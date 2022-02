Dy të vdekur në Borsh, zjarrfikësit gjejnë trupat në shtëpinë e djegur

Zjarrfikësit kanë gjetur dy trupa të djegur në një shtëpi në Borsh. Trupat e pajetë u gjetën në një dhomë. Shkak për zjarrin mendohet të ketë qenë një shkëndijë elektrike.





Borsh/Informacion paraprak

Më datë 19.02.2022, rreth orës 09:45 në fshatin Borsh, Himarë, ka rënë zjarr në banesën e shtetasit Rr. C., ku si pasojë kanë ndërruar jetë shtetasi Rr. C., 83 vjeç dhe bashkeshortja e tij, shtetasia S. C., 71 vjeçe.

Dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike.

Në vendngjarje ndodhen forcat zjarrfikëse të cilat po punojnë për fikjen e zjarrit.

Vijon puna nga grupi hetimor për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes