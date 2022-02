Hap gjigant nga Liga Premier në digjitalizimin e futbollit: Marrëveshje milionëshe për NFT me katër kompani

Liga Premier ka përzgjedhur katër kompani Blockchain për licencën e saj zyrtare të tokenit të pandryshueshëm (NFT).





Raportimi bën të ditur se skuadra kryesore e futbollit anglez po shqyrton ofertat që ofrojnë kthime midis 250 milionë euro dhe 530 milionë euro gjatë katër viteve. Lista përfundimtare thuhet se përbëhet nga Sorare, Candy Digital, Dapper Labs dhe ConsenSys.

Ofertuesi fitues për koleksionet dixhitale të Ligës Premier, të cilat do t’u prezantohen klubeve para fundit të shkurtit, thuhet se do të fitojë një licencë zyrtare për të prodhuar një sërë produktesh të bazuara në blockchain – duke përfshirë NFT.

Dapper Labs tashmë ka marrëveshje me Shoqatën Kombëtare të Basketbollit (NBA) dhe Ligën Kombëtare të Futbollit (NFL), secila sipas raportimeve me vlerë 20 milionë euro në vit. Candy Digital ka një partneritet NFT me Major League Baseball (MLB).

Sipas Mail, vonesa e Ligës Premier në shpalljen e një tenderi ka lejuar që tregu të rritet, duke tërhequr kthime më të mëdha të garantuara pasi kompanitë Blockchain tërhiqen nga bazat globale të tifozëve të klubeve angleze të futbollit.

Megjithatë, prania e Sorares është potencialisht e diskutueshme. Rregullatori i industrisë së Komisionit të Lojërave të Fatit në Mbretërinë e Bashkuar hapi një hetim ndaj kompanisë franceze në tetor pasi ajo nisi një lojë ‘Fantasy Futboll’ të bazuar në Blockchain pa marrë një licencë në Mbretërinë e Bashkuar. Ky hetim mbetet në proces e sipër.