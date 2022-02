Beteja për Shkodrën/ A kanë program elektoral dhe cilat janë premtimet konkrete të 3 kandidatëve?

Partia Demokratike ka hapur fushatën elektorale për zgjedhjet e pjesshme të shtunën në Shkodër, me prezantimin e kandidatit Xhemal Bushati. Në nisje të fushatës, ai tha se votimet e 6 marsit janë “një moment përcaktues për Shkodrën” dhe shprehu besimin se “ne do fitojmë”.





Në formë premtimi, Bushati lëshoi deklaratën se ai nuk do ta sundojë Bashkinë Shkodër, por do t’i shërbejë asaj, me anë të projekteve për të ardhmen dhe mbështetjes për biznesin.

“Do bëjmë projekte për të ardhmen e Shkodrës. Punësimi do jetë një nga detyrat tona të përbashkëta imediate, duke mbështetur biznesin. Motoja jonë “biznes i fortë, qytet i fortë”. Do bisedojmë në tryeza dhe për taskat që ti ndihmojmë që mos të vendosen taksa pa u diskutu me bisnesin. Detyrë imediate, kushtet për fëmijët tanë në cerdhe, kopshte e shkolla, shkollat të kenë standartet evropiane. Do ndihmojmë shtresat në nevojë për ti rikthyer dinjitetin, ata nuk kanë nevojë për lëmoshë. Sporti, një ndër dashnitë e mia. Do mbështes fort Vllazninë në cdo fushë të sportit”, tha Bushati midis të tjerash.

Gjithashtu, ai tha se vizioni i tij për Shkodrën, është hartuar mbi tre objektiva qendore: Emergjencë/ Shërbejmë sot/ Projektojmë për nesër.

Premtimet e Xhemal Bushatit

– Përmirësimi i infrastukturës, sinjalistikës dhe qarkullimit rrugor në Shkodër, disiplinimi dhe sistemimi i tij, është një nga prioritetet ku plani i emergjencës do të zbatohet duke drejtuar efektivisht burimet njerëzore dhe mirëmenaxhuar ato financiare.

– Emergjenca për një qytet më të pastër dhe mbetje e kanalizime të sistemuara, kërkon dhe do të ketë ndërhyrjen e menjëhershme në menaxhim, dhe vendimmarrje të përbashkët.

– Rishikim, rishpërndarje dhe korigjim të buxheteve në ato sektorë ku janë adresuar kërkesat dhe nevojat e qytetarëve, duke i ardhur në ndihmë e mbështetjen qytetareve ne nevojë.

– Mbështetje të dedikuar fermerëve me konsulenca dhe përgatitja e dokumentacioneve për subvencionet për fermerët lehtësuar proçedurave administrative, ndërtimi i tregjeve të reja dhe sistemimi i tregjeve bujqësore, rehabilitimi dhe vënia në funksionim i sistemeve ujitës në tokat bujqësore, tërë sistemit ujitës të tokave bujqësore. Ofrimi nga bashkia i mundësisë për bërjen e plan rilevimeve për procesin e regjistrimit të pronave bujqësore.

– Hartimi i projekteve për të cilat unë do të punoj në bashkëpunim të ngushtë me intelektualët, të rinjtë, biznesin, qytetarët dhe për realizimin do të projektojë Shkodrën e të ardhmes.

Premtimet e Bardh Spahisë, kandidat i Sali Berishës për Shkodrën

Ish-kryeministri Sali Berisha prezantoi Bardh Spahinë më 12 shkurt si kandidat për Bashkinë e Shkodrës. Nisur nga fjala e Berishës në rastin në fjalë, “në 6 mars Shkodra do të ngadhënjejë mbi të keqen, mbi të shkuarën, do të votojë birin e saj, qytetarin e saj, intelektualin, shërbëtorin, mjekun Bardh Spahia”.

