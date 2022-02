Arrestohet një nga bosët e drogës më të kërkuar të Evropës, “prerësi i gishtave” ishte i lidhur me bandën më të fuqishme në Belgjikë

Pas më shumë se dy vitesh arrati është arrestuar një nga bosët më të kërkuar të drogës në Evropë, thotë policia zvicerane.





Bëhet fjalë për një belg, Flor Bressers, 35 vjeç, i njohur me nofkën “prerësi i gishtave”. Ai ishte në kërkim që nga viti 2020 kur u dënua me katër vjet burg për rrëmbim, prerje me brisk dhe rrahjen e një shitësi lulesh holandez i cili nuk arriti të kontrabandonte drogën në doganat e Britanisë.

Ai ishte proceduar më parë në vitin 2010 në Limburg për prerjen e gishtit të një krimineli holandez me gërshërë krasitjeje. Ai u shpall i pafajshëm për mungesë provash, por ngjarja e supozuar i dha pseudonimin, “prerësi i gishtave”.

Bressers ka qenë i lidhur nëpërmjet shumë rasteve me një bandë narkotike që vepronte në Antëerp të Belgjikës që besohet se kishte kontrabanduar disa ton kokainë nga Amerika e Jugut në Evropë .

Ai ishte në listën e më të kërkuarve si në Belgjikë ashtu edhe në Europol për rrëmbim, kufizim të paligjshëm dhe pengmarrje e pjesëmarrje në një organizatë kriminale.

Mendohej se Bressers ishte fshehur në Afrikën e Jugut, por ai u arrestua në Zurich ku u gjet me partneren dhe fëmijën e tij. Autoritetet belge kanë kërkuar ekstradimin e tij.