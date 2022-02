Operacioni i Europol për goditjen e klanit “Osmani”, kontrolle në Itali, del në skenë edhe emri i Artur Shehut

Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me operacionin e EUROPOL që u zhvillua ditën e djeshme kundër klanit ‘Osmani’, ku në pranga përfunduan 45 persona. Media italiane ‘Il Tirreno’ nxjerr në skenë emrin e një tjetër shqiptari të lidhur me vëllezërit Osmani, ndërkohë që sot janë kryer kontrolle në një hotel në zonën e ‘Viale Montegrappa’ në Itali.





Bëhet fjalë për hotelin e një personi, që sipas kësaj media italiane, konsiderohet ndërmjetës i shqiptarit Artur Shehu, ky i fundit i konsideruar si një nga figurat kryesore të klanit shqiptar “Osmani” dhe i lakuar shpesh herë për lidhjet e tij me trafikun ndërkombëtar të drogës. Detyra e personit, emri i të cilit nuk behet i ditur, ishte që të riciklonte në zonën e Pratos një pjesë të të ardhurave të mëdha që klani nxjerr nga trafiku ndërkombëtar i kokainës nga Amerika e Jugut në Evropë përmes portit të Hamburgut, ku grupi kriminal zotëron pasuri të paluajtshme me vlerë disa dhjetëra milionëshe. Kjo media italiane shkruan më tej se grupi kriminal merrej dhe me shfrytëzim prostitucioni, ku thuhet se të gjitha kazinotë dhe shtëpitë publike të Pragës ishin nën kontrollin e tyre.

Bëhet fjalë për një shoqatë kriminale të nivelit më të lartë që do t’u referohej vëllezërve Qazim (me nofkën Felix), Burim, Bekim dhe Bashkim Osmani, e cila u shkatërrua nga operacioni “Shqiponja e zezë”. Operacioni i përbashkët policor përfshiu autoritetet policore dhe gjyqësore të shtatë vendeve dhe bëri të mundur përçarjen e organizatës mafioze shqiptare, e cila merrej me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe pastrimin e parave. Në mënyrë të detajuar janë kryer gjithsej 80 kontrolle, 45 arrestime, sekuestrim droge, armë dhe mallra me vlerë afërsisht 2 milionë euro.

Organizata kriminale importonte dhe menaxhonte trafikun me shumicë të kokainës nga Amerika Latine me transport detar dhe ajror me destinacion Evropën. Spanja dhe vendet e tjera të BE-së u përdorën më pas për operacione komplekse të pastrimit të të ardhurave nga trafiku i drogës për një vlerë të vlerësuar prej disa milionë eurosh. Grupi i rrezikshëm kriminal i tipit mafioz kishte krijuar një sërë kompanish në Majorka, Gjermani dhe Kroaci për të pastruar fitime të mëdha të paligjshme, duke përdorur emra të parë, pajisje komunikimi të koduara dhe duke bërë udhëtime të rregullta në Dubai, Meksikë dhe Kolumbi.

OPERACIONI NË SPANJË

Agjentët e Shërbimit Informativ të Gardës Civile të Palmës kishin ndjekur hapat e organizatës që nga viti 2018, autori i dyshuar i së cilës ishte një shtetas shqiptar i Kosovës, i cili mbërriti në Mallorca në vitin 1999. Bashkim Osmani, i pandehur, mori një rezidencë në Camp de Mar dhe kryente udhëtime shumë të shpeshta në qytete të ndryshme evropiane. Origjina e pasurisë së organizatës daton që nga luftërat e viteve 1990, shkruanin dje mediat spanjolle, raporton “BalkanWeb”.

Kur Kosova fitoi pavarësinë nga Jugosllavia, hetuesit besojnë se banda tashmë e çmontuar filloi të thurë rrjete reale të trafikut të drogës dhe prostitucionit, të cilat u përhapën në të gjithë Evropën. Çdo vit që kalonte ata ishin më të fuqishëm dhe gjoja kontrollonin një pjesë të lagjes ‘San Pauli’ në Hamburg, ku prostitucioni është një nga pretendimet e tyre. Si lagjja e dritave të kuqe të Amsterdamit.

