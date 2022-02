Penallti, polemika dhe VAR-i që vë drejtësi. Partizani dhe Vllaznia ndajnë pikët në supersfidën e “Air Albania” (VIDEO)

Partizani dhe Vllaznia kanë ndarë pikët në një barazim 1-1 në “Air Albania” në supersfidën e ditës së sotme.





Shkodranët e nisën sfidën mjaft mirë me një penallti të shënuar nga Latifi që në startin e saj, edhe pse u desh që të përsëritej pas ndërhyrjes së VAR-it. Të kuqtë reaguan dhe kërkuan barazimin, me lojën që foli plotësisht për ta sidomos pasi Hakaj la ekipin shkodran me 10 futbollistë duke u ndëshkuar me të kuq.

Barazimi i Carës në pjesën e dytë ishte rrjedhojë e kësaj loje, ndërsa të kuqtë provuan në të gjitha mënyrat edhe të fitonin ndeshjen, por ishin të pafat në fund kur po Cara goditi edhe traversën.

PARTIZANI – VLLAZNIA 1-1

65′ Cara / Latifi 11′ (p)

KOMENTI LIVE:

90’+7’ Mbyllet ndeshja me barazimin 1-1.

90’+5’ Kallaku ekzekuton një goditje dënimi shumë pranë zonës në pozicion ballor, tentativa e tij kalon mbi traversë.

90’+2’ Traversa shpëton Vllazninë. Pas një goditje këndi, Cara me kokë gjuan në portë, por vetëm traversa i mohon festën e golit