“Në këto 30 vite Shkodra nuk gaboi. Edhe kur gaboi PD, qyteti qëndroi në anën e drejtë që duhet të qëndronte. Në këto 30 vite, kur Lulzim Brava e dorëzoi në 2019 Shkodrën, e mbajti Voltana Ademi dhe qëndroi e pamposhtur. Detyrimet tona ndaj jush janë të pakufijshme, ndaj dhe ju ftoj që të vazhdojmë këtë udhëtim së bashku në një moment kritik. E vërteta është ndofta në momentin më kritik të këtyre 30 viteve, sepse sot këto zgjedhje nuk zhvillohen njëlloj siç duhet të zhvilloheshin ku opozita përballej me qeverinë. Këto zgjedhje zhvillohen sot në një qeveri e cila bazohet tërësisht mbi krimin, drogën, vjedhjen dhe korrupsionin. Mbi një qeveri e cila duke shkelur çdo parim demokratik, merr peng pluralizimin dhe mendon se në këtë mënyrë do të zgjatë jetën e regjimit. Por ja ku jemi këtu, në Shkodër, më e vendosur se kurrë, me opozitën e vërtetë të mbrojë me votën e saj të lirë pluralizimin politik jo vetëm në Shkodër, por në mbarë Shqipërinë. Në 6 mars Shkodra do të ngadhënjejë mbi të keqen, mbi të shkuarën, do të votojë birin e saj, qytetarin e saj, intelektualin, shërbëtorin, mjekun Bardh Spahia. Bardh Spahia mishëron vlerat më të mira të mëkuara nga ky qyteti bekuar, mishëron trashëgiminë e shkëlqyer të familjes dhe të atit të tij që ishte një intelektual vigan dhe i pamposhtur. I bënte nder Shkodrës, Shqipërisë dhe kombit me karakterin e tij, me dijenitë e tij, me qëndrimet e tij. Kam bindjen se 6 marsi do të jetë festa e fitores së Shtëpisë së Lirisë, e fitores së Bardh Spahisë, e fitores së çdo qytetari, të çdo banori qytetar i Shkodrës dhe çdo banori të këtij rrethi. Kurse për Xhemalin e kam një fjalë. Xhemal ti ishe njëri midis nesh. Po të doje merrje pjesë në “Primare” dhe të garantoj se do kishe respektin tonë, por nuk e zgjodhe këtë, por zgjidhje të përfaqësosh atë. Lëre këtë fushatë, bëj disa ditë pushim e takohemi sërish. Se gabime bëjnë të gjithë”, tha Berisha ndër të tjera.

Premtimet e Majlinda Agonit për Shkodrën

Majlinda Angoni është prezantuar zyrtarisht para qytetarëve shkodranë si kandidatja e Partisë Socialiste për kryetare bashkie më 9 shkurt 2022.

Në mbështetje nga Tirana kishin udhëtuar Damian Gjiknuri, Olta Xhaçka dhe Etilda Gjonaj, të cilët shprehën përkrahjen për Angonin, por edhe rëndësinë që ka Shkodra në vizionin e qeverisjes Rama.

Deri para pak ditësh prefekte e Shkodrës, Majlinda Angoni deklaroi se qytetari do të jetë prioriteti në punën e saj dhe kërkoi t’i besohet vota për t’i kthyer Shkodrës ‘atë që i ka munguar për 30 vite’. Ajo premtoi se, nëse zgjidhet në krye të Bashkisë së Shkodrës, do të punojë me prioritet për projekte që do të krijojnë një ambient të shëndetshëm për zhvillimin e komunitetit.

“Do punoj për një qytet më të pastër dhe një Shkodër tjetër plot energji. Nuk keni pse prisni 3 dekada të reja, por vetëm 300 ditë për të vlerësuar zgjedhjen midis të ardhmes të fëmijëve të tuaj dhe të një të shkuare dëm 32 vjeçare. Shkodranët nuk kanë më kohë për të humbur. Prioritet çuarja para e projekteve për të krijuar një ambient më të shëndetshëm për zhvillimin e komunitet dhe mjedisit ku jetojmë”, tha ajo.

Sekretari i Përgjithshëm i PS-së, Damian Gjiknuri u shpreh se shkodranët kanë ‘shansin historik’ që të bëjnë zgjedhjen e duhur, teksa Lulzim Bashën dhe Saimir Berishën i konsideroi ‘njerëz të dështuar’ dhe ‘humbës’.