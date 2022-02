Skandal/ Ministrja e Jashtme Donika Gërvalla keqpërdor festën e pavarësisë së Kosovës për hesap të Listës Guxo (VIDEO)

Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës Donika Gërvalla ka braktisur përvjetorin e 14-të të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ajo është larguar për në Gjermani për të ndjekur fjalimin e mikut të saj të Listës Guxo, Muhamet Idrizi, në Konsullatën e Kosovës në Hamburg.

Ky veprim i ministres Gërcalla –Schëarz është cilësuar si incident të rëndë. Ajo ka thyer protokollin pa lajmëruar se do të ishte e pranishme në festën e 14 vjetorit të pavarësisë së organizuar nga Konsullata në Hamburg. Në ftesën dhe programin e përgatitur nga Konsullata e Përgjithshme e Kosovës në Hamburg, nuk figuron fare emri i ministres, dhe as i mikut të saj, Muhamet Idrizi, kryetari i shoqatës “Oda” në Hamburg.





Në këtë takim Gërvalla nuk ka lejuar të flasë Konsulli i Përgjithshëm në largim, Gramoz Begolli. Ajo ka marrë në mënyrë arbitrare fjalën konsullit Begolli.

Kryediplomatja Gërvalla ka urdhëruar që të pranishmëve t’u drejtohet miku i saj dhe i partisë që ajo udhëheq, i Listës Guxo, Muhamet Idrizi.

Pas këtij skandali, konsulli Begolli i është drejtuar me një letër kryeministrit Albin Kurti, kryeparlamentarit Glauk Konjufca dhe Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme në Kuvendin e Kosovës. Në letrën e tij, konsulli Begolli i ka bërë të ditur krerëve të shtetit të Kosovës sesi një natë më parë gjatë ceremonisë së organizuar për nder të Ditës së Pavarësisë, një person që ka pretenduar se është ministrja Gërvalla i ka shkruar atij në “Whatsapp” dhe i ka kërkuar që në listën e të ftuarve dhe folësve të futet edhe miku i saj Muhamet Idrizi.

“Një ditë para mbajtjes së eventit, në ora 19:17 unë kam pranuar një mesazh përmes Whatsapp-it ku thuhej se ‘Unë jam Ministrja për Punë të Jashtme dhe Diasporë, znj. Donika Gërvalla dhe kërkoi nga ju përfshirjen e një personi të komunitetit shqiptarë në listë (Muhamet Idrizit), si dhe të kërkojë falje për mospërfshirjen e një personi të komunitetit shqiptar në listën e të ftuarve’. Personi në fjalë udhëheq një shoqatë shqiptare dhe është i afërt me zonjën Gërvalla dhe Listën Guxo”, shkruan Begolli në letrën e siguruar nga Demokracia.com.

Gjithashtu, Begolli, ka kërkuar konfirmim nga ambasadori i Kosovës në Gjermani, Faruk Ajeti, si dhe nga sekretari i MPJD-së që të vërtetohet nëse numri është i ministres Gërvalla. Në këtë letër, ai shkruan se ministrja e Jashtme ka shkelur protokollin e Republikës së Gjermanisë, por edhe të Kosovës.

“Të nesërmen ministrja Gërvalla shfaqet në ambientet e Konsullatës duke injoruar tërësisht protokollin zyrtar, i cili është i domosdoshme të respektohet gjatë vizitave të nivelit të lartë. Në këtë mënyrë është shkelur protokolli diplomatik në relacionin me shtetin mik të Gjermanisë. Më pas, unë u ftova për një bisedë në zyrë, me ç’rast ministrja më akuzoi për dëgjueshmëri dhe më tha se unë nuk do të flas në event, por do të flet vet ministrja si dhe Muhamet Idrizi. Përmes këtyre veprimeve ministrja e shndërroi një event të organizuar nga institucionet e Republikës së Kosovës në një event partiak privat”, thekson Begolli, raporton Demokracia.com.

Ai ankohet gjithashtu se nga lista e të ftuarve është larguar një diplomat i akredituar dhe në vend të tij është futur mbështetësi i Listës Guxo.

“Ajo (ministrja Gërvalla) hoqi nga agjenda e eventit një diplomat të akredituar dhe përfaqësues të institucioneve dhe e zëvendësoi me një aktivist partiak. Për më tepër, ministrja erdhi në Gjermani duke shkelur protokollin e shtetit të Gjermanisë si dhe atë të Kosovës, duke udhëtuar në mënyrë private për të marrë pjesë në një event zyrtarisht të organizuar nga institucionet e Republikës së Kosovës”, shkruan më tej Begolli.