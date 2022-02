Investitorët e huaj, të zhgënjyer me mungesën e fuqisë punëtore

Autoritetet në Maqedoninë e Veriut shpresojnë që gjatë vitit 2022 të kapet hapi sa i përket tërheqjes së kapitalit të investitorëve të huaj me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.

Maqedonia e Veriut, pas anëtarësimit në NATO, kishte pritje që t’i shumëfishojë investimet e huaja, por një gjë e tillë nuk ndodhi, madje gjendet në fund të listës së Ballkanit Perëndimor, duke lënë pas vetes vetëm Kosovën dhe Bosnjën e Hercegovinën.

Drejtori i Drejtorisë së zonave zhvillimore teknologjike-industriale, Jovan Despotovski, thotë për Radion Evropa Lirë se për fat të keq anëtarësimi i vendit në NATO ka përkuar me fillimin e pandemisë dhe në këtë mënyrë është ndalur hovi i pritur i investimeve të huaja.

“Anëtarësimi në NATO, të themi, erdhi në një moment të ndërlikuar, global, siç ishte fillimi i krizës së pandemisë. Unë pres që në vitin 2022, me fillimin e pritur të nisjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian, do të ketë argument plotësues – për shkak se çdo investitor, sidomos investitorët e huaj seriozë janë të interesuar për sigurinë – pres që ajo situatë që kishim në të kaluarën, kur sytë e investitorëve ishin të drejtuar kah Serbia, tashmë të kemi një ndryshim të realitetit me atë që interesimi i investitorëve të drejtohet kah Maqedonia e Veriut”, thotë Despotovski.

