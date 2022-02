Ilir Shaqiri fituesi Vip, kush është balerini që “i mbijetoi” 131 ditëve nën survejimin e Vëllait të Madh

Ilir Shaqiri është fituesi i çmimit të madh në Big Brother Vip, pas 131 ditëve nën survejimin e kamerave 24 orë në 24. Rreth katër muaj e gjysëm ka qëndruar në shtëpinë e Big Brother VIP balerini shqiptar Ilir Shaqiri, që këtë mbrëmje finale të spektaklit, ai do të mundet të rithehet në shtëpinë e tij me gati 100 mijë euro me vete.

KUSH ËSHTË ILIR SHAQIRI?

Balerini mbush pas pothuajse një muaji 49 vjeç. Ai është cilësuar shpesh si një nga më të mirët e baletit shqiptar në Itali. Historia ngjason me atë të bashkëkombasve të tjerë, që kanë zgjedhur të jetojnë e të punojnë në vendin fqinj. Shaqiri bën pjesë në grupin e pikërisht atyre shqiptarëve të cilëve u takoi barra e rëndë të çajnë përpara në një vend të huaj në profesionin e tyre.

Rrugës së kërcimit iu fut që në moshën 10 vjeçare, kur prindërit e dërguan në shkollën e baletit, pavarësisht se “si të gjithë çunat doja të merresha me futboll” thotë ai.

Iliri prej shumë vitesh ka jetuar në Itali dhe karrierën e ka zhvilluar në vendin fqinj. Ai ka rreth 35 vite përvojë në skenën shqiptare dhe atë italiane.

Shaqiri ka qenë balerin në programe të njohura italiane si, “Buona Domenica”, “Amici”, dhe “La Corrida”. Iliri një emër i afirmuar në baletin kontemporan dhe atë modern, i cili me stilin dhe talentin e tij është një nga balerinë më të suksesshëm.

Në të njëjtën intervistë, Iliri ka rrëfyer dhe një nga momente e vështira që ka kaluar dhe ai ka qënë gjatë kohës që ishte në Teatrin e Baletit në Shkup, Maqedoni, pasi askush nuk i fliste dhe ai ndihej keq.

“7 muajt e jetës sime dhe karrierës sime në Maqedoni kanë qenë shumë të vështira, pasi të gjithë ishin maqedonas dhe askush nuk më thoshte as mirëmëngjesi, as mirëmbrëma, as si je. Pas 7 muajsh u detyrova të filloja të mësoja gjuhën në mënyrë që të komunikoja. Ata filluan më pas të ishin më të lirshëm dhe të më flisnin. E para fjalë që më thanë ishte a do kafe? Mu duk sikur më folën muret dhe isha shumë i tronditur. Më foli një shqiptar që quhej Besimi. Nga turpi asnjëri atje brenda nuk e dinte që Besimi ishte me nënë shqiptarë dhe baba jugosllav. Me tha, po ta them vetëm ty që unë jam shqiptar”.