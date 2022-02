Një gazetar francez u infiltrua në grupin e të rinjve mbështetës të kandidatit për president të Francës Éric duke arritur të nxjerrë në dritë fakte të rënda lidhur e fushatën e tij.

Vincent Bresson, 27 vjeç, shprehet se ai kaloi më shumë se tre muaj si një anëtar gjithnjë e më i besueshëm i “Génération Z”, siç njihet grupi i mbështetësve të rinj të Zemmour. Ai tha se ishte dëshmitar i komenteve të shumta raciste si nga vullnetarët ashtu edhe nga stafi i lartë.





“Zyrtarisht, nëse je me ngjyrë ose me origjinë arabe, Zemmour beson në ‘asimilimin’: puno fort, përshtatu me kulturën franceze dhe mund të jesh francez si të tjerët,”-tha Bresson, një gazetar i pavarur që ka shkruar për botime duke përfshirë Le Monde.

“Në realitet, duket se disa Zemmourists do t’ju shohin gjithmonë si më pak francezë. Dhe këto janë gjoja fytyrat më të moderuara, të pranueshme publikisht të fushatës”

Zemmour , një ekspert mediatik që promovon teorinë se emigrantët myslimanë po zëvendësojnë popullsinë e vendeve evropiane, mohon se është racist, por ka dy dënime për gjuhën e urrejtjes raciste dhe po apelon kundër një të treti .

Më pak se dy muaj para raundit të parë të votimit, ai po konkurron për vendin e tretë në sondazhe me kandidaten e djathtë të Les Républicains, Valérie Pécresse, pas udhëheqëses së Rally Kombëtare të ekstremit të djathtë, Marine Le Pen dhe presidentit aktual, Emmanuel Macron . Bresson tha në një intervistë se ai vendosi të depërtonte në fushatën e Zemmour sepse “kishte të paktën një shans që ai të mund të ishte president”.

Kandidati francez për president të ekstremit të djathtë e krahason veten me Boris Johnson

Në mbrëmjen e tij të parë me një grup aktivistësh të rinj që vendosën postera tetorin e kaluar, Bresson rrëfen në librin e tij Au Coeur de Z se njëri prej tyre përdori fjalën ‘zezakë’, dhe askush nuk reagoi.

Ai thotë se ka qenë gjithashtu dëshmitar i një bisede midis dy anëtarëve të ekipit të lartë, të cilët iu referuan shoqëruesve me ngjyrë të parkimit në qendrën e ekspozitës Villepinte jashtë Parisit, ku Zemmour mbajti tubimin e tij të parë të fushatës dhjetorin e kaluar, si “Mamadou”, një emër i parë afrikano frankofon që përdoret ndonjëherë në Francë për të përshkruar një punëtor të zi dhe të njohur si një fyerje raciste.

Zemmour ka pohuar se nëse ai zgjidhej president, ai do t’i ndalonte familjet që t’u jepnin fëmijëve emra jo francezë, që do të thotë se njerëzit nuk mund t’i quajnë më djemtë e tyre Mohammed.

Bresson u shpreh se u promovua gjithashtu në një listë “elitare” të individëve të besuar të ngarkuar për të fjetur në selinë e fushatës së Zemmour.

“Isha i habitur nga mungesa e sigurisë. Kam ndryshuar mbiemrin dhe kam shpikur një punë në PR, por asnjëherë nuk më është kontrolluar ID. Shpesh, për shembull, mund të kisha kërkuar tavolinën e Zemmour megjithëse nuk e bëra kurrë. Unë jam gazetar, jo spiun”.

Éric Zemmour

Bresson iu bashkua gjithashtu fushatës së fshehtë shumë të sofistikuar të Zemmour në internet, e drejtuar përmes grupeve të bisedave të koduara në Telegram nga drejtori i strategjisë dixhitale të kandidatit, Samuel Lafont .

Libri përshkruan se si një “ushtri në hije” prej qindra vullnetarësh Zemmour udhëzohen për t’u bashkuar me grupe të ndryshme në Facebook, duke filluar nga fansat e rokerit të ndjerë francez Johnny Hallyday deri tek mbështetësit e klubeve të futbollit Lens ose Lyon deri tek adhuruesit e picave, anti- vakserët dhe lëvizjet radikale të protestës.

“Atyre u kërkohet të grumbullojnë, sa më shumë që të jetë e mundur, të postojnë përmbajtje pro-Zemmour artikuj, video, lidhje në uebsajtin e mbështetësve të tij dhe të pyesin se çfarë mendojnë njerëzit për të. Vërshojnë Facebook-un, komentojnë dhe reagojnë sa më shumë dhe sa më shpesh të munden, duke ngritur vazhdimisht profilin e kandidatit të tyre”, tha Bresson.

“Ata mund të kopjojnë-postojnë materiale nga një faqe qendrore e fushatës; ata mund të postojnë saktësisht të njëjtën përmbajtje në 20 grupe të ndryshme. Bëhet fjalë për krijimin e një përshtypjeje për një numër të madh njerëzish, për një lëvizje masive në internet.”

Një njësi tjetër, e njohur si “ËikiZédia”, është e ngarkuar me redaktimin e hyrjeve të Ëikipedia në lidhje me Zemmour, veçanërisht faqen individuale të polemistit, e cila u shikua 5.2 milion herë në 2021, duke e bërë atë faqen më të klikuar të enciklopedisë online në Francë.

Në një dokument strategjik online të parë nga Bresson, anëtarët e ËikiZédia pritet ta bëjnë Zemmourin “sa më të dukshëm në Ëikipedia” duke u lidhur me hyrjen e tij dhe duke cituar pikëpamjet e tij për sa më shumë tema të jetë e mundur, si dhe duke renditur paraqitjet e tij televizive.