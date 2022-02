Beatrix Ramosaj vjen në Shqipëri, urimi i saj për Donaldin pak orë para finales së BBV

Pak orë na ndajnë nga finalja e madhe e Big Brother VIP dhe Beatrix Ramosaj nuk ka hezituar të tregojë mbështetjen për Donaldin.





Ajo është kthyer nga pushimet në Dubai dhe këtë e ka zbuluar vëllai i saj, i cili ka publikuar një fotografi me këngëtaren në rrjete sociale, të cilën e ka pritur në aeroport.

Beatrix pritet të jetë pjesë e finales së madhe të “Big Brother VIP” që do të mbahet mbrëmjen e sotme. Me anë të një postimi në Instagram ka shkruajtur: “Duke të dërguar pak fat dhe urime të mira sot. Kam kryqëzuar gishtat për ty”. Këtë e ka shoqëruar me një fotografi kur ishte brenda shtëpisë dhe Donaldi ndodhej brenda kutisë për një lojë.

Kujotjmë se Beatrix vendosi të largohej për disa ditë nga Shqipëria pasi refuzoi të darkonte me banorët dhe disa ish konkurrentë të Big Brother. Kjo erdhi pas një batute që bëri Ermal Mamaqi dhe Salsano Rrapi kur takuan banorët në shtëpi. Kjo nuk është pritur mirë nga këngëtarja dhe refuzoi që të shkonte.