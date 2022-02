Vendimi i Kushtetueses për moshkarkimin e Metës/ Reagon Tritan Shehu: Një vendim që zeroi një precedent të rrezikshëm!

Deputeti Tritan Shehu ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për të mos shkarkuar presidentin Ilir Meta.

Në reagimin e tij Shehu shkruan se ky ishte një vendim që zeroi një precedent të rrezikshëm dhe që mbyll një kapitull të shëmtuar të jetës politike në vend.

Postimi i plotë:

Nje vendim normal i Gjykates Kushtetuese ne perputhje me realitetin. Nje vendim ky qe zeroi keshtu nje precedence te rrezikeshme te krijuar nga ai Parlament 122-sh me 42 pupace ne ate, per institucionin e Presidentit ne pergjithesi. U mbyll keshtu se paku nje kapitull i shemtuar i jetes sone politike. Megjithate jemi akoma shume larg normalitetit politik te vendit.