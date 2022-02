“Loja politike” para dhe pas vendimit të Kushtetueses/ A ndryshoi “fati” i Ilir Metës dhe cilën nga 2 opozitat preferon Rama?

Eshtë fakt se zgjedhjet e 6 marsit kanë rëndësi më të madhe për opozitën, se për qeverinë. Pasi ka konfirmuar bindshëm maxhorancën me 74 mandate në zgjedhjet e prillit 2021, Edi Rama qeveris i qetë. Ai mund t’ja lejojë vetes të humbasë ndonjë nga 6 bashkitë në zgjedhjet e pjesshme vendore. Me vetëdije, Rama e ka “injoruar” fushatën elektorale dhe ka deleguar vartësit e tij në parti të prezantojnë kandidatët e PS-së për kryetar bashkie.





Kampi tjetër është në ethe. Berisha shkon “fshat më fshat”, takon njerëz, është aktiv. Ai është i ndërgjegjshëm se një humbje dërrmuese më 6 mars do t’i zhvishte atij mitin e mbështetjes popullore. I shkelmuar nga partia e vet dhe i padëshirueshëm nga SHBA, ai po luan një nga kartat e pakta që i ka mbetur. Kjo kartë quhet Ilir Meta.

Presidenti i Republikës është në revansh politik, pasi Gjykata Kushtetuese e rrëzoi vendimin e Kuvendit që e shkarkonte atë nga detyra. Kur shumëkush mendoi se karriera e tij politike do të mbyllej këtu, vendimi i gjykatës e fuqizoi politikisht Ilir Metën. Dhe ky fuqizim erdhi 3 javë para zgjedhjeve të 6 marsit.

Para se gjykata të shprehej, Edi Rama duket se po argëtohej me opozitën e përçarë. Madje nga disa veprime dukej se në këtë betejë të brendshme, Edi Rama ishte rreshtuar “pro” Berisha-Metës e kundër Bashës. I bindur që Berisha nuk ka të ardhme në politikë pasi është i padëshirueshëm nga SHBA, Rama s’e kishte problem “t’ia ngrinte topin” Doktorit kundër Bashës.

Për shembull, një ministër i tij vrapoi në media për t’i dhënë fshehtas lajmin se prokurorët belgë do të vinin në Tiranë për të marrë në pyetje kryetarin e PD-së. Më herët, e kishte sulmuar Bashën indirekt se “synon të prishë godinën e PD-së dhe aty të ngrejë kulla”. Pra, me fije të dukshme e të padukshme, Edi Rama po përkrahte koalicionin Berisha-Meta.

Ky entuziasëm i ra, fill pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për mosshkarkimin e Presidentit.

Ky vendim që e forcoi politikisht, ndonëse përkohësisht, Ilir Metën nuk e ka lumturuar Ramën. Ai e di se nëse ka një rrezik politik për të, ai mund t’i vijë nga “trashëgimtari politik i berishizmit”. Opozita anemike e Bashës është muzikë për veshët e Ramës. Mes Metës dhe Bashës, kryetari i PS-së do të preferente që përballë të kishte Bashën dhe jo ish-aleatin e tij të LSI. Andaj, Rama do të bëjë çmos për t’i dhënë një fitore të vogël Lulzim Bashës që ai ta përdorë më 6 mars. Arrestimi i pritshëm i ndonjë “peshku të mesëm” në rradhët e maxhorancës mund të përdoret nga Basha si “sukses i Partisë Demokratike”.

Kështu, do të fitonin nga pak të gjithë: Basha do të rriste pikët politike para zgjedhjeve të 6 marsit dhe Rama do të zbehte “suksesin e përkohshëm” të Metës, pa harruar të përsërisë se PS nuk bëhet mburojë për askënd. Sa për ndërkombëtarët, ata do të thonin se kemi një provë tjetër që drejtësia e re po funksionon.