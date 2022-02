“Bashkitë s’kanë marrë asnjë lek nga buxheti i shtetit”/ Jorida Tabaku: Po e heq nga vetja, po ia kalon Erion Veliajt tani, Ahmetaj: Sa bukur e the për Zotin! Këtu u kapa!

Kryetarja e Komisionit Hetimor për skandalin e Inceneratorëve Jorida Tabaku është përplasur në mbledhjen e këtij komisioni me zëvendëskryeministrin dhe ish-ministrin e Financave Arben Ahmetaj. Gjatë diskutimit të tyre, Ahmetaj theksoi se bashkive nuk i është dhënë asnjë lek nga buxheti i shtetit për kryerjen e procesit të pastrimit të mbetjeve dhe se e gjitha ka qenë koncesion.





Në këtë moment ka ndërhyrë kryetarja Tabaku e cila i kërkoi të dinte se përse kishte zhvilluar komunikime me bashkitë dhe një ndër to, me atë të Tiranës. Madje Tabaku tha se me këtë rast Arben Ahmetaj po kërkonte t’ia kalonte përgjegjësinë kryebashkikaut të Tiranës Erion Veliajt. Nga ana e tij, Ahmetaj u përgjigj me ironi se këtu u kap në argument ndërsa shtoi se “..koncesioni i Tiranës nuk ka nevojë për mbështetje buxhetore. Nuk ka nevojë për aprovim, në parim. E ka rrugën e hapur të vazhdojë sepse është koncesion, nuk kërkon aktivizim të buxhetit të shtetit. Thashë që në vite bashkia e Tiranës ashtu siç është e zonja ka mundur të marrë financim…”

Debati i plotë:

Arben Ahmetaj: S’ka marrë asnjë lekë si mbështetje buxhetore. Kur ka thënë Lefter Koka që s’kam nevojë për mbështetje buxhetore është korrekt, sepse koncesioni vjen me tarifën.

Jorida Tabaku: Do kalojmë te formula. Në këtë shkresë ju e konsideroni si miratimin paraprak, dhe në këtë shkresë juve vetë thoni…

Arben Ahmetaj: Zonjë në raport me nenin 42…, mund t’i vijmë vërdallë sa të duash.

Jorida Tabaku: Po atëherë pse e ke bërë këtë letërkëmbim kur nuk e ke përgjegjësi? Pse i ke kërkuar këto gjëra? Pse thua që duhet të vijë ok nga i gjithë qarku i Tiranës.

Arben Ahmetaj: Ja ta them unë pse?

Jorida Tabaku: Pse kur nuk e ke përgjegjësi? Sepse me çfarë po kuptoj po e heq nga vetja dhe po ia çon Erion Veliajt, këtë po bën tani?

Arben Ahmetaj: Sa bukur e the këtë për Zotin! Të betohem! Këtu u kapa! E nderuar zonja Tabaku për të mos ardhur vërdallë dhe për të qenë profesionistë edhe politikisht koncesioni i Tiranës nuk ka nevojë për mbështetje buxhetore. Nuk ka nevojë për aprovim, në parim. E ka rrugën e hapur të vazhdojë sepse është koncesion, nuk kërkon aktivizim të buxhetit të shtetit. Thashë që në vite bashkia e Tiranës ashtu siç është e zonja ka mundur të marrë financim…