Çiftet perfekte në dashuri, bazuar në shenjën e horoskopit

Dashuria është shpesh diçka magjike. Janë të ashtuquajturit binjakë shpirti, ata që plotësojnë njëri-tjetrin, domethënë që krijojnë shkrirjen e përsosur. Në astrologji, ka 10 çifte zodiakale që përfaqësojnë të gjitha sa më sipër. Jeni kurioz të mësoni se cilët janë ata?





Çifti i parë janë Dashi dhe Gaforrja: janë dy shenja që ndryshojnë shumë nga njëra-tjetra. Por, ndoshta pikërisht për këtë ata plotësojnë njëri-tjetrin. Ndërsa Dashi do ta ndihmojë të dashurin e tyre që ta lërë veten të shkojë në fushën sentimentale, Gaforrja do t’i ndihmojë ata të përballen me sfidat dhe të jenë më të pavarur.

Çifti i dytë janë Dashi dhe Ujori: këto janë dy shenja që e duan shumë lirinë e tyre. Dhe në këtë pikë ata do të pajtohen shumë. Ata as nuk do të mërziten, pasi i duan shumë sfidat dhe emocionet e reja.

Çifti i tretë janë Demi dhe Gaforrja: të dyja shenjat e duan familjen, shtëpinë, qetësinë. Ata duan të pushojnë në privatësinë e tyre në shtëpi.

Çifti i katërt janë Demi dhe Bricjapi: së bashku ata formojnë një çift perfekt, pasi janë punëtorë ambiciozë dhe të ndershëm. Gjithashtu ata janë shumë të pasionuar.

Çifti i pestë janë Luani dhe Peshorja: të dy janë adhurues të aventurave. Ndërsa Luani i ndihmon Peshoret me pasigurinë e tyre, ky i fundit i ndihmon me butësi dhe vëmendje.

Çifti i gjashtë janë Gaforrja dhe Peshqit: ato janë shenjat më romantike dhe më të ndjeshme të të gjithë zodiakut. Ato e kanë zakon të ndihmojnë dhe mbrojnë veten.

Çifti i shtatë janë Binjakët dhe Peshorja: të dy janë të dashuruar në kërkimin e emocioneve. Mes tyre ka edhe shumë pasion, edhe pse jo shumë të ndryshëm nga njëri-tjetri.

Çifti i tetë janë Shigjetari dhe Dashi: të dy e urrejnë gënjeshtrën. Ata janë të dy bashkëpunëtorë dhe të lidhur ngushtë.

Çifti i nëntë janë Luani dhe Binjakët: së bashku ata bëjnë një çift të bukur. Ata janë dashamirës të aventurave dhe duan të udhëtojnë. Ata gjithashtu dinë të kuptojnë dhe respektojnë njëri-tjetrin.

Çifti i dhjetë janë Virgjëresha dhe Bricjapi: ata janë shumë të zhytur në mendime, të ngarkuar dhe ambicioz. Ata e respektojnë njëri-tjetrin aq shumë sa nuk kanë frikë të thonë se si ndihen edhe në diskutime.