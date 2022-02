Blinken, BE dhe Ballkani i Hapur

Pritej që Sekretari i Shtetit(ministri i Jashtëm) i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Antony Blinken të ishte pozitiv ndaj nismës sonë rajonale Ballkani i Hapur. Por në takimin me kryeministrin Rama në 15 shkurt 2022, ai u shpreh se jam “100 përqind me Ballkanin e Hapur” dhe kjo ishte më shumë nga sa pritej për shumë qytetarë të Ballkanit. Sepse ata kanë parasysh periudhën Trump. Ishte një periudhë populiste dhe pothuajse anti-globalizëm e qeverisjes së ish-Presidentit Trump. Por në një hark kohor më të gjerë, SHBA-të kanë hyrë në histori si kampionë të tregtisë së lirë. Ato ishin gjeneruesi i Marrëveshjes se Tregtisë së Lirë Amerikano Veriore (NAFTA), që prej vitit 1994, në kohën e ish-Presidentit amrikan Donald Reagan, një tjetër republikan, që u hapi tregjet dhe i dha frymëmarrje zhvillimit të shumë sektorëve premtues të vendeve si Kanada dhe Meksikë, në dobi edhe për vetë SHBA-të. Ish-Presidenti amerikan Barak Obama ishte nismëtari i Partneritetit Transatlantik të Tregtisë dhe Investimit mes SHBA dhe BE, si dhe i bashkëpunimit dhe partneritetit Trans-Paqësor me 11 vende të Paqësorit, veprim i filluar nga administrata e SHBA-ve kur Antony Blinken ishte zvSekretar Shteti në vitet 2015-2017. Prandaj dhe Blinken u tregua mbështetës i vendosur i nismës ballkanike. Më 21 nentor 2021, në Tiranë, në samitin e tre vendeve të Ballkanit nismëtare të Ballkanit të Hapur, në përshëndetjen online, Oliver Varhelyi, Komisioneri (Ministri) i Zgjerimit në BE, cilësoi se “Ne mendojmë se ky është mesazhi më i mirë që rajoni mund të përçojë që jo vetëm është gati për bashkëpunim rajonal por po e bën. Mund të më përfshini si mbështetës të Ballkanit të Hapur. I ftoj tre partnerët e tjerë t’i kthehen këtij bashkëpunimi rajonal. Përmes tregut të përbashkët rajonal ballkanik mund të shtojë me 1/3 rritje të PBB (Prodhimit të Brendshëm Bruto) ekzistuese të tij”. Por çfarë ka ndodhur deri tani me procesin e liberalizimit të tregtisë mes Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut? Disa marrëveshje janë duke u zbatuar në terren në kuadër të nismës “Ballkani i Hapur”, si harmonizimi i orarit të punës së të gjitha shërbimeve në pikat kufitare, përfshirë ato veterinare dhe fitosanitare. Këto pika janë duke punuar 24 orë në 24. Sipërmarrësit nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia tashmë mund të importojnë dhe eksportojnë mallra më shpejt dhe më lehtë. Vendosja e një leje unike pune mes tre shteteve pjesë e Ballkanit të Hapur do të marrë jetë në terren në fund të marsit 2022. Në këtë mënyrë, qytetarët, pas kësaj do të regjistrohen dhe punojnë më lehtë në vendet e tjera të Ballkanit të Hapur. Kjo, pse të tre shtetet e nismes e kanë problem mungesën e fuqisë punëtore në sektorë të ndryshëm. Për shembull, Serbia në industrinë e ndërtimit dhe Shqipëria në fushën e turizmit. Pse studentët nga Beogradi, Novi Sadi, Shkupi, apo pjesë të tjera të Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, për shembull, të mos mund të punojnë në bregdetin shqiptar gjatë verës, apo punëtorët tanë të ndërtimit, inxhinierët, elektricistët, të mos vijnë të punojnë në Beograd, Shkup, etj.? Kompanitë më të konsoliduara të ndërtimit të Shqipërisë tani janë me emër edhe në këto vende dhe kapitali shqiptar mund të rritet shpejt në rajon, nëpërmjet nismës. Deri në fund të muajit mars 2022, do të lëshohet edhe numri ID(karta e posaçme e identitetit) i Ballkanit të Hapur, i cili është në funksion të aplikimit për një leje të vetme pune. Kjo do t’u mundësojë qytetarëve që të regjistrohen më lehtë, të marrin një numër ID nga portali e-Qeveri në vendin e tyre dhe me atë numër të aplikojnë për leje pune në një vend tjetër në Ballkanin e Hapur. Pa asnjë humbje kohe dhe parash për të shkuar në një zyrë konsullore dhe për të nxjerre vizë. Po ashtu, shërbimet përkatëse veterinare dhe fitosanitare të tre vendeve nismëtare kanë rënë dakord që të njohin dokumentacionin e njëri-tjetrit, që do të thotë se nuk ka më dhe nuk do të ketë pritje disaoreshe deri me ditë në kufi, në doganë për shkak të marrjes së mostrave të mallrave me origjinë shtazore dhe bimore. Kjo është nisma e lirë në marrëdhëniet ekonomike, liberalizimi real i tregtisë. Të 28 shtetet anëtare të zonës Shengen, ia ndjenë lezetin që në 14 qërshor 1985, 37 vite më parë, në qytetin e Shengenit(Schengen) në Luksemburg. Në atë kohë ishin pesë shtete të Bashkimit Evropian (Gjermania, Franca, Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu) nënshkruese të Marrëveshjes për Qarkullimin e Lirë të qytetarëve të tyre. Në atë kohë, vende të tjera të BE-së që nuk e kishin nënshkruar marrëveshjen, si Italia, Spanja dhe Greqia, e shihnin atë me dyshim, duke ju frikësuar hegjemonizmit gjermano-francez në ekonomitë e tyre. Dhe kjo ishte e natyrshme. Sikurse ka frikëra dhe paqartësi sot edhe tek ne në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, për hegjemonizmin(mbizotërimin) serb. Për të mos folur për frikërat dhe keqkuptimet në Kosovë, Mal të Zi dhe Bosnje-Hercegovinë. Pastaj këto frikëra nisin të davariten e të bien vetiu, sidomos pasi erdhën përfitimet e para dhe shumë të dukshme nga qarkullimi i lirë i qytetarëve. Italia, Spanja, Greqia dhe 20 vende te tjera të BE-së dhe jashtë BE-së(për shembull Zvicra dhe dy vende evropiane të tjera jashte BE) iu bashkuan me entuziazëm Marrëveshjes së Shengenit, kur panë që prodhimi kombëtar i vendeve anëtare u rrit mesatarisht me 0.7 përqind në vit nga marreveshja. Tek ne, pritet që nga marrëveshjet e Ballkanit të Hapur, ekonomia jonë të rritet me 0.2 përqind vetëm për këtë vit. Mos duket pak? Duhet t’i bëjmë vetë llogaritë. Dy të mijtat e prodhimit tonë kombëtar prej 13.8 miliardë euro bëjnë 27.6 milionë euro.