Ligj kundër propagandës komuniste, nisma që zhbën mitet e përgjegjësit e diktaturës

Fatmira Nikolli – Të shpallur heronj gjatë regjimit komunist, shumë emra personazhesh të debatueshëm u janë vënë shkollave, rrugëve, apo edhe institucioneve kulturore në vend. Nëse për një palë janë heronj, për të tjerë, sidomos pas rënies së regjimit komunist dhe daljes në dritë të dokumentacioneve, janë pjesë e propagandës së nomenklaturës, në mos autorë të nismave që gjatë regjimit, nxitën shtypjen e individit. Gjatë vitit që lamë pas, një deputet i parlamentit u përfshi në një debat që nuk zgjati gjithaq, pasi uroi festat e nëntorit me imazhin e diktatorit, ndërsa datëlindja e tij festohet çdo vit nga grupe nostalgjikësh, që dalin në rrugë me imazhin e tij të printuar në format të madh. 30 vite më pas, e shkuara perceptohet sipas qasjeve individuale, pa pasur të njëjtin qëndrim ndaj një regjimi që parimisht dënohet kudo në Europë. Një peticion që kërkon ndalimin e propagandës komuniste do t’i drejtohet parlamentit shqiptar.





PETICIONI

Nisma e ndërmarrë në kuadër të Ditëve të Kujtesës, që mbahen në datat 17-26 shkurt në Tiranë dhe rrethe, synon të kthehet në detyruese. Peticioni për dekomunistizim dhe drejtësi do të bëhet publik të enjten, në hapjen e Ditëve të Kujtesës, në sheshin “Skënderbej” dhe më pas do i dorëzohet Kuvendit të Shqipërisë, me kërkesa specifike mbi miratimin e një kuadri ligjor që ndalon propagandën, vetingun e funksionarëve politikë dhe drejtuesve të institucioneve, rishikimin e emërtimit të shkollave, rrugëve, shesheve dhe institucioneve, rishqyrtimin e kurrikulave mësimore etj.. Mbi 6.000 persona u ekzekutuan, u vranë ose vdiqën në burgje, ndërsa rreth 35.000 burra e gra u burgosën, dhjetëra-mijëra të tjerë u dëbuan dhe internuan. Trupat e të ekzekutuarve, të vrarëve ose të vdekurve në burg nuk iu kthyen kurrë familjeve, por u varrosën në vende të paidentifikuara: një pjesë e mirë e tyre nuk janë gjetur ende! Edhe sot, pas 31 vjetësh, kjo tragjedi nuk është zbardhur siç duhet dhe dhunimi masiv i të drejtave të njeriut nuk është dënuar. Të gjitha rezolutat e miratuara nga Këshilli i Europës (1996, 2006), nga Parlamenti Europian (2009, 2019) dhe Asambleja Parlamentare e OSBE-së (2009) i dënojnë me forcë krimet ndaj njerëzimit dhe shkeljen e të drejtave të njeriut nga regjimet totalitare, si një garanci që këto të mos ndodhin më në të ardhmen. Në frymën e tyre, Shqipëria ka miratuar dy rezoluta për dënimin e krimeve të regjimit komunist (2006) dhe krimeve kundër klerit (2016), por zbatimi i tyre ka qenë minimal. Shoqëria civile dhe aktorë të kujtesës në vend kanë vënë re se në vend që të ndëshkoheshin, fajtorët janë promovuar në politikë, drejtësi, polici e deri në funksionet më të larta të shtetit. Nisma e peticionit i kërkon Kuvendit të Shqipërisë të respektojë rezolutat që ka miratuar vetë, t’i monitorojë ato dhe të marrë masat e nevojshme në rast moszbatimi të detyrimeve që rrjedhin prej tyre. Gjithaq, gjatë viteve të fundit është vënë re me shqetësim përdorimi i shtuar i simboleve të regjimit komunist në hapësirën publike apo për qëllime tregtare, glorifikimi i diktaturës, i diktatorit Hoxha dhe bashkëpunëtorëve të tij, ndërkohë që një numër i madh vendesh europiane e kanë ndaluar përdorimin e simboleve naziste dhe komuniste. Për nismëtarët e peticionit, si IDMC, nuk mund të ketë një integrim të Shqipërisë në BE pa zbardhur të shkuarën! Procesi i ballafaqimit me diktaturën dhe pasojat e saj mund të jetë i dhimbshëm, por shprehet bindja se vetëm kështu mund të arrihet pajtimi, duke pranuar përgjegjësinë, duke kërkuar falje dhe duke nxitur përtëritjen morale të shoqërisë.

