore ishte në nivelin e duhur, vlerësoheshim shumë nga të tjerët si çift i përshtatshëm. Me 7 qershor 1996 erdhi na erdhi në jete fëmija i parë, Albini, që sot është oficer në forcat e sigurisë së Kosovës. Mbaj mend që fatosi nuk ishte prezent në lindjen e tij, sepse kishte shkuar në Ulqin për të punuar. Me të është takuar pas një jave dhe u gëzua shumë.

Ditët e para në UÇK

Kur akoma nuk kishte mbushur 25 vjeç Fatosi u rreshtua në radhët e UÇK-së. “Tash është stinë e armëve”, u kishte thënë bashkëmoshatarëve dhe kishte hedhur armën në supe. Shtëpia e tij qysh nga viti 1997, ishte shndërruar në bazë e sigurt e UÇK-së. Aty, hynin e dilnin luftëtarët e orëve të para të saj.

I pari në derën e mësuesit Sherif, kishte trokitur ish-nxënësi i tij, Ferat Shala (komandant Pëllumbi), sapo doli në skenë Ushtria Çlirimtare e Kosovës, e sidomos pas rastit të Likoshanit, populli u mobilizua. Në shkurt 1998, Sherifi bënte pjesë në njësitin luftarak me kryetar Ferhat Shalën. Kur krisi lufta në Likoshan e Qirez, në krahë të të atit u gjend dhe Fatosi. Tregon e shoqja: “Unë nuk isha dakord, por duke biseduar me të me tha një fjalë me të cilën më bindi, se qëllimi i hyrjes në UÇK ishte jo vetëm që të luftonte për brezin tonë, mbi të gjitha për lirinë e brezave të rinj, duke filluar nga brezi i Albinit. Më kujtohet thënia që më preku shumë: “Luftën nuk do t’ia le Albinit”, çfarë për mua si nënë ishte shumë domethënëse. Pas rreshtimit në radhët e UÇK-së unë kujdesesha për uniformën e Fatosit, aso kohe UÇK-ja nuk kishte dalë ende në skenë publikisht”.

Rrëfen nëna: “Prej asaj dite më tha: “Oj nanë, na dalim me hjek shkaun e me çliru Kosovën, po edhe nëse vritemi do jetojnë të tjerët në liri”. Me kujtohet kur u vra Fehmi Lladrovci me Xheven, atë natë erdhi vonë dhe ishte i mërzitur, jo si herët tjera duke qeshur. I hoqi armët dhe u ul. A je i lodhur biri im, çka ke?- e pyeta. “Jo nënë nuk jam i lodhur, jam i tronditur, se asht vra Fehmi Lladrovci së bashku me Xheven. Më kanë trishtuar shumë, ashtë humbje e madhe për UÇK-në, po çka të besh, është luftë…” Unë fillova të qaja, ai e ndërpreu bisedën dhe m’u drejtua: “Dëshmorët nuk qahen e as nuk vajtohen po ata këndohen. Pa dhënë jete e derdhur gjak, s’ka liri oj nena ime, tha dhe më përqafoi”.

Betimin e luftëtarit të lirisë, si ushtar i UÇK-së, e bëri para flamurit kombëtar dhe para komandantit të tij në njësitin operativ “Pëllumbi”, i komanduar nga Ferat Shala. Përballja e tij frontale me bandat policore armike ndodhi më 26 prill 1998, në mes të fshatit Gjergjaj të Drenasit dhe fshatit Balincë të Malishevës. Ky aksion u ndërmor me urdhrin e SHP të UÇK-së, në bashkëveprim me njësitet “Lumi” dhe “Pëllumbi”. Në këto luftime, Fatosi do të dallohej për heroizëm të pashoq.

