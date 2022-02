“Nëse do çedonte Ilir Meta, do ishim të gjithë në rrugë të madhe”, Vasili: Përgjegjësia e Ramës për inceneratorët

Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili deklaroi se presidenti Ilir Meta ka respektuar gjithmonë Kushtetutën, ndërsa shtoi se nëse kjo nuk do të kishte ndodhur, vendi do të ishte në ‘rrugë të madhe’.





I ftuar në emisionin ‘Frontline’ të Marsela Karapanços në ‘News24’ Vasili u ndal edhe te çështja e inceneratorëve, duke shtuar se Rama ka përgjegjësinë për këtë skandal.

“Unë kam folur që ky Parlament u kthye në leckën e këpucëve të kryeministrit. Kam thënë; Parlamenti u detyrua që të hyjë në vallen më të madhe dhe mori shuplakën më të rëndë dhe i shpërfytyruar në këtë gjendje. Ky vendim ka vetëm një rendësi, për t’u kthyer dhe për t’u vendosur në një moment të zi, që ky Parlament të mos kthehet më si i tillë. Jemi Republikë Parlamentare dhe aty buron qeveria, institucionet. Ky komision tregoi se ku ishte katandisur vendi. Mendoni të çedonte Ilir Meta, do ishim të gjithë në rrugë të madhe. Një grup banditësh atje përpiqen që të shkarkojë presidentin pa asnjë shkak, të dhënat e tjera mund të tjetërsohen. E gjithë kjo do të thoshte se ajo që ka bërë Ilir Meta nuk ka qenë fare shkelje. Edi Rama është kalimtar. 12 vite në pushtet Rama? Po ato 430 mln euro të grabitura nga inceneratorët! Në fund të firmës për inceneratorët, është Edi Rama. Ka dhe një firmë nga Engjëll Agacci. Para se të mbërrijmë te Këshilli i Ministrave ka shumë institucione të tjera, filtra. Të gjitha këto qenkan filtra të çarë. Denoncimet ja ku ishin të tij, i futi në listë? Allqi Bllakon e futi në listë. Është përgjegjësi e tija individuale. Është kryepërgjegjës. Në rast se do të cedonte SPAK, që mos ta nxirrte para përgjegjësisë, atëherë ky institucion është në krizë. Reforma territoriale lindi me premisa të tjera, ku thuhej se do të kurseheshin miliona euro. E kundërta rezultoi. U shumëfishuan shpenzimet dhe të punësuarit. Numri i të punësuarve është rritur me 13 mijë, në vend që të rritej. Statuti hyn në fuqi kur e voton gjykata. Pasi Basha ndryshoi statutin, mbi baze të tij ka vijuar që të bëjë dhe ca punë të tjera.”, tha Vasili.