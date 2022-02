Pse Basha nuk del në fushatë elektorale për zgjedhjet e 6 marsit? Zbulohet “misteri”

Detraktorët e Lulzim Bashës e kanë kritikuar në vazhdimësi ditën e fundit kreun e PD-së, për mungesën e tij në fushatën elektorale të 6 marsit.





Ndëkohë që Sali Berisha në krye të “Shtëpisë së Lirisë” ndodhet përditë në terren, Rama dhe Basha nuk i kanë prezantuar ende zyrtarisht kandidatët e tyre.

Kritikët e Bashës e kanë parë këtë, si shenjë dorëzimi pa kushte të PD-së.

“Basha me mosdaljen do që të tregojë se sikur këto zgjedhje nuk kanë rëndësi. Basha ka zgjedhur alibi në lidhje me atë që do të ndodhë pas 6 marsit, duke thënë se ka masakër zgjedhore, duke justifikuar humbjen”, tha pak ditë më parë Enno Bozdo.

Por, një nga mbështetësit e Bashës, deputeti i PD-së, Dashnor Sula ka dhënë sot për herë të parë një version publik se pse Basha po mungon në këtë fushatë.

I pyetur në një studio televizive, se pse Basha nuk del në terren për fushatën e zgjedhjeve të 6 marsit, Sula u përgjigj:

Ka pritur datën zyrtare dhe nga nesër në orën 5:30 është në Rrogozhinë e më pas do vazhdojë takimet e tjera në tërësi. Ngarkesa e Bashës si lider i opozitës është më e madhe.

Më tej, Sula tha se një grindje mes demokratëve nuk sjell asgjë për asnjërën palë, por sjell vetëm fitoren e Edi Ramës. Ai bëri apel për të gjithë demokratët që mos krijojnë asnjë konflikt me njëri-tjetrin.

Në fakt, fushata zgjedhore për 6 marsin nis zyrtarisht të shtunën, më 19 shkurt.

“Fushata zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë fillon në datën 19 shkurt 2022”, thuhet në vendimin e KQZ.