Komandanti i shtabit të përgjithshëm, Azem Syla, kujton: Fatosi ishte i pajisur me të gjitha kualitetet e cilësitë më të mira të luftëtarit. Për të nuk kishte kuptim jeta pa luftën për çlirim, pa u përballur me rreziqet e i tejkaluar ato. Ishte nga ata luftëtarë që kishte një siguri të pa lëkundur në hapat që ndërmerrte në interes të luftës dhe në çdo rast gjykimi i tij ishte një gjykim i thellë dhe një alternativë fituese në marrjen e vendimeve luftarake. Fatosi ishte i pastër si loti, i drejtë, i guximshëm dhe i palodhur në kauzën e çlirimit të atdheut duke mos marrë parasysh se sa e rrezikshme ishte rruga nga duhej ecur. Kam pasur fatin ta njoh përgjithësisht Fatosin dhe familjen e tij, pasi ai ishte nip i profesorit Fadil Kelmendi, në Balincë, në shtëpinë e të cilit kishim një bazë të sigurt në periudhën e ilegalitetit dhe njëkohësisht një skuadër luftëtarësh, pasi Fadili me gjithë bashkëshorten, me të gjitha vajzat dhe të gjithë djemtë u bënë luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Duke njohur këtë familje me shumë vlera, nuk kishte si të mos ishte i tillë luftëtar edhe nipi i tij, i cili fitoj vlera si luftëtarë.”

Aktivitetet e para guerile të Njësitit Operativ “Pëllumbi”, janë të lidhura ngushtë me lëvizjen ilegale të kohës. Njëri prej tyre ishte Ferat Shala, i cili ishte pjesë e ilegales dhe linjës politike të viteve të 80-ta, por edhe të asaj pjesës së ilegales që kishin ndërmarrë iniciativat për krijimin e krahut ushtarak. Më vonë, Njësiti Operativ ”Pëllumbi” zgjerohet duke ndihmuar në themelimin e njësiteve tjera operative si në fshatrat Negroc, Orllat, Gjergjaj, Llapushnik, Kizharekë, Komoran, Fushticë, Zabel i Poshtëm, Dobroshevc, Balinc, Mleqan etj.

Më tej Azem Syla shkruan: “Me daljen publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ai do të gjendet në radhët e saj. Ai do të arrijë që në fillimet e vitit 1998, të formojë njësitin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në fshatin Fatos (ish-Negrofc), në kuadrin e njësitit “Pëllumbi”. Dhe me zgjerimin e luftës për çlirim, ai do të jetë në çdo kohë në vijën e frontit, ku do të dallohet si një luftëtar trim dhe i vendosur e me një shkathtësi origjinale, duke i dhënë në çdo rast mësime force armikut që kishin përballë”.

Thyerja e forcave serbe më 9 maj 1998, e mbylli qarkullimin e aksit rrugor Prishtinë-Pejë. Njësiti “Pëllumbi” në koordinim me Shtabin e Përgjithshëm të UÇK-së, merr vendimin për mbylljen e Grykës së Llapushnikut dhe me ndihmën e njësiteve tjera kishte koordinuar planin operacional për zënien e grykës dhe pozicionimin e forcave të UÇK-së. Kjo ngjarje njëherit ishte edhe fillimi i krijimit të zonave të lira të kontrolluara nga UÇK-ja edhe në zona tjera të Kosovës si në Malishevë dhe Dukagjin.

Zënia e Grykës së Llapushnikut dhe zmbrapsja e forcave serbe, tregonte se UÇK-ja kishte kaluar në një fazë të re të mobilizimit e konsolidimit të radhëve dhe kishte forcë jo vetëm për ta sulmuar armikun nëpër prita me aksione guerile, por edhe për të vendosur barrikada lufte, me qëllim për t’i vënë nën kontroll zonat e çliruara. Këto beteja atë kohë, konsideroheshin si një nga goditjet më të fuqishme dhe më të organizuara të njësiteve të UÇK-së, kundër forcave serbe duke iu shkaktuar atyre dëme të konsiderueshme. Për tre muaj rresht luftëtarët e lirisë qëndruan sypatrembur dhe të pamposhtur përballë forcave ushtarake policore serbe që ishin qindra herë më të shumta edhe në numër e edhe në teknikë e arsenal luftarak. Ushtarët e UÇK-së treguan moral të lartë ushtarak, disiplinë dhe sakrificë të papërsëritshme, duke mbrojtur me sukses Grykën e Llapushnikut. Përveç Adem Jasharit, në këtë zonë kanë qëndruar dhe vepruar edhe një pjesë e anëtarëve të Shtabit të Përgjithshëm.

Ky rajon ka pasur njerëz, luftëtarë lirie dhe veprimtarë të fuqishëm që kanë qenë shtylla politike dhe ushtarake e UÇK-së në tërësi siç janë: Jakup Krasniqi, Sherif Krasniqi, Shaban Shala, Pajazit Krasniqi, Zymer Krasniqi, Ahmet Morina, Sokol Krasniqi, Elmi Shala, Idriz Hyseni, Mehdi Bytyçi, etj.

Pas riorganizmit dhe strukturimit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Njësitet operative “Pëllumbi” u organizuan si Kompania e Dytë në kuadër të Brigadës 113 “Mujë Krasniqi” të Zonës Operative të Drenicës dhe një pjesë e luftëtarëve iu bashkëngjitën njësive të Brigadës 121 “Kumanova” të Zonës Operative të Pashtrikut. Fatosi ka marrë pjesë në të gjitha luftimet që janë zhvilluar në Grykën e Llapushnikut, si dhe në fshatin Rezistencë.

Vjollca: Në ofensivën e shtatorit familja u detyrua të largohej nga shtëpia, për shkak se ishte një zonë e rrezikuar dhe dolën në mal. Fatosi erdhi na vizitoi dhe më tha “A po rrin Albini”? Unë i thashë: “Po kërkon të shkoj në shtëpi”, Por ai ngadalë më tregoi se shtëpia ishte djegur dhe s’kishim ku të shkonim. Të nesërmen në mëngjes erdhi prapë për vizitë dhe kërkoi ushqim, një pjesë e mori dhe pjesën tjetër ia la djalit. U largua, por nuk e kisha menduar asnjëherë, që ky do të ishte takimi jonë i fundit”.

Nëna: “Një ditë na thanë që të dalim nga shtëpia. Kanë ardhur shkiet afër. Morëm çka mundem për t’u strehuar. Gjatë tërë ditës nga të gjitha anët krisma. Në mbrëmje vonë erdhi Fatosi me rreth 30 shokë, luftëtarë të lodhur mjaft, por shumë të disponuar e të lumtur pas një beteje të suksesshme, rrinin duke qeshur. Fatosi foli: Nënë në Kosmaq e kemi ndjekur dhe e kemi detyruar të tërhiqet e të kthehet prapa… Ju dhamë bukë e fasule gjersa u nginë. Ata tërë kohen qeshnin e bënin hajgare. I morën armët dhe i përshëndeta të gjithë me radhë. Fatosin e përqafova dhe ai me përqafoi. U përshëndet edhe me gruan dhe shkuan duke qeshur. U kthye për një çast, iu afrua djalit, duke fjetur e puthi në ballë. Të nesërmen të shtëna, krisma, luftë në të gjitha anët. I tërë trupi më dridhej… Në mbrëmje pushuan krismat. Na po kthehemi në shtëpi. Po ku të kthehemi, shkrumb e hi me çka kemi pasur, po mendjen e kisha te djemtë që ishin në luftë”.

Fatosi kishte marre pjesë në disa luftime: në Negrovc, në Gjergjaj, në Llapushnik dhe në Llozicë, ishte luftëtar i jashtëzakonshëm.

Betejat në malet e Baicës

Rënia heroike e Fehmi e Xheve Lladrocit, e bindi Fatosin, se tani është momenti i historisë së re për Kosovën, ishte momenti për t’i dhënë zjarr e flakë betejave të reja, e gjaku dhe lulet e malit, le të bëhen kurora mbi secilin që ranë për Kosovën. Më 26 shtator 1998, forcat armike kishin ndërmarrë një ofensivë të egër. Malet e Kosmaçit atë ditë ishin futur në rreth të hekurt. Përballë egërsisë së pushtuesit, Fatosi me 11 shokë të njësitit të tij, ishte pozicionuar në afërsi të Gurit Zebnik, mbi fshatin Grykas. Në luftime disa orësh, këta luftëtarë të lirisë arritën t’i zmbrapsin forcat serbe, që vinin nga drejtimi i fshatit Grykas, e që kishin mësy në drejtim të Negrovcit e Arllatit.

