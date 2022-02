“Nuk i mora dot 100 mijë euro, por kam vendosur që…”- Donald Veshaj reagon për herë të parë: Ja nisma që do ndërmarr, e ftoj fituesin të më bashkohet

Aktori Donald Veshaj ka reaguar për herë të parë pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP, nga ku nuk mundi dot të fitonte çmimin e parë prej 100 mijë euro, përballë balerinit Ilir Shaqiri.





Ai u rendit i dyti, duke marrë kështu vetëm 10 mijë euro. Por në një reagim që ka bërë në rrjetet sociale thotë se ka vendosur që ato 100 mijë euro t’i verë nga vetja e tij dhe do të ndërtojë 4 shtëpi për familjet në nevojë.

Donaldi shprehet se dy shtëpi do të ndërtohen në Kosovë dhe dy në Shqipëri, në shenjë mirënjohje dhe falënderimi për të gjithë ata që e kanë mbështetur në rrugëtimin e tij.

“Nuk e di si mund ti falënderoj të gjithë ata që më kanë mbështetur, kanë qenë realisht shumë. Nuk e di si t’jua shpreh mirënjohjen është ndjenjë fantastike. Asnjëherë nuk e kam përjetuar ndjesinë e njerëzve që të mbështesin duke harxhuar lekët e tyre, eurot e tyre për të më dhënë mua një fitore që nuk e mora.

Unë vërtet nuk e mora çmimin e madh 100 mijë euro, por unë kam vendosur që ato 100 mijë euro t’i vendos nga vetja ime për të ndërtuar 4 shtëpi për njerëzit në nevojë, dy në Kosovë dhe dy në Shqipëri. 100 mijë euroshin do ta vendos nga vetja ime, sepse është më e pakta që unë mund të bëj për njerëzit që më kanë përkrahur”, shprehet Donald Veshaj.

Pasi e uron Ilir Shaqirin për fitoren në BBVIP, Donaldi e fton që të bëhet pjesë e nismës për të kontribuar për 4 familje në nevojë. Ai thotë se kjo nismë është diçka e mirë që mund të bëhet për një komb që i ka mbështetur.

“Do kisha dëshirë të ftoja edhe fituesin, që i uroj fitoren, që të më bashkohet në këtë nismë për këtë komb që na ka mbështetur. Unë do ta bëj, kështu që nëse do edhe ti mund të vish me mua. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju dua shumë”, thotë Donald Veshaj.

Donald Veshaj edhe pse nuk arriti të fitojë çmimin e madh gjatë qëndrimit në shtëpi ka marrë shumë surpriza, ku më e rëndësishmja është projekti televizive që ai mori nga Top Channel për të zhvilluar emisionin “Më lër të flas”, së bashku me vëllain e tij Romeo Veshaj. Nuk dihet nëse ky projekt do të realizohet pasi orët e fundit po qarkullojnë lajme, që emisioni i binjakëve nuk do të fillojë, pas disa përplasjeve me produksionin.

Një fakt i rëndësishëm për tu theksuar është se Donald Veshaj brenda shtëpisë së Big Brothor njohu edhe dashurinë e tij, Beatrix Ramosaj.