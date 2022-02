HOROSKOPI SOT/ Ditë interesante për të zbutur problemet e çifteve, në punë do keni disa përplasje me kolegët

Dashi





Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Dashuria do të triumfojë, dita është interesante për të zbutur problemet e çifteve. Udhëtime të pritshme, transferta, lajme dhe ndryshime në punë, duhet të jeni gati.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Fundjavat e këtij muaji do t’ju bëjnë të rizbuloni dashurinë ose pasionin me partnerin. Ditë e mirë edhe për punë, me kolegët do të gjeni një ekuilibër të ri.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Dashuria është paska e paqëndrueshme në këtë ditë, kujdes nga luhatjet e humorit. Në punë do keni disa përplasje me kolegët, por arritjet do jenë pozitive.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ndjenjat pak të turbullta, fundjava është emocionalisht e luhatshme, më mirë matni mirë fjalët tuaja. Puna në rritje, por hutimet mund të kthehen gjatë fundjavës.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Ka pak tension në lidhjen tuaj, por ai që ndikon më shumë në këtë gjendje është partneri juaj. Në punë ka ardhur koha që të dëgjoni dhe të tjerët, nuk mund të bësh gjithmonë gjithçka vetëm.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Çfarëdo që të duhet të bëni, kjo është një ditë pozitive për ndjenjat dhe takimet. Dëshira për ndryshim në punë është e lartë, dikush do ta vërejë vlerën tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Rikuperimi i kësaj fundjave do të jetë thelbësor për ekuilibrin tuaj të brendshëm. Në punë është një moment rikuperimi, por ka ende shumë probleme për t’u përballur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Hëna është ende e favorshme për ju, deri në datën 22 do të jetë e mundur të jetoni një përvojë intensive dashurie. Ata me fat mund të kenë një ofertë të mirë pune.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Situata emocionale lejon një rikuperim në dashuri pas dy ditësh gjumë. Në punë ka një dëshirë të madhe për të ecur përpara. Ndiqni krijimtarinë tuaj.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Ja një situatë shumë interesante astrologjike. Venusi, Marsi dhe Jupiteri janë në favorin tuaj. Në punë ju duhet të merreni me diçka të re në horizont, ndoshta një detyrë të re.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Nga premtja deri të dielën do t’ju duhet të kërkoni miqësi dhe pasion. Në jetën profesionale çdo gjë kërkon përpjekje dhe fatkeqësisht njerëzit nuk janë gjithmonë në anën tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ky moment nuk është i jashtëzakonshëm për ndjenjat, do të ketë disa momente pozitive midis të shtunës dhe të dielës. Të ardhurat e dobëta në punë, por Jupiteri i favorshëm do të ndihmojë në rikuperimin deri në pranverë.