Tentakulat e organizatës u përhapën në Belgjikë, Mbretërinë e Bashkuar, Itali, Gjermani dhe Kroaci, përveç Spanjës. Dhe hetuesit e vendosën Mallorkën në hartë sepse rrjeti filloi të pastronte shuma të mëdha parash në ishull. Fillimisht ata punësuan një sërë figurash dhe drejtues dhe më pas blenë vila luksoze, makina të nivelit të lartë, koleksione të veprave të artit, hotele, restorante dhe biznese. Sidomos në Palma dhe Calvià. Hetimet e policisë nuk ishin të lehta. Banda përdorte komunikime të teknologjisë së lartë, të koduara dhe anëtarët e saj ishin profesionistë të vërtetë. Ata shpesh udhëtonin në Dubai, Meksikë dhe Kolumbi dhe eksportonin sasi të mëdha kokaine nga Amerika Latine në Evropë, shkruajnë mediat spanjolle, raporton “BalkanWeb”.

45 Të Arrestuar

Në orët e para të mëngjesit të së martës filloi operacioni “Casino” në Spanjë dhe në pesë vende të tjera evropiane: Belgjikë, Itali, Gjermani, Kroaci dhe Mbretërinë e Bashkuar. Janë kryer gjithsej 80 kontrolle në shtëpi dhe biznese dhe janë arrestuar 45 persona, me 600 punonjës policie të përfshirë në operacion. I gjithi një deklarim i qartë i qëllimit kundër një prej mafieve më të mëdha të njohura në Evropë. Në Mallorca u bënë 15 kontrolle në hotele, restorante, pallate, banesa dhe adresa juridike. Që në mëngjes herët, dhjetëra roje civile dhe policë me kapuç hynë në kompleksin industrial Can Valero, në sa Llotja, s’Aigo Dolça, Puerto Portals, Portals Nous, Camp de Mar dhe Santa Ponça dhe vazhduan me arrestimin e tetë të dyshuarve, disa prej tyre figura të klanit. Oficerët përdorën qen të stërvitur në kërkim të parave dhe kokainës dhe sekuestruan foto, shuma të mëdha parash, dokumentacion të bollshëm, makina të nivelit të lartë, koleksione orësh dhe bizhuteri shumë të vlefshme. Vëllimi i materialit kompjuterik të vulosur është i tillë që studimi i dokumentacionit do të zgjasë me javë ose muaj. Paralelisht, agjentë nga Garda Civile Palma dhe Policia Kombëtare udhëtuan në Gadishull për të marrë pjesë në disa kërkime, si dhe në gjashtë vendet evropiane të përfshira në komplotin e pastrimit të parave.

FBI dhe DEA

Në operacionin e para dy ditëve në Palma dhe Calvià ishin të pranishëm agjentë të kamufluar nga FBI dhe DEA (Agjencia Amerikane kundër Drogës), të cilët gjurmojnë investimet miliona dollarëshe të organizatës. Gjithashtu karabinierë nga DIA (Drejtoria e Hetimit Antimafia), gjë që tregon rëndësinë e operacionit. Të pranishëm ishin edhe policë të tjerë evropianë. Në total, mes parave, bitcoin dhe bizhuterive, vlerësohet se materiali i sekuestruar ditën e djeshme i kalon një milion euro. Të pandehurit po modernizonin investimet e tyre për ta bërë më të vështirë gjurmimin e parave të zeza dhe po bënin investime të konsiderueshme në kriptovaluta, duke përdorur drejtuesit.

Rrjeti bleu gjithashtu kazinotë, në përpjekje për të hyrë në sektorin e lojërave të fatit. Në Palma, operacioni i policisë kontrolloi hotelin BO në qendër dhe restorantin e njohur Ritz. Dhe biznesi emblematik Portals u kontrollua. U arrestua menaxheri i tij, italiani Antonio L.. Numri i të arrestuarve nuk pritet të rritet pasi të gjithë të dyshuarit prej disa kohësh ishin nën vëzhgim dhe nuk kishin mundësi të arratiseshin. Operacioni “Casino”, i nisur nga Shërbimi Informativ i Gardës Civile, është një nga goditjet më të rënda për pastrimin e parave. Një goditje e plotë për një mafie që kishte zënë rrënjë në ishull, ku pastronte shuma të mëdha parash.