Moska tjetër provokim për Tiranën zyrtare- “Mercenarë nga Shqipëria në Ukrainë, janë terroristë”

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov ka deklaruar se Moska po shqyrtonte informacionin, që sugjeronte se mercenarë po rekrutohen për t’u vendosur në Donbass nga Republika e Kosovës, si dhe nga Shqipëria dhe Bosnja.





Në një intervistë, Lavrov tha se këta mercenarët janë terroristë, tregtarë droge.

“Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe të gjithë liderët e tjerë të NATO-s thonë se aleanca është mbrojtëse. Presidenti rus Vladimir Putin, në konferencën e tij për shtyp pas bisedimeve me Scholz, i kujtoi atij bombardimin e Jugosllavisë në vitin 1999. Scholz tha se NATO ndërhyri për parandalimin e një gjenocidi të shqiptarëve të Kosovës, se gjithçka u bë me sukses dhe se tani ky rajon po lulëzon. Kosova dhe disa pjesë të tjera të Ballkanit Perëndimor po bëhen një terren pjellor për krim. Ka terroristë, tregtarë droge. Është një terren rekrutimi për mercenarët që marrin pjesë në konflikte të cilat po nxiten gradualisht, duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara. Ka informacione se mercenarët po rekrutohen në Kosovë, Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë dhe po dërgohen në Donbass, ndër të tjera, për të nxjerrë jashtë ekuilibrit Rusinë. Ne po e rishikojmë këtë informacion tani”, tha ministri i Jashtëm rus Lavrov.

Disa ditë më parë Rusia i dërgoi një letër vendeve të NATO-s ku kërkonte reagim të menjëhershëm për qëndrimin ndaj mundësisë së Ukrainës për t’u bërë pjesë e aleancës ushtarake. Letra ishte me tone ultimative dhe kujtonte mundësinë se nuk do të kishte siguri për të gjithë shtetet. Qeveria shqiptare nuk iu përgjigj letrës, duke i mëshuar faktit se përgjigjia për Moskën do të jepej nga vetë NATO dhe nga asnjë shtet në veçanti.

Përshkallëzimi i situatës në Donbas

Milicitë e Donetsk dhe Lugansk kanë raportuar për një përshkallëzim të mprehtë të bombardimeve nga pala ukrainase të enjten dhe gjatë natës të premten në mëngjes, me forcat e Lugansk që thanë se u sihn hedhur granata 29 herë gjatë një periudhe 24 orëshe, duke përfshirë përdorimin e armëve të rënda të paligjshme si artileria 122 mm, mortaja të kalibrit të madh dhe raketa të drejtuara kundër tankeve.

Sipas pretendimeve, sulmet kanë shënjestruar pozicionet e milicisë si dhe zona të banuara lokale, me të paktën një milic të vrarë nga një snajper dhe disa milici dhe civilë të plagosur në incidentet e fundit. Pala ukrainase ka pohuar se forcat e saj janë qëlluar ose granatuar 60 herë në 24 orët e fundit, ndërsa ministri i mbrojtjes në vend siguroi të premten se situata aktuale ishte një “anomali”.

Forcat e Donbasit kanë shprehur shqetësime kohët e fundit në lidhje me potencialin për një përshkallëzim të provokuar nga mercenarët e huaj, ose nga milicitë neonaziste që veprojnë në zonë, të cilat, megjithëse zyrtarisht janë në varësi të ushtrisë ukrainase, veprojnë në mënyrë autonome dhe vazhdojnë të kërkojnë që territoret që kërkojnë pavarësinë të shtypet me forcë.

Moska i ka bërë vazhdimisht thirrje Kievit që të zbatojë Marrëveshjet e Minskut. Marrëveshja e Minskut, e nënshkruar në kryeqytetin Bjellorusi në shkurt 2015, i bëri thirrje ushtrisë ukrainase dhe milicive të Donbass që të arrijnë një armëpushim dhe të tërheqin trupat dhe pajisjet e rënda ushtarake nga linja e kontaktit.

Gjithashtu, ai parashikon që zgjedhjet të mbahen në rajonet e shkëputura dhe që Kievi t’u japë atyre autonomi të gjerë në këmbim të kthimit në juridiksionin ukrainas. Qeveria ukrainase ka refuzuar deri më tani të zbatojë pjesën e dytë të marrëveshjeve, me flirtim në këtë drejtim nga presidenti Volodymyr Zelensky. Në vitin 2019, kjo gjë u prit në Kiev me protesta të organizuara nga veteranë vullnetarë neonazistë dhe forca të ndryshme opozitare që kërcënonin të rrëzonin qeverinë e tij.

Rajoni u fut në një luftë civile në pranverën e vitit 2014, si pasojë e një grushti shteti

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka shprehur shqetësimin për refuzimin e Kievit për të zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta me krerët e republikave të vetëshpallura Popullore të Donetsk dhe Lugansk për t’i dhënë fund konfliktit në Donbass.

Ai u shpreh i alarmuar për raportet për një rritje dramatike të bombardimeve në Donbass duke përdorur armatim të rëndë të ndaluar nga Marrëveshjet e Minskut. Kievi, pretendoi ministri i jashtëm, është përgjegjës për sabotimin e armëpushimit.

“Ne kemi theksuar se nuk ka asnjë alternativë ndaj zbatimit të Marrëveshjeve të Minskut në tërësinë e tyre. Dhe sigurisht, ne theksuam shqetësimin tonë serioz për deklaratat e Kievit se ata nuk do të zhvillojnë dialog të drejtpërdrejtë me Donetsk dhe Lugansk. Kjo është një sfidë e drejtpërdrejtë dhe një refuzim i drejtpërdrejtë për të përmbushur marrëveshjet e Minskut.

Sa i përket situatës në linjën e kontaktit në Donbas, ne jemi shumë të alarmuar nga raporteimt e fundit, nga dje ose një ditë më parë, për një rritje të mprehtë të granatimeve me përdorimin e armëve të ndaluara nga Marrëveshjet e Minskut”, tha Lavrovi, duke folur para gazetarëve pas takimit të tij me ministrin e Jashtëm grek, Nikos Dendias, raporton Sputnik Neës.

“Mercenarë nga Shqipëria”/ reagon Majko: Deklarim të paprecedentë

Ish-ministri i Mbrojtjes, i Shqipërisë, Pandeli Majko ka reaguar pas deklaratës së papritur të ministrit të Jashtëm rus Sergey Lavrov i cili tha se mercenarë nga Shqipëria dhe Kosova po dërgohen në zonën e Donbasit në Ukrainë për të nxjerrë jashtë ekuilibri Rusinë.

Majko e ka cilësuar këtë një deklaratë të paprecedentë. Ai ka publikuar edhe një lajm ku përcaktohen përkatësitë nacionale të vullnetarëve që kanë shkuar për të ndihmuar Ukrainën, pjesë e të cilëve nuk është as Shqipëria dhe as Kosova.