Non grata i Durrësit në krye të fushatës së Partisë Socialiste/ Vangjush Dako njeriu hije pas Emiriana Sakos

Kanë qenë shumta kontestimt ndaj kandidaturës së Emirjana Sakos në Durrës, për shkak se ajo konsiderohet një marionetë e dirigjuar në prapaskenë nga Vangjush Dako. Ish kryebashkiaku i Durrësit duket i pazëvëndësueshëm për socialistët, pavarësisht “damkës” që mori kur u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.





Kjo foto e shkëputur nga një takim electoral me socialistët e Durrësit, tregon Dakon të ulur në krye të tryezës, duke menaxhuar fushatën për kandidaten e PS.

Ky nuk është një episod i shkëputur nga fushata e PS. Edhe më parë në media kanë dalë foto nga takimet e fushatës së PS, që drejtohen nga Dako. (Foto me poshte te publikuara ne daten 6 Shkurt)

Dako mund të mos jetë në tribunat politike kur në Durrës vjen Edi Rama, nuk del më as në emisione televizive dhe aktualisht nuk mban asnjë post në strukturat drejtuese të Partisë Socialiste. Por pavarësisht këtyre, në Durrës ai është po aq fuqiplotë sa ç’ka qenë para se të shpallej non grata.

Mënyra se si Vangjush Dako bën fushatë është e ditur tashmë nga përgjimet e dosjes 339. Telefonatat e përgjuara nga Prokuroria e Krimeve të Rënda zbuluan lidhjet e ngushta të ish-kryebashkiakut me botën e krimit. Presionet ndaj votuesve bëheshin nga trafikantë të drogës, vrasës apo tutorë prostitutash në këmbim të favoreve nga pushteti. Për hir të ndihmës që i jepnin Vangjush Dakos, njerëz të krimit përfitonin punësime në administratën shtetërore, legalizime dhe tendera si në rastet e vëllezërve Avdylaj apo edhe vërtetime për të lehtësuar daljen para kohe nga burgu si në rastin e Lul Berishës.

I pyetur për marrëdhënien e tij me Vangjush Dakon, pas shpalljes non grata të kryebashkiakut, Rama i ka qëndruar të vërtetës për marrëdhënien shoqërore me ish-kryebashkiakun. “Vangjush Dako ka qenë, është dhe do të jetë miku im” është shprehur Rama duke shtuar:

“Nuk ma përcakton DASH mua kë kam mik dhe kë nuk kam mik. Mua më përcakton morali im dhe bindja ime. Edhe në burg të shkojë nesër do të jetë miku im, por me Vangjush Dakon nuk kam bërë kurrë, as më ka kërkuar as i kam kërkuar, as kemi bashkëpunuar dhe as i kemi kërkuar bashkëpunim të tjerëve, asnjë shkelje të ligjit të Republikës së Shqipërisë”

Por ajo që nuk ka sqaruar kryeministri është pozicioni që Dako ka sot në Partinë Socialiste të Durrësit, e cila duket se vazhdon të jetë në kontrollin e tij të plotë. Marrëdhënia e ngushtë e Partisë Socialiste me Dakon, jo vetëm tregon se kontrata me bandat kriminale të Durrësit nuk ka përfunduar, por edhe zhvlerëson akuzat e socialistëve ndaj Berishës, si i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.