DITËT e KUJTESËS

Instituti për Demokraci për Media e Kulturë dhe Fondacioni “Konrad Adenauer” në bashkëpunim me partnerët organizojnë në datat 17-26 shkurt edicionin e 7-të të “Ditëve të Kujtesës”. Tema e këtij viti është “Mitet e komunizmit”, me synimin për të ndërgjegjësuar shoqërinë mbi lëkundshmërinë e perceptimeve të krijuara nga propaganda komuniste dhe jetës së vërtetë nën kushtëzime të rrepta me të cilat përballeshin qytetarët. Shumë prej miteve të regjimit komunist, mbizotërojnë edhe sot, siç janë: kultit të udhëheqësit, rrethimit nga armiqtë e brendshëm e të jashtëm, të partisë si mishërim i mençurisë historike, të zhvillimit të shkëlqyer ekonomik, të njeriut të ri komunist, të emancipimit të grave, të barazisë në shoqëri, të cilësisë së lartë të arsimit, të niveleve të ulëta të kriminalitetit dhe korrupsionit e të tjera. Folësja kryesore e aktivitetit është Stephanie Schëandner-Sievers, me temën “Sa ‘i huaj’ është ‘vendi i së kaluarës’? Qasja ndaj miteve komuniste në Shqipëri”, ndërsa konferenca e së premtes ndalet edhe te mitet komuniste në letërsi, shkencë dhe muzikë. Hapja e “Ditëve të kujtesës” bëhet në sheshin “Skënderbej” më 17 shkurt, duke nisur me një performancë artistike të titulluar “Rënia e miteve”, organizuar nga “DoArt”, në praninë e aktorëve të kujtesës dhe trupit diplomatik, drejtores së IDMC, Jonila Godole, drejtorit të “KAS”, Tobias Ruttershoff, nënkryetarit të parlamentit, Agron Gjekmarkaj dhe ambasadorit të Bashkimit Europian në Shqipëri, Luigi Soreca, presidentit të PEMC, Marek Mutor. Të hënën më 21 shkurt, në orën 17:00, te “Vila 31” në ish-Bllok, hapet ekspozita multimediale, “Fytyrat e Diktaturës”, duke i ridhënë vilës së diktatorit funksionin e kujtesës, si kundërpeshë e perceptimit publik për të, që ndahej mes frikës mbi atë që përfaqësonte. Të martën, më 22 shkurt, ora 17:10, në “Europe House”, në praninë e ambasadorit të Republikës Federale Gjermane, Peter Zingraf, do të shfaqet dokumentari gjerman, “Kur nëna shkonte në punë herët”, që ofron një qasje mbi jetën e grave në diktaturë në Republikën Demokratike Gjermane. Situata e grave ishte një nga aspektet e vlerësuara pozitivisht të jetës në diktaturë, në ndryshim nga shumë fusha të tjera. Barazia e grave shpesh paraqitej si një shembull kryesor i politikës së suksesshme të grave. Por, si jetonin në të vërtetë gratë në RDGJ? A ishin vërtet të barabarta, apo kjo ishte thjesht në letër? Pas filmit, do të ketë një panel diskutimi, ku marrin pjesë Anna Kaminsky, Drejtore e Bundesstiftung zur Aufarbeitung, Flutura Açka shkrimtare dhe deputete, si edhe Nevila Nika historiane. Takimi moderohet nga Elsa Ballauri, aktiviste e të drejtave të njeriut, drejtore e “Muzeut të Gruas”. Ekspozita me skica nga burgu i Spaçit, promovime të kolanave të botuara nga Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, takime me studentë e nxënës, vizita në vendet e kujtesës në rrethe si Shkodra apo Korça, konferencë mbi gratë e zhdukura, nostalgjinë mbi komunizmin, shfaqja e filmit “Mbjellja e pemëve”, do të jenë disa prej aktiviteteve të shtrira në “Ditët e Kujtesës”, ku janë përfshirë institucione të ndryshme. Mbyllja e “Ditëve të Kujtesës” do të bëhet me një memorial të veçantë, që përkujton viktimave të diktaturës komuniste në Shqipëri me rastin e përvjetorit të 26 shkurtit 1951, kur u pushkatuan pa gjyq dhe pa faj 22 intelektualë të shquar të Tiranës dhe Shqipërisë.