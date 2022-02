Në rreth të kuq dhe Shqipëria e Kosova/ Rrjedhin 30 mijë llogari bankare në Zvicër, demaskohen kriminelët, mashtruesit dhe politikanët e korruptuar

Prestigjiozja ‘The Guardian’ ka zbuluar një skandal të madh përsa i përket rrjedhjes masive të të dhënave nga një prej bankave private më të mëdha në botë, Credit Suisse, në Zvicër, teksa ka ekspozuar pasurinë e fshehur të klientëve VIP të përfshirë në tortura, trafik droge, pastrim parash, korrupsion dhe krime të tjera të rënda.





Janë rreth 30 mijë klientë të kësaj banke në të gjithë botën, llogaritë e të cilëve kanë dalë në ‘shesh’, rrjedhja e të cilave ka demaskuar përfituesit e më shumë se 100 miliardë frangave zvicerane (80 miliardë £)* të mbajtura në një nga institucionet financiare më të njohura të Zvicrës.

Sipas The Guardian, Credit Suisse në mënyrë të përsëritur hapi ose mbante llogari bankare për një grup panoramik të klientëve me rrezik të lartë në të gjithë botën.

NË LISTË, TË KORRUPTUAR DHE KRIMINELË NGA SHQIPËRIA, KOSOVA E MAQEDONIA E VERIUT:

Në hartën e publikuar të “The Guardian”, ndodhet me rreth të kuq edhe Shqipëri, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Kjo shpjegon që, politikanë të korruptuar, kriminelë dhe mashtrues shqiptarë të cilët fshehin të ardhurat në bankën zvicerane “Credit Suisse”. Megjithatë ende nuk janë bërë të ditura të dhënat apo emra shqiptarët nga demaskimi i “The Guardian”.

ÇFARË PËRFSHIJNË KËTO LLOGARI DHE KRIMINELËT QË I ZOTËROJNË ATO:

Referuar të dhënave të ‘The Guardian’, ato llogari përfshijnë një trafikant qeniesh njerëzore në Filipine, një bos të bursës së Hong Kongut të burgosur për ryshfet, një miliarder që urdhëroi vrasjen e të dashurës së tij të yllit të popit libanez dhe drejtuesit që plaçkitën kompaninë shtetërore të naftës të Venezuelës, si dhe politikanë të korruptuar nga Egjipti në Ukrainë.

Një llogari në pronësi të Vatikanit në të dhënat u përdor për të shpenzuar 350 milion € (290 milion £) në një investim të dyshuar mashtrues në pronën e Londrës që është në qendër të një gjyqi penal në vazhdim të disa të pandehurve, duke përfshirë një kardinal.

Ndërsa disa llogari në të dhënat ishin të hapura që në vitet 1940, më shumë se dy të tretat u hapën që nga viti 2000. Shumë prej tyre ishin ende të hapura gjatë dekadës së fundit, dhe një pjesë mbeten të hapura edhe sot.

RONALD LI FOOK-SHIU:

Kur Ronald Li Fook-shiu iu afrua një bankieri për të hapur një llogari në vitin 2000, ai nuk ka gjasa të jetë parë si një klient i pafavorshëm. Ish-kryetar i bursës së Hong Kongut , ai ishte një nga njerëzit më të pasur në qytet, ku njihej si “kumbari i bursës”. Por ai ishte ndoshta më i njohur për kohën që kaloi në një burg të sigurisë maksimale.

Karriera e Li kishte përfunduar me turp në vitin 1990, kur ai u dënua për marrje ryshfeti në këmbim të listimit të kompanive në bursë. Megjithatë, një dekadë më vonë, Li ishte megjithatë në gjendje të hapte një llogari që më vonë mbante 59 milion CHF (26.3 milion £), sipas rrjedhjes.

Ai ka vdekur që atëherë, por rasti i tij është një nga dhjetëra të zbuluara nga gazetarët që duket se tregon Credit Suisse të hapura ose të mbajtura llogari për klientët që kishin bindje serioze që mund të priten të shfaqen në kontrollet e kujdesit të duhur. Ka raste të tjera në të cilat Credit Suisse mund të ketë ndërmarrë veprime të shpejta pas shfaqjes së flamujve të kuq, por rasti megjithatë tregon se klientët e dyshimtë janë tërhequr nga banka.

