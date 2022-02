E gjithë bota në alarm/ SHBA paralajmëron për rrezikun e një sulmi rus ndaj Ukrainës brenda disa ditësh, Biden jep udhëzimet

Presidenti Joe Biden dhe Sekretari i Shtetit Antony Blinken thanë të enjten se ekziston një rrezik i lartë që Rusia të sulmojë Ukraninën brenda disa ditësh.

Presidenti i SHBA, Joe Biden tha se janë të “gjitha shenjat” se Rusia po planifikon të ndërhyjë në Ukrainë.

Sekretari i Shtetit, Antony Blinken tha se Moska po përgatit një pretekst për sulm ndaj Ukrainës.

“Mund të jetë një akt i dhunshëm për të cilin Rusia do të fakjësojë Ukrainën ose një akuzë e fortë që Rusia mund të bëjë ndaj qeverisë ukrainase. Nuk e dimë saktësisht formën që do të marrë. Mund të jetë një sulm i sajuar i ashtuquajtur terrorist brenda Rusisë; një pretendim i rremë për zbulimin e një varri masiv, ose një sulm i orkestruar me dron kundër civilëve, ose një sulm i rremë dhe ndoshta dhe i vërtetë me armë kimike”, tha Sekretari Blinken.