Një anëtar i Kushtetueses votoi pro shkarkimit/ Presidenti Meta: Rezervat i kemi dokumentuar. Kemi qenë të përgatitur për…

Presidenti i Republikës, Ilir Meta nuk pranon të komentojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese, pa e patur atë të arsyetuar. Kreu i Shtetit u pyet si e komenton faktin që votat u ndanë 6 me 1, në favor të tij. Meta u shpreh se të gjitha rezervat që kanë pasur për Gjykatën Kushtetuese i kanë të dokumentuara.





Presidenti deklaroi se ai dhe ekipi i tij ligjor ishin të përgatitur për të shkuar në gjykatat evropiane.

“Nuk ka asnjë arsye që unë të komentoj një vendim që nuk e kam në dorë. Ne të gjitha pretendimet i kemi, por nuk i kemi bërë publike. Ne të gjitha rezervat që kemi pasur i kemi dokumentuar, sepse ne kemi qenë të përgatitur për të shkuar në gjykatat evropiane”, tha Meta në emisionin Dekalog në RTSH.

Po ashtu Presidenti deklaroi se do ta vazhdojë betejën ligjore me Kuvendin, që sipas tij paraqiti prova të manipuluara në seancën e fundit të Gjykatës Kushtetuese.

“Po presim që prokuroria të veprojë dhe opozitë të veprojë. Opozitë është një parlament dhe kjo është e rëndë. Ata duhet të shkojnë në parlament dhe të kërkojnë një seancë të jashtëzakonshme dhe do të kërkojë të hetohej edhe në parlament edhe në prokurori;. Si mund të ndodhë që një shkresë të ketë dy data dhe të ketë ndryshime. Kjo paraqitet si provë e re nga Kuvendi. Kjo provë e re jepet sepse ekipi i presidentit e ka shpartalluar procedurën me fakte dhe duke menduar që ekipi ynë nuk do hetonte ç’përfaqëson kjo provë, mund të shpërbente si alibi”, u shpreh Meta.