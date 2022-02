Nga Elvis Naçi te Akil Pano/ Klerikët në rrjetet sociale, kë ndjekin dhe ç’aktivitet kanë

Rrjetet sociale janë bërë një mjet shumë i rëndësishëm komunikimi në ditët e sotme, sidomos për figurat publike, përfshirë këtu edhe pjesëtarët e komuniteteve fetare.





Në vendin tonë, disa nga këta figura janë personazhe të njohur të ekranit, por bëjnë edhe menaxhimin e këtyre rrjeteve, duke ndërvepruar me ndjekësit, kryesisht në aspektin fetar, por edhe për çështje shoqërore të lakuara të momentit.

Cilët janë disa nga këta personazhe fetarë të njohur, ke ndjekin ata dhe ç’aktivitet kanë?

ELVIS NAÇI

Hoxhë Elvis Naçi (i lindur më 7 prill 1977 në Tiranë) është një teolog dhe imam Shqiptar. Ai është kreu i Bashkësisë Islame të Shqipërisë, që vepron në Xhaminë e Tabakëve në Tiranë dhe themelues dhe president i Fondacionit Kulturor Jo-fitimprurës Firdeus.

Naçi duket se vepron në mënyrë aktive në një faqe Facebooku me mbi 1,250,000 abonentë-ndjekës dhe rregullisht vendos videot e hytbes në kanalin e tij në YouTube.

AKIL PANO

Pastori Akil Pano është një figurë publike dhe një pastor i njohur në Shqipëri. aktualisht, ai ka mbi 3700 ndjekës në Facebook. nga një vëzhgim i thjeshtë në profilin e tij, mund të vërehet se ai është aktiv çdo 3-4 ditë. Postime konsistojnë në pamje nga shërbesat, apo falënderime për ndjekësit dhe uruesit e tij.

Ai është themeluesi dhe pastori i Kishës së Ungjillit të Krishtit në Tiranë që nga viti 2001. Pastor Akil është një folës shumë i njohur në shumë emisione televizive dhe programe televizive në Shqipëri. Ai është gjithashtu një pedagog/profesor i Filozofisë në Universitetin e Tiranës.

Pano lindi në qytetin e Tiranës në vitin 1974. Ai u rrit në një shtëpi me dashurinë e prindërve dhe gjyshërve të tij. Gjyshërit e tij ndanë me të që në fëmijëri për dashurinë e Zotit. Në 1991, ai u kap nga dashuria e Shpëtimtarit dhe mori thirrjen për të predikuar Ungjillin në të gjithë Shqipërinë dhe më gjerë. Ai është i martuar me gruan e tij Linda dhe ata kanë 2 fëmijë.

Ai përfundoi studimet në nivelin Bachelor në Histori tek Universiteti i Tiranës, studimet e nivelit Master në shkenca në Filozofi pranë Fakultetit Filozofik të Universitetit të Tiranës dhe doktoraturën në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Tiranës.

Pastor Akili është një predikues dhe folës i njohur në konferenca të ndryshme brenda dhe jashtë vendit si Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Holanda, SHBA, Greqia etj. Ai është Udhëheqësi Shpirtëror në gjuhën shqipe i një programi të përditshëm radiofonik, ️’Përmes Biblës’, një program i filluar nga J. Vernon McGee, që transmetohet në më shumë se 100 kombe në të gjithë botën.

Pastor Akili ka shërbyer si Sekretar i Përgjithshëm i Vëllazërisë Ungjillore së Shqipërisë për 7 vjet. Ai ka punuar për të bërë të njohur kishat ungjillore shqiptare nga qeveria e Shqipërisë si një komunitet fetar, një proces që u arrit me sukses në Nëntor 2010. Themeluesi i Koalicionit Shqiptar Pro Familjes & Jetës.

Si shkrimtar librash, Pastor Akili ka botuar librat “Misteri i Kryqëzimit”; “Misteri i Njeriut”; “Na mëso të lutemi”; “Dy Letrat”; Gjithashtu, ai ka shkruar shumë artikuj me tema sociale dhe biblike të cilat botohen në gazeta dhe revista të ndryshme në Shqipëri dhe më gjerë.

DOM GJERGJ META

Dom Gjergj Meta (lindur më 30 prill 1976 në Rrushkull, Durrës) është prift katolik i Arkidioqezës Metropolitane Tiranë – Durrës. Veprimtaria e tij ditore në Facebok arrin shifrën e 3-4 postimeve në ditë, dhe të enjten duket se ai është përqëndruar te përvjetori i shpalljes së Pavarësisë së Kosovës.

Ndërsa aktiviteti i tij fetar duket se pasqyrohet te llogaria e titulluar “Dioqeza Rrëshen”. Atë e ndjekin më shumë se 15.000 persona dhe ka postime me përmbajtje fetare.

Gjergj Meta ka lindur në Rrushkull të Durrësit, më 30 prill 1976. Ka mbuluar disa detyra brënda Kishës Katolike në Shqipëri. Është i specializuar në Të Drejtën Kanonike në Universitetin Papnor Gregoriana në Romë. Është docent pranë Institutit Filozofiko-Teologjik të Shkodrës. Aktualisht është Vikar i Përgjithshëm i Arkidioqezës Tiranë – Durrës dhe zëdhënës i zyrës së shtypit i Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë.

Arsimimi

1994-1995: ndjek vitin paraprak në Seminarin e kryeipeshkvisë së Barit, në Itali.

1995-2000: ndjek Seminarin Rajonal në Molfetta të Barit dhe Fakultetin Teologjik puljez.

21 prill 2001: shugurohet meshtar.

2001-2002: shërben si zv.famullitar në konkatedralen e Shën Luçisë në Durrës.

