“Talenti i veçantë i tij shihej që pa mbushur 7 vjeç”/ Flet trajneri i parë i Armando Brojës, tregon gjithçka rreth bomberit kuqezi

Armando Broja është kthyer në një nga emrat më të njohur aktualisht në futbollin anglez dhe ka tërhequr vëmendjen e ekspertëve për golat dhe lojën e tij të jashtëzakonshme ofensive.





Sinjale që duket se i ka dhënë që në moshë shumë të vogël, siç ka treguar trajneri i tij Xhon MekAtier, i cili e ka drejtuar te ekipi U-7 i Bërnham Xhuniors.

Në një intervistë për “The Athletic”, MekAtier ka treguar se talenti i veçantë i Brojës shihej që pa mbushur 7 vjeç dhe kur ishte në hapat e tij të parë në futboll.

Ai ka shpjeguar se asokohe, Broja ishte mesfushor qendre dhe për ta mësuar që të mos mbante shumë topin, ia kishte bërë me detyrim që të pasonte pasi ta kishte prekur tre herë sferën.

Sipas tij, kjo ishte mënyra që ky fëmijë të bënte progres, pasi kishte parë se kishte talent unik me shpërthimet e driblimet e tij.

“Gjëja më e madhe që binte në sy te Armando ishte dëshira e tij për të fituar dhe sa konkurrues ishte. Edhe në ndeshjet stërvitore, ai dëshironte të fitonte gjithmonë dhe finalizimi i tij, edhe si mesfushor qendre, ishte i pamëshirshëm. Ishte e qartë që herët a vonë ai do të lëvizte në një standard më të lartë, ndaj ne deshëm që ta zhvillonim në mënyrën e duhur. Ai pranoi që duhej të luante me vetëm tre prekje, por nuk ishte gjithmonë i kënaqur me këtë kusht. Herë pas here, më duhej ta nxirrja nga loja për disa minuta që t’i përsëritja mesazhin”, theksoi trajneri.

MekAtier kujton se kur ishte në vështirësi, atëherë ky rregull zhdukej, siç kishte ndodhur me një ekip të fortë ndaj të cilit kishte barazuar 1-1 në pjesën e parë.