Arben Kraja zbardh takimin me Jorida Tabakun: Do administrojmë çdo fakt, aq më shumë nga Komisioni Hetimor për Inceneratorët

Pas takimit me Jorida Tabakun në ambjentet e Prokurorisë së Posacme, ka reaguar shefi i SPAK, Arben Kraja. Ai ka thënë se takimi u kërkua nga Jorida Tabaku dhe prokurorët janë gati të administrojnë çdo provë “ngado që të vijnë, aq më shumë nga Komisioni Hetimor i ngritur nga Kuvendi”. Më herët, deputetët socialistë reaguan ashpër ndaj vizitë së Jorida Tabakut në SPAK, duke e konsideruar atë të paligjshme. Ermonela Felaj paralajmëroi një kallëzim penal për Tabakun, meqënëse sipas saj ajo ka nxjerrë dokumenta pa një vendim të parlamentit.





Reagimi i plotë i Arben Krajes:

Sot me datë 21 Shkurt 2022 Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme zhvilloi një takim me zonjën Jorida Tabaku, deputete e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Kryetare e Komisionit Hetimor të ngritur nga Kuvendi për inceneratoret. Takim u zhvillua me kërkesë të zonjës Tabaku.

Prokuroria e Posaçme është e vendosur që të administrojë çdo fakt dhe çdo indicje që lidhet me hetimin e procedimeve penale të regjistruara për çështjen e inceneratoreve, ngado që të vijnë, aq më shumë nga Komisioni Hetimor i ngritur nga Kuvendi.

Nga ana tjetër, sigurojmë opinionin publik se prokurorët janë të pavarur në veprimtarinë e tyre hetimore, në vendimarrjen e tyre dhe do të analizojnë me ligjshmëri, objektivitet dhe paanësi çdo pretendim, indicje apo provë që paraqitet nga të gjithë palet që kanë dijeni rreth procesit për të cilin po hetohet.