Pas zmbrapsjes së këtyre bandave, armiku fillon granatimet nga distanca me të gjitha llojet e armatimit të rëndë. Fatosi me shokë, detyrohet për pak çaste të tërhiqet nga pozicioni, dridheshin fshatrat nga bombardimet e rënda. Pas disa orësh, forca të shumta të ushtrisë dhe policisë serbe, si dhe bandat paramilitare, arrijnë të depërtojnë edhe nga drejtime të tjera: nga Vuçaku, Negroci e Baica. Rreth orës 15 të pasdites, forcat armike pushtojnë majën e Kosmaçit, por luftimet nuk pushojnë. Zhvillohet një betejë nga afërsia fyt për fyt!

Vëllai i Vjollcës: Edhe në momentet e fundit, ishim bashkë në malet e Baicës, rrethuar nga serbët. Ishim në pritë rreth tre orë. Papritur u rrethuam, e pamë veten pa rrugëdalje… Më 26 shtator 1998 e mori plumbi në fytyrë. S’kam besu se plumbi do ta merrte, por…kur e kam parë të vrarë, kam ranë mbi të. Asnjë komunikim mes nesh që nga ai çast. S’mundëm t’i jepnin asnjë ndihmë të rastit…Mundësia e vetme ishte e me e tërhek prej këmbëve, por na u dhimbs dhe e lamë aty, ia mora armatimin dhe mendova si do t’i them motrës! Kur dola në territor tjetër, shkova tek familja e Fatosit. Motra po i fliste Albinit, “fli se do t’i them babit, se s’po fle!” U ngashëreva, ajo nuk e dinte, se i shoqi nuk do të kthehej më… Jam kthye mbrapa dhe s’kam mundur me i thanë lajmin. Kam takuar një fshatar të njohur dhe i thashë t’ia thoshte ai bacës Sherif. Atë menjëherë e kan lëshue kambët për dhe’. Pasi përfundoi ofensiva e Shtatorit, shkuam të nesërmen prej 6 vetash me e tërheq Fatosin, e sollëm në fshat, e varrosëm me një masë të madhe njerëzish, motra ishte shtatzënë me vajzën…Ishim të përgatitur se edhe mundet me u vra, nuk erdhi e papritur.

Nëna: “Na njoftuan që Fatosi ishte vrarë. Dhimbje e madhe, por nuk u ligështova. Me ra ndërmend çka me ka pas thënë Fatosi “Dëshmorët nuk kjahen e nuk vajtohen, po këngë iu këndohen”.

Vjollca: Pas 2 ditëve, erdhi babai i Fatosit (Sherifi) në dhomë, isha duke ndërruar rrobat e djalit dhe më tha: “Vjollca a do bëhesh e fortë? “ Unë reagova menjëherë e tronditur, mendova, se vetëm ishte plagosur, por me tregoi se kishte rënë në fushën e luftës. U mpiva krejtësisht, m’u këput trupi përmbi djalin dhe nuk mund të pushoja vajtimin. Ishte aq i ri… Mendja me shkoi tek djali, a do mund të kujdesem për të në mungesë të Fatosit! Prisja edhe një fëmijë tjetër ndërsa Fatosi nuk do ishte prezent kur do të behej baba për herë të dytë. Pas 7 muajsh, të rënies së Fatosit, më erdhi në jetë vajza, të cilën gjyshja e saj e pagëzoi me emrin Herolinda, emër i kombinuar me historinë që kishte ndodhur Hero + Linda.

Mësuesi i Fatosit do të shkruante: “Dëshmori i Kosovës e paska pushuar pak frymën, por, e paska nisë frymëmarrjen e re me mushkëritë e Kosovës së lirë, e paska nisur jetën e madhe me zemrën e Atdheut Shqipëri. Unë profesori kujdestar i Fatos Krasniqit, jam i bindur se aty te Lapidari i Dritës, dielli kurrë s’do ta shterë dritën e ylberi do i zbresë si rreze, në ballin e “Dëshmorit të lirisë”, Fatos Krasniqit.