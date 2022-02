“Koka nuk është koka”, të gjithë zyrtarët që pritet të thirren nga SPAK për të dëshmuar mbi aferën e inceneratorëve

“A ka mundësi të mos ketë patur dijeni Edi Rama për këtë aferë qindra milionë euro?” Këtë pyetje artikulon kryetari i PD-së, Lulzim Basha për skandalin e inceneratorëve, për të cilin po heton njëkohësisht një komision parlamentar dhe prokuroria e posaçme antikorrupsion.





Opozita është në përpjekje të vazhdueshme për të vërtetuar se “Koka nuk është koka” e kësaj afere. Dhe kush mendoi se burgosja e ish-ministrit të Mjedisit do t’i vinte kapakun kësaj çështjeje është gabuar.

Ish-sekretari i përgjithshëm i ministrisë së Mjedisit, sot deputet i PS, Alqi Bllako dëshmoi në SPAK dhe pas tij edhe kryebashkiaku i Fierit, Armando Subashi u thirr për të dhënë shpjegime. Vazhdimi i hetimeve tregon se jo vetëm opozita, por edhe prokuroria nuk i ka vënë kapakun kësaj çështjeje. Me gjasë, edhe presioni pozitiv i ndërkombëtarëve e ka nxitur drejtësinë të veprojë. Dhe nëse fillimi ishte “Lefter Koka” nuk dihet se kush e ka rradhën për të rënë në rrjetën e drejtësisë.

Sipas opozitës, lista e “mëkatarëve” është e gjatë.

“Autoriteti i konkurrencës deklaroi që procedura negocim pa shpallje nuk ekziston në Republikën e Shqipërisë. Por këtë gabim nuk e ka bërë vetë Ëngjëll Agaçi dhe them gabim, këtë shkelje ligjore. Ëngjëll Agaçi e ka bekuar, por ok për të njëjtën procedurë ka dhënë edhe Arben Ahmetaj. Po për të njëjtën procedurë jo ligjore. Si mundet të thonë që mban përgjegjësi Këshilli i Ministrave kolektive dhe asnjë nga ministrat nuk mban përgjegjësi individuale?

Ndërkohë, akuzat e PD nuk ndalen këtu.

Ish-ministri Damian Gjiknuri, sot numri Dy i PS akuzohet se ka udhëtuar në Maltë me biznesmenët e inceneratorëve Zoto dhe Mërtiri.

‘Dokumentat tregojnë se Damian Gjiknuri ka udhëtuar me Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin 2 herë brenda 1 muaji, shumë pak javë përpara miratimit të koncesionit në qeveri, ku përgjegjës direkt ishte ai si Ministër i Ekonomisë dhe Energjetikës. E njëjta skemë është përsëritur sa herë miratohej një kontratë e koncesionit të incineratorëve. Përpara se ta thërresë SPAK, i zgjedhuri i Edi Ramës si numri dy i Partisë Socialiste duhet tu japë përgjigje shqiptarëve edhe për disa pyetjeve: Damian Gjiknuri duhet të thotë sa herë ka bërë pushime në shtëpinë përfituesit të incineratorëve Mirel Mërtiri në Maltë? Për qytetarët që na ndjekin, Malta konsiderohet si parajsë fiskale për fshehjen pas kompanive guackë të miliarda eurove që qarkullojnë. Nuk është çudi që edhe paratë që janë borxh këto 8 vjet dhe u janë dhënë incineratorëve përmes Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotos të kenë përfunduar në Maltë. Damian Gjiknuri duhet të thotë a ka vetë shtëpi në Maltë apo llogari të fshehura bankare të krijuara pas dhënies me koncesion edhe me firmën e tij të incineratorëve”, deklaroi Gazmend Bardhi gjatë interpelancës me ish-ministrin në Kuvend.

Jo vetëm PD, por edhe LSI e ka trajtuar gjatë temën e inceneratorëve.

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, mes të tjerëve ka paditur në prokurori edhe Erion Veliajn.

“Kryetari i Bashkisë, pa përfillur sipas ligjit dhe pa marrë aprovimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës ka dhënë miratimin për projektin e studimit të Fizibilitetit, miratim i cili e ngarkon Bashkinë Tiranë me një pagesë që fillon me 1 milion Euro vitin e parë të projektit dhe përfundon me 5.1 milion Euro në vitin e 30-të të projektit, në total 91 784 500. Gjithashtu Erion Veliaj, sërisht pa miratimin e Këshillit Bashkiak ka dhënë në përdorim të shoqërisë koncesionare të inceneratorëve tokën publike që ka në pronësi Bashkia Tiranë (60.9% të territorit të projektit)”, akuzonte pak kohë më parë Kryemadhi.

Një tjetër i përfol në këtë aferë që do të thirret dëshmitar në komisionin hetimor është ish-kryetari i bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini.

Media shkruan se ish-kryebashkiaku i ka dërguar shkresë ministrisë së Leftes Kokës ku kërkohet ndërtimi i inceneratorit.

“Në dosjen hetimore thuhet se implikimi i zyrtarëve, ka nisur në 4 shtator 2014, kur është përpiluar shkresa e parë zyrtare nga Bashkia e Elbasanit që drejtohej nga Qazim Sejdini.

Ky i fundit i drejtohet ministrisë së Mjedisit që drejtohej nga Lefter Koka.

Katër ditë më pas, në 8 shtator 2014, ministria e Mjedisit nëpërmjet sekretarit të Përgjithshëm, dërgon kthim-përgjigje në Elbasan, se është dakord për ndërtimin e një impianti me qëllim prodhimin e energjisë nga mbetjet urbane”, raportojnë mediat.

Me gjasë edhe ish-ministri i Financave, Shkëlqim Cani do të thirret për të dëshmuar, pavarësisht se opozita e ka “shfajësuar” atë nga akuzat politike, madje e ka mburrur si një lloj “heroi” që ka refuzuar të firmosë “aferat” e njerëzve të Ramës me inceneratorët.

Pavarësisht të gjithë emrave të zyrtarëve të përmendur, opozita ka deklaruar se asgjë s’do të ishte e mundur pa lejen e Edi Ramës. Megjithatë kjo është e vështirë të provohet nga pikëpamja penale, për sa kohë vendimet e Këshillit të Ministrave janë vendime kolegjiale dhe jo personale.