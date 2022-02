Nis fushata për 6 bashkitë/ Arsyet pse gara brenda opozitës sfumon përballjen me pushtetin

Sot nis zyrtarisht fushata për 6 bashkitë që kanë mbetur pa kryetar në Shkodër, Durrës, Lushnje, Rrogozhinë, Vorë dhe Dibër. Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, kjo fushatë ka brenda saj një garë të pazakontë brenda opozitës që pritet të marrë më shumë vëmëndje se përballja me pushtetin. Që pas 9 shtatorit, dita kur Lulzim Basha vendosi të pezullojë Sali Berishën nga grupi parlamentar, Partia Demokratike pësoi çarjen më të madhe brenda saj që nga themelimi i partisë. Dri tani opozitarët ende nuk ka gjetur gjuhën e bashkëpunimit.





Gjykata e Tiranës vazhdon ta mbajë pezull vendimin se kë nga dy statutet e propozuar do të njohë. Berisha çoi ndryshimet e tij statutore, që dolën nga Kuvendi i 11 Dhjetorit, ndërsa Basha i kërkoi gjykatës të njohë vendimet që mori Kuvendi i 18 Dhjetorit. Mungesa e një vendimi mban gjallë përpjekjet e palëve dhe tensionin brenda opozitës për logon e Partisë Demokratike.

Arsye tjetër se pse përplasja brenda opozitarëve merr vëmëndje në garën e 6 Marsit është fakti se kryetarët e bashkive që shpallen fitues, do të qëndrojnë në detyrë afërsisht një vit, deri në zgjedhjet e ardhshme lokale të vitit 2023. Pikërisht për shkak të këtij mandati të cunguar përballja me pushtetin kalon në plan të dytë, duke e shndërruar 6 Marsin në një test, që do të tregojë se kush ka më shumë mbështetje mes opozitarëve.

Socialistët hyjnë në fushatë me bindjen se do ta kenë më të lehtë fitoren në 6 bashki, pasi përplasja mes opozitarëve ka qenë e dhunshme.

Partia Socialiste dhe Partia Demokratike i zgjodhën shpejt dhe me qetësi kandidatët për kryetarë bashkish, kurse në koalicionin mes Berishës dhe LSI-së u zhvillua një proces i quajtur “primare”. Përzgjedhja e kandidatëve u bë me votim në të gjitha bashkitë ku do të ketë zgjedhje. Mbështetësit e Berishës votuan për kandidatët nëpërmjet një gare të brendshme.

KANDIDATËT:

Partia Socialiste

-Shkodër, Majlinda Angoni

-Durrës, Emiriana Sako

-Lushnje, Eriselda Sefa

-Rrogozhinë, Edison Memolla

-Vorë, Blerim Shera

-Dibër, Rahim Spahiu

Partia Demokratike

-Bashkia Rrogozhinë, Ferdinand Saraçi

-Bashkia Dibër, Luan Haka

-Bashkia Vorë, Ymer Marku

-Bashkia Lushnje, Indrit Sefa

-Bashkia Durrës, Luan Hoti

-Bashkia Shkodër, Xhemal Bushati

Koalicioni “Shtëpia e Lirisë” SH-L

-Bashkia Vorë, Lulzim Vrana

-Bashkia Dibër, Premtim Kryemadhi

-Bashkia Shkodër, Bardh Spahia

-Bashkia Durrës, Ardian Muka

-Bashkia Lushnje, Elton Bano

-Bashkia Rrogozhinë, Hekuran Xhani

Partia e Lëvizja e Re

-Bashkia Durrës, Jonid Nano

-Bashkia Dibër, Dritan Torba.