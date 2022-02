VIDEO / Puthje në buzë me prezantuesen, bashkëshortja e Totit pushton mediat italiane

Ilari Blazi gjithmonë jep spektakël në daljet e saj televizive, duke qenë një nga personazhet më të njohura tashmë në Itali. Por pakkush priste që gruaja e Françesko Totit të puthej para kamerave me prezantuesen Mishel Hunziker.





Blazi ishte e ftuar në emisionin “Michelle Impossible” dhe aty dhuroi shfaqje me një vallëzim provokues bashkë me prezantuesen. Por në fund, bashkëshortja e ish-futbollistit italian nuk ndal me përqafimin, por puthi në buzë Hunziker, e cila mbeti e çuditur nga ky veprim.

“Çfarë po bën!”, tha kjo e fundit duke qeshur për këtë gjest që duket ishte jashtë skenarit, teksa Ilari Blazi largohej nga skena pas këtij provokimi i cili sigurisht pushtoi të gjithë mediat italiane.