RODOLJUB RADULOVIÇ:

Kontrolle të tilla mund të pritet të parandalojnë një bankë nga hapja e llogarive për klientë të tillë si Rodoljub Radulović, një mashtrues serb i letrave me vlerë i paditur në vitin 2001 nga Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim.

Megjithatë, të dhënat e rrjedhura e identifikojnë atë si bashkënënshkruesin e dy llogarive të kompanisë Credit Suisse. E para u hap në vitin 2005, një vit pasi KSHZ-ja kishte siguruar një vendim të mungesës së dënimit kundër Radulović-it për drejtimin e një skeme ‘pump and dump’.

Një nga llogaritë e kompanisë së Radulović-it mbante 3.4 milion CHF (2.2 milion £) përpara se të mbylleshin në 2010. Ai së fundi u dënua me 10 vjet burg nga një gjykatë në Beograd për rolin e tij në trafikimin e kokainës nga Amerika e Jugut për bosin e krimit të organizuar Darko Shariç. Avokati i Radulović-it nuk iu përgjigj kërkesave të shumta për koment.

EDUARD SEIDEL:

Pasi autoritetet gjermane bastisën selinë e Siemens në Mynih në vitin 2006, Seidel rrëfeu menjëherë rolin e tij në skemën e ryshfetit, megjithëse ai tha se kurrë nuk kishte vjedhur nga kompania ose nuk kishte përvetësuar fondet e saj të squllta. Përfshirja e tij në korrupsion bëri që emri i tij të futej në bazën e të dhënave Thomson Reuters Ëorld-Check në 2007.

Megjithatë, të dhënat e zbuluara të Credit Suisse tregojnë se llogaritë e tij u lanë të hapura të paktën deri në dekadën e fundit. Në një moment pasi u largua nga Siemens, një llogari vlente 54 milion CHF (24 milion £). Avokati i Seidel nuk pranoi të thoshte nëse llogaritë ishin të tijat. Ai tha se klienti i tij kishte adresuar të gjitha çështjet e pazgjidhura në lidhje me veprat e tij të ryshfetit dhe dëshironte të vazhdonte me jetën e tij.

Avokati nuk iu përgjigj ftesave të përsëritura për të shpjeguar burimin e 54 milion CHF. Siemens tha se nuk dinte për paratë dhe se rishikimi i flukseve të saj të parave nuk hodhi dritë mbi llogarinë.

Ndërsa Credit Suisse tha në deklaratën e saj se nuk mund të komentonte për ndonjë klient specifik, banka tha se “veprimet janë ndërmarrë në përputhje me politikat e zbatueshme dhe kërkesat rregullatore në kohën përkatëse, dhe se çështjet e lidhura tashmë janë adresuar”.

Në disa raste, Credit Suisse kuptohet se ka ngrirë llogari që u përkasin klientëve problematikë. Megjithatë, mbeten pyetje se sa shpejt banka lëvizi për t’i mbyllur ato.

STEFAN SEDERHOLM:

Një klient, Stefan Sederholm, një teknik kompjuteri suedez i cili hapi një llogari me Credit Suisse në 2008, ishte në gjendje ta mbante të hapur për dy vjet e gjysmë pas dënimit të tij të raportuar gjerësisht për trafikim njerëzor në Filipine, për të cilën ai është dënuar me burgim të përjetshëm.

Krimi i Sederholm doli për herë të parë në dritë në vitin 2009, kur policia në Manila bastisi një vitrinë që supozohej të ishte kapitulli lokal i Lëvizjes për Paqe Popullore Mindanao dhe zbuloi rreth 17 gra në kabina me kamera në internet që kryenin shfaqje seksi për klientët e huaj. Ai u dënua në vitin 2011.

Një përfaqësues për Sederholm tha që Credit Suisse nuk i ngriu kurrë llogaritë e tij dhe nuk i mbylli ato deri në vitin 2013, kur ai nuk ishte në gjendje të siguronte materialin e kujdesit të duhur. I pyetur pse Sederholm kishte nevojë për një llogari zvicerane, ata thanë se ai jetonte në Tajlandë kur u hap, duke shtuar: “A mund të më thoni ju lutem nëse do të preferonit t’i vendosnit paratë tuaja në një bankë tajlandeze apo zvicerane?”

