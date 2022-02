Vogëlushi nga “5 Maji” në protestë: Shoku im Zaho, thuaji babit të mos na i prishë shtëpitë!

Me këto fjalë ka protestuar një vogëlush, nga lagjia “5 Maji” në Tiranë para Kuvendit të Shqipërisë. Vogëlushi, kishte një kërkesë të vetme: Të mos ua prishnin shtëpinë.

Një tjetër banor, kërkoi nga shteti të dëmshpërblehen dhe të mësojnë afatet se ku dhe kur do të vendosen në banesat e reja.

“Dua ti kujtoj Ramës premtimet që ka thënë në 2013, tha do të bëj legalizimet falas dhe nuk i bëri. Artan “tapia” e ka çuar në 5 mijë euro legalizimin. Kryeministër, amerikanët nuk ua prishin shtëpitë qytetarëve, jo kështu si bën ti. Po të them edhe njëherë, merr masa se do të jetë vonë kur të kujtohesh ti. Ne protestat nuk do i ndalim. Duam përgjigje reale, ku e kur do i marrim banesat. Jemi pro ndërtimeve, por mos nxirrni banorët në rrugë për të bërë kulla. Mos e mendo se do të na nxirrni nga shtëpia. Ju dërgoni 1 mijë forca policie për të nxjerrë 5 veta nga shtëpitë. Për rrugën e Durrësit ka vazhduar prishja e banesave. Të gjithë ata do të shkojnë në 5 maji. Në shumë zona të Tiranës do të prishen shtëpitë, dilni protestoni sepse nuk është turp. Dilni dhe mbroni të drejtën tuaj. Nëse ne kemi ardhur këtu s’jemi zbatues, kemi blerë ato toka dhe kemi ndërtuar shtëpitë. Ne kërkojmë të na japësh të drejtën tonë”, tha Banori.

Një qytetare, u shpreh se qeveriatarët të mendojnë për e të dëgjojnë kërkesat e tyre.

“Jemi qytetarë të thjeshtë të ardhur nga të gjitha anët e shtëpisë. Në zonën time nëse troket dikush në derë na hapej, kështu na priti dhe Tirana, por qeveritarët tanë, sot nuk na përfillin. Jemi të detyruar t’i afrohemi ambasadave të huaja. Juve ju dhimbs një mirëmëngjesi. Fjalët magjike ia kemi mësuar fëmijëve, por pushtetarët si njohin këto fjalë. Populli nuk është dele. Malësor, Tirana, jugor, jemi shqiptar dhe mos na përçani. Asnjëherë s’kemi pasur ndasi. Kemi dalë për një të drejtë. Ju na keni gjunjëzuar në tokë. Unë i them këtyre politikanëve që kanë vënë pasuri mjaftueshëm e të na lënë për të rehat në shtëpitë tona. Na kanë lënë në rrugë prej 6 muajsh. Dilni, uluni me popullin. Mos u sillni me autoritarizëm. Jeni bijtë e këtij populli edhe si të tillë silluni. Në asnjë vend nuk cënohet prona private. Më ka ardhur shumë turp kur protestuam para Ambasadës Amerikane. Si munden politikanët të mohojnë që janë bijtë tanë. Si munden të mos ndalojnë. Ne kemi vetëm duart, nuk po fyejmë, jemi tepër paqësor, nëse do të cënoheshin sadopak pronat e tyre do e shihnin me sa arrogancë do të silleshin. Nuk kemi 2 apo më shumë shtëpi, vetëm 1 të ndërtuar me djersë. Shfrytëzojeni të sotmen, që të mos gjykoheni të nesërmen. Ky popull e di çka ndodhur në këtë vend. Institucionet nuk mund të mbyllen me zinxhir”, tha qytetarja.