2001-2006: është anëtar i Këshillit presbiteral të dioqezës.

2002-2003: shërben si zv.famullitar në katedralen e Shën Palit në Tiranë.

2003-2006: është administrator i famullisë në katedralen e Shën Palit në Tiranë. Gjithashtu, emërohet përgjegjës kombëtar për baritorinë universitare të Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë dhe të kryedioqezës së Tiranë-Durrësit.

2006-2009: merr liçencën (diplomë universitare) në degën e së drejtës kanonike në Universitetin Papnor Gregorian.

2009-2010: shërben si zv.famullitar në katedralen e Shën Palit në Tiranë. Emërohet gjykatës i Gjykatës Ndërdioqezane Shqiptare nga viti 2009.

2009-2017: bëhet pedagog i së Drejtës Kanonike në Institutin Teologjik të Shkodrës, si edhe anëtar i Këshillit Presbiteral dhe i Kolegjit të Këshilltarëve.

2009-2012: është zëdhënës i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë.

2010-2013: shërben si famullitar në kishën e Shën Gjonit Maria Vianej në Kamzë dhe si administrator i famullisë së Gramzës (Zoja Mbretëreshë) dhe të Luzit (Zoja e Ngjitur në Qiell).

2013-2016: shërben si famullitar në konkatedralen e Shën Luçisë në Durrës dhe është dekan i Dekanatit Perëndimor të kryedioqezës së Tiranë-Durrësit. Gjithashtu, është anëtar i Komisionit ipeshkvnor për liturgjinë dhe formimin e përhershëm të meshtarëve.

Dhjetor 2016 e deri tani: shërben si vikar i përgjithshëm i kryedioqezës së Tiranë-Durrësit dhe është zëdhënës i ipeshkvijve të Shqipërisë. Ai u bë peshkopi i Rrëshenit në 9 shkurt 2017

AHMED KALAJA

Hoxhë Ahmed Kalaja poston përmbajtje në llogarinë e tij rreth 7-8 herë në ditë. Ai zotëron një faqe me 273.000 ndjekës dhe ndjek vetëm 7 persona.

Hoxhë Ahmed Altin Kalaja i lindur në Tiranë më prill 1977, pasi e përfundoi shkollën fillore dhe tetëvjeçare në vendlindje, u end mbi 10 vite duke studiuar për fenë Islame në Medresenë e Tiranës pastaj në Damask të Sirise (93-97) dhe përfundoi studimet e larta në Universitetin e Medinës në degën e jurisprudencës Islame (Drejtësi).

Për të vazhduar kështu me afro 20 vite të tjera pune, nga data e kthimit te tij nga studimet në gusht të 2001, krahas asaj të një 5-6 vjeçarje me pare thenë ndryshe afersisht dy dekada e gjysëm angazhim në fe edhe në thirrjen islame (dauah si edhe në përhapje të fesë Islame brenda vendit po edhe në të gjitha trevat shqiptare.

Hoxhë Ahmed Kalaja aktualisht është Imam dhe ligjërues Hatib i një prej xhamive më të mëdha të Tironës, anëtar i Këshillit të Myftinisë së Tiranës për më shumë 10 vite radhazi si dhe iniciator i shumë aktiviteteve fetare e socio-kulturore brenda dhe jashtë vendit. Ai shfaqet herë pas here edhe në kanale të ndryshme televizive. Në opinionin kosovar ai u bë i njohur me Peticionin për Pavarësinë e Kosovës, drejtuar vendeve te Konferencës Islamike; OKI. Peticion, i cili kishte gjetur mbështjetje edhe firmosur nga 52 000 qytetarë te te gjitha kategorive madje edhe e gjithë kjo vetëm në dy javë.

Puna e pandalshme dhe obligimet e tij të shumta, nuk e penguan hoxhën nga qëllimi i tij fisnik i kërkimit të diturisë.

Ai ka mbaruar tashmë studimet posdiplomike doktoraturë pranë UET në degën e Antropologjisë Kulturore me një temë mbi Rolin e Klerit Mysliman në Harmonine edhe Tolerancen ndërfetare në Shqipëri, 1912-1945.

Prej disa vitesh ai është anetar i Keshillit Teologjik (organi më lartë për vendime fetare) pranë Komunitetit Mysliman Shqiptar. Si edhe anëtar i Këshillit të Myftinisë Tiranë.

MIRON ÇAKO

Teologu Miron Çako duket se ka 2 llogari në Facebook, një personale dhe një tjetër të lidhur me punën. Tek ajo e para, ai bën rreth 4-5 postime në ditë, më së shumti intervista dhe mesazhe fetare. Te ky sajt, Çako e ndjekin më shumë se 500 persona.

Te llogaria e dytë, Çakoja poston përmbajtje profesionale, ose më saktë, fetare. me anë të këtij sajti, ai bën 5-6 postime në ditë, ku persona të ndryshëm duket se kanë komentuar lutje fetare apo urime.

Miron Çako është një teolog i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili ka kryer studimet te Akademia Teologjike “Ngjallja e Krishtit” Shën Vlash, Durrës. Gjimazin e ka kryer te Akademia e Arteve, në Tiranë. Sipas informacioneve në rrjetin social “Facebook”, ai jeton në kryeqytet.

THOMA DHIMA

Thoma Dhima është Zëdhënësi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në profilin e tij në Facebook, Dhima informon se ka studiuar Gjuhë-Letërsi te Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë. Ai ka mbi 340 ndjekës dhe duket se shpeshtësia e postimeve të tij varet nga evenimentet e Kishës Ortodokse Autoqefale.

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka mbi 53,000 ndjekës dhe përmbajtja e postimeve të saj është sigurisht fetare. Në këtë faqe bëhen rreth 4-5 postime në ditë.