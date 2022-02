“Vajti në ****, vdiq”/ Dalin përgjimet, ja si e detyroi banda e xhepistave shqiptarë një anëtar të saj të vetëvritej

Detaje të reja janë zbuluar pas shkatërrimit të një grupi kriminal shqiptar që kryente vjedhje në stacionet dhe mjetet e transportit publik në Greqi.





Pjesëtarë të bandës të përbërë nga anëtarë nga Saranda, Fieri, Gjirokastra, Berati e Vlora janë të përfshirë edhe në ngjarje të tjera, ku më e rënda është ajo e shtyrjes drejt vetëvrasjes të një personi që u detyrohej 10 mijë euro.

Operacioni për goditjen e grupit ka nisur në tetor 2021, ku policia greke i ka filmuar, fotografuar e përgjuar hajdutët gjatë veprimtarisë së tyre.

Nëngrupi i parë drejtohej nga Klodjan Zeneli, 37 vjeç nga Saranda, i njohur në Greqi me pseudonimin “Klodi”, ndërsa në vendlindje si “Klodi Xhepos”. Nën drejtimin e tij ishin rreth 10 persona, Gimi 23-vjec, Turi 44-vjec (Artur Bashimi), Celo 35-vjec, Mini ose Mine 37-vjec, Coli 33-vjec aktualisht ne burgun e Korfuzit si dhe tre shqiptare 31, 43 dhe 52-vjec.

Nëngrupi i dytë drejtohej nga Aldo Bramellari, 32-vjec nga Tirana, i njohur ne Greqi me pseudonimin “Martin”. Nen drejtimin e tij ishin rreth 14 persona, shqiptaret Mandi, Niku, Nari dhe Miri, 45-vjecari Armando, 42-vjecari Turi (Artur Dinaj), 27-vjecari Eltjon, 52-vjecari Mondi, nje bullgare me emrin Maria, kater shqiptare 42, 43, 53 dhe 63-vjec dhe një rumun 20-vjec.

Nëngrupi i tretë drejtohej nga 43-vjecari Dilaver Alushi nga Gjirokastra, i njohur ne Greqi me pseudonimin “Laveri” ndërsa në grup ishin edhe dy shqiptarë, njëri prej të cilëve ende i paidentifikuar me pseudonimin “Blendi”.

Grupi i “xhepistave” vidhte portofola, celulare, dokumente e ç’te gjente. Viktima te tyre ishin kryesisht te moshuar, vajza te reja dhe turistë. Anëtarët e grupit niseshin ne mëngjes me makina, motorë ose ne këmbë dhe shkonin neper stacione ndërkohë qe zgjidhnin oraret 06.00-12.30 dhe 17.00-21.00.

Marsel Bashimi, 35-vjec nga Gjirokastra akuzohet se ka plagosur me thike nje shtetas gjeorgjian, i cili punonte delivery, gjate një zënke për përparësinë e kalimit te mjeteve ne rruge. Ai u përgjua pas ngjarjes teksa i kërkonte anëtareve te tjerë te grupit te deklaronin te vjedhur mjetin e tij dhe te ndryshonin targat. Te nesërmen e plagosjes policia e Athinës e zbuloi ku ndodhej dhe e arrestoi.

Nje tjetër ngjarje e rende e zbuluar eshte nje vetëvrasje. Një anëtar i grupit i njohur si “Lame” kreu vetevrasje pasi detyrohej 10.000 euro dhe presionohej nga drejtues te grupit qe t’i jepte. Teksa banda kishte planifikuar qe ta rrihte me qellim qe te jepte parate, i riu nuk e duroi presionin dhe vrau veten. U gjet i varur ne nje dhome hoteli ne “Omonia”.

PËRGJIMET E PROKURORISË:

Nje bisede e pergjuar mes Klodjan Zenelit dhe Marsel Bashimit eshte si vijon:

Bashimi: Atje eshte Lame. Klodjan: Jo * erdhi ketu i dehur. Bashimi: Pse nuk e mbajte. Klodjan: Mora Turin por Turi me tha qe hante. Ca ka bere * Bashimi: Ceshtja eshte qe mua me detyrohet ca para dhe ka bere pune 10.000 euro ** Klodjan: Sa ka bere Bashimi: 10.000 euro ore vella. Ishin 17, 7 i moren ata, 10 i mori Lame Klodjan: Kur i ka bere ore vella Bashimi: Para dy ditesh ore vella ai me tha mua qe beri nje pune 300 lek (e pakuptueshme) tek kush dha 50 lek Klodjan: Ai me tha mua kam bere nje pune 300 lek (e pakuptueshme) 50 lek Bashimi: Kujt ja dha 50 lek Klodjan: 17.000 lek Bashimi: 7.000 dhe ato i moren te tjeret dhe 10.000 lek Lame. (Lek perdoret si kod per te nenkuptuar Euro, ndersa me * jane shenuar fjale fyese) Madje nje bisede te dates 21.11.2021 mes nje prej drejtuesve te grupit dhe nje shqiptari te paidentifikuar pas vetevrajes se Lames vijon si me poshte: I panjohur: E more vesh per Lamen. Drejtuesi: Aa… I panjohur: Vajti ne… te motres vdiq Drejtuesi: E di I panjohur: U var, e gjeten te varur Drejtuesi: Ku e gjeten te varur I panjohur: Ne hotel ishte bashke me… E gjeti ai te varur

DOSJA HETIMORE:

Nga dosja hetimore jane zbuluar edhe dy emra te tjere shqiptaresh te cilet nuk jane bere publik ne emrat e identifikuar nga policia per publikun, konkretisht shtetasit Agim Stroka dhe Erion Muhamet Jakupi.

Madje ne nje bisede, Stroka flet me nje shqiptar te paidentifikuar lidhur me kontrollet e policise dhe gjate bisedes zbulohet se ky i fundit ka me vete nje arme zjarri.

Megjithate avokatet Dimitris Mpeldekos dhe Giannis Glikas, qe mbrojne nje prej drejtuesit e grupit, jane shprehur per mediat greke: “Sot hetuesja me pëlqimin e prokurores ka liruar klientin tonë duke pranuar pjesërisht argumentet tona ligjore dhe faktike. Jemi shumë të kënaqur me këtë zhvillim dhe presim që të përcaktohet gjyqi për të vërtetuar pafajësinë e tij të plotë”.

“XHEPISTËT” ME PRECEDENTË EDHE NË SHQIPËRI: