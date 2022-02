Granit Xhaka shkrim emocionues për Kosovën: Arritje historike për Kombin tonë! (Foto)

Mesfushori me origjinë shqiptare, Granit Xhaka nuk e harron Kosovën teksa e ka uruar ditën e sotme për 14-vjetorin e Pavarësisë. Mesfushori i Arsenalit me anë të një postimi në “Story” të profilit të tij në rrjetin social “Instagram” ka shkruar një letër për vendin e tij duke thënë se është një arritje e madhe për kombin shqiptar.

Xhaka gjithashtu ka shkruar se brez pas brezi do të kujtojnë dhe përulen me nderim dhe mirënjohje të thellë përpara luftëtarëve, intelektualëve, veprimtarëve, bijëve dhe bijave të Kombit tonë që dhanë jetën për ta gëzuar këtë ditë.





POSTIMI I PLOTË I GRANIT XHAKA

“Sot ne së bashku festojmë një arritje të madhe historike për kombin tonë. Në këtë ditë, ashtu si në çdo ditë e brez pas brezi, kujtojmë dhe përulemi me nderim dhe mirënjohje më të thellë, para luftëtarëve, intelektualëve, veprimtarëve, bijëve dhe bijave të kombit tonë që dhanë jetën për ta gëzuar këtë ditë. Në përvjetorin e 14-të të pavarësisë, kemi nderin krenarinë dhe gëzimin t’i urojmë popullit të Kosovës lumturi e prosperitet. Me respekt, Taulant e Granit Xhaka”