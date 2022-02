“Hyre vetëm dhe gjete dashurinë” – Babai i Einxhel Shkirës në mbështetje të vajzës: E more nga Kosova dhe e bëre.

Einxhel Shkira është një nga finalistët e Big Brother VIP, e cila sot mori një dhuratë nga babai i saj. Ai u fut në ambientet e shtëpisë, ku i dha mbështetje vajzës së tij, madje edhe për dashurinë.





Për lidhjen me DJ Dagz, babai i Einxhell mes batutave u shpreh se “hyre vetëm dhe gjete dashurinë. E more nga Kosova dhe e bërë për vete.

Einxhell dhe DJ Dagz janë çifti i dytë në shtëpinë e BBV, pas Donaldit dhe Beatrix.

Biseda:

Babai: Arrite ku deshe, me qetësinë…

Einxhell Shkira: Le të themi që nuk ka qenë qetësia

Babai: Ke arritur atje ku doje, me mënyrën më të mirë të mundshme. Ke treguar kush je. Babi të uron pas kësaj gjithçka. Edhe për dashurinë, hyre vetëm gjete edhe dashurinë. More nga vajzat dhe djemtë e Kosovws dhe Maqedonisw ata cka shqiptaria duhet ta ketë. More një dashuri nga Kosova që e bëre tatën. Unë të uroj sukses për të gjitha ato që arrite. Kauza sot tu bë realitet. Finalja për ty është që ke arritur këtu

Einxhell Shkira: E ta mendosh që nuk e dëgjova babin

Babai: Einxhell është nga ato vajza që arrin gjithçka.

Einxhell Shkira: Dua të të falënderoj që ti ke më shumë besim se sa unë.