“Sa ike ti gjykata shpalli vendimin”, Rama i përgjigjet komentuesit për Metën

Kryeministri Edi Rama iu përgjigj një komentuesi në Facebook, i cili e akuzoi pas vendimit të djeshëm të Gjykatës Kushtetuese, e cila nuk shkarkoi presidentin Ilir Meta.

Kreu i qeverisë është fokusuar tek fjalori i qytetarit, duke mos dhënë shumë koment lidhur me vendimin e GJK, që rrëzoi Kuvendin dhe nismën e tij për të shkarkuar Ilir Metën.

“Sharjet, perqeshjet, pergojimet nuk jane argumenta, nderkohe qe une nuk di te bej gjoja, s’kam ditur kurre te bej gjoja me punen time, sepse puna eshte pasioni im dhe pasion me gjoja nuk ka! Sa per vjedhjet e vrasjet me siguri ke ngaterruar adrese, po kur njeriu nuk e ka mendjen te debatoje, po te denigroje, e ngaterron edhe adresen njesoj si i dehuri qe humbet rrugen… Une qe ta dish ti dhe kushdo flet me kete gjuhe, nuk jetoj as per te vjedhur as me te vjedhur, sepse kam shume respekt per emrin qe me kane lene te paret e mi dhe do t’u le femijeve te mi! Arsyeja pse po te pergjigjem eshte se une besoj qe cdo komunikimi i duhet dhene nje shans dhe nuk ka arsye per te mos e bere me njerezit e zakonshem qe hyjne e komentojne ketu, edhe kur e tejkalojne kufirin etik! Mbase kjo ndihmon, mbase jo, po nga ana ime besoj se ne vend se te harxhohen germa e fjali shqip per te share e per te perqeshur, mund te perdoren per te degjuar njeri-tjetrin ME NJERZILLEK” iu përgjigj Rama.