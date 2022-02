“Të gatshëm për veprim në rast sulmi”/ Tensionet në Ukrainë bëhen “kryefjalë” e Konferencës së Sigurisë

Kryefjala e Konferencës së Sigurisë në Mynih këtë vit është Ukraina dhe rreziku i pushtimit të saj nga Rusia. Qëndrimet e perëndimit janë të qarta – gatishmëri për veprim në rast sulmi të Rusisë, por edhe diplomaci.

Konferenca e Sigurisë në Mynih që i vazhdon punimet të shtunën është përqendruar tek kriza e Ukrainës dhe konflikti me Rusinë. Pas fjalimit të kancelarit gjerman, Olaf Scholz, që e bëri të qartë, se Rusia do të paguajë një kosto shumë të lartë, nëse sulmon Ukrainën, në Mynih e mori fjalën edhe zëvendës presidentja amerikane, Kamala Harris.

Ajo deklaroi qartë në drejtim të Rusisë se do të ketë sanksione “të papara”, nëse Rusia e sulmon Ukrainën. Kamala Harris tha në Mynih të shtunën, se “ne kemi përgatitur sanksione ekonomike, që do të jenë të shpejta, të forta dhe të bashkërenduara”, tha ajo. “Në fokus do të jenë institucionet financiare ruse dhe industritë bazë.”