“Pushtimi i Ukrainës do të tronditë botën”- Deklarata e fortë e kryeministrit britanik: Shenjat janë të zymta, nuk e di çfarë synon Putini, por…

“Nëse Ukraina do të pushtohet nga Rusia do të tronditet e gjithë bota”. Kështu ka deklaruar kryeministri i Britanisë së Madhe, Boris Johnosn para liderëve botërorë. Ai u shpreh se duhet të jemi të sinqertë dhe të palëkundur për situatën në Ukrainë dhe nuk do të nënvlerësojmë gravitetin e këtij momenti.





Në një fjalim në një konferencë për sigurinë në Mynih, Johnson tha se nuk e di se çfarë synon presidenti rus Vladimir Putin, por “shenjat janë të zymta”, raporton BBC.

“Dhe kjo është arsyeja pse ne duhet të qëndrojmë të fortë së bashku,” tha ai.

Johnson theksoi se Mbretëria e Bashkuar ende shpreson që diplomacia dhe dialogu të kenë sukses në zgjidhjen e krizës.

Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se Rusia mund të pushtojë menjëherë Ukrainën, me mbi 130,000 trupa të saj pranë kufirit.

Ata akuzojnë Rusinë se po përpiqet të organizojë një krizë të rreme në një rajon separatist lindor të Ukrainës për t’i dhënë asaj një arsye për të pushtuar. Por Rusia ka mohuar vazhdimisht se ka plane për të pushtuar, duke thënë se trupat po kryejnë stërvitje ushtarake në rajon, duke akuzuar Perëndimin për “histeri”.