FERDINAND MARCOS DHE GRUAJA E TIJ IMELDA:

Një nga rastet më famëkeqe në historinë e Credit Suisse përfshinte diktatorin e korruptuar filipinas Ferdinand Marcos dhe gruan e tij, Imelda. Çifti vlerësohet të ketë marrë deri në 10 miliardë dollarë nga Filipinet gjatë tre mandateve që Ferdinandi ishte president, i cili përfundoi në 1986.

Prej kohësh dihet se Credit Suisse ishte një nga bankat e para që i ndihmoi Marcoses të shkatërronin vendin e tyre dhe në një episod famëkeq madje i ndihmoi ata të hapnin llogari zvicerane me emrat e rremë “Ëilliam Saunders” dhe “Jane Ryan”. Në vitin 1995, një gjykatë e Cyrihut urdhëroi Credit Suisse dhe një bankë tjetër të kthenin 500 milion dollarë fonde të vjedhura në Filipine.

Të dhënat e zbuluara përmbajnë një llogari që i përkiste Helen Rivilla, një avokate e dënuar në 1992 për ndihmë në pastrimin e parave në emër të Ferdinand Marcos. Pavarësisht kësaj, ajo ishte në gjendje të hapte një llogari zvicerane në vitin 2000, ashtu si edhe bashkëshorti i saj, Antonio, i cili u përball me akuza të ngjashme që më pas u hoqën.

Është e vështirë të dihet se si Credit Suisse mund të ketë humbur rastin e pastrimit të parave që lidh çiftin me udhëheqësin e korruptuar filipinas, i cili u raportua nga Associated Press. Çifti, i cili nuk mund të kontaktohej për koment, ishte në gjendje të mbante rreth 8 milion CHF (3.6 milion £) në bankë përpara se llogaritë e tyre të mbylleshin në 2006.

PAVLO LAZARENKO:

Të dhënat e zbuluara të Credit Suisse janë të mbushura me politikanë dhe aleatët e tyre që kanë qenë të lidhur me korrupsionin përpara, gjatë ose pasi kishin llogaritë e tyre.

Ato përfshijnë Pavlo Lazarenko, i cili shërbeu për një vit të vetëm të korruptuar si kryeministër i Ukrainës midis 1997 dhe 1998 përpara se të aplikonte për një llogari në Credit Suisse. Një muaj pasi presioni nga rivalët e detyruan Lazarenkon të shpallte dorëheqjen e tij, ai hapi të parën nga dy llogaritë e tij në Credit Suisse. Njëra u vlerësua më vonë në pothuajse 8 milion CHF (3.6 milion £).

Lazarenko u vlerësua më vonë nga Transparency International se kishte grabitur 200 milionë dollarë nga qeveria ukrainase, gjoja duke kërcënuar se do të dëmtonte bizneset nëse nuk i paguanin atij 50% të fitimeve të tyre. Ai u deklarua fajtor për pastrim parash në Zvicër në vitin 2000, dhe më vonë u padit në SHBA për korrupsion dhe u dënua me nëntë vjet burg në vitin 2006 në lidhje me ryshfetet e marra nga një biznesmen ukrainas.

Mbetet e paqartë pse Credit Suisse e lejoi Lazarenkon të hapte një llogari dhe të depozitonte shuma kaq të mëdha në radhë të parë, duke pasur parasysh prejardhjen e tij; para se të hynte në politikë, Lazarenko ishte një funksionar në krye të një ferme kolektive.

HOSNI MUBARAK DHE DJEMTË E TIJ, ALAA DHE GAMAL:

Gjatë kohës kur po bënte biznes me Lazarenkon, Credit Suisse duket se ka depërtuar edhe në krijimin politik egjiptian nën diktatorin Hosni Mubarak, i cili ishte President për tre dekada deri në vitin 2011. Klientët e bankës përfshinin djemtë e Mubarakut, Alaa dhe Gamal, të cilët themeloi perandori biznesi në Egjipt.

Marrëdhënia e vëllezërve me bankën zgjati dekada, me llogarinë më të hershme të përbashkët të hapur nga vëllezërit në vitin 1993. Deri në vitin 2010 – një vit përpara revoltës popullore që rrëzoi babanë e tyre – një llogari që i përkiste Alaas mbante 232 milionë CHF (138 milionë £).

Pas kryengritjeve të pranverës arabe, pasuria e tyre ndryshoi dhe në vitin 2015 vëllezërit dhe babai i tyre u dënuan me tre vjet burg nga një gjykatë egjiptiane për përvetësim dhe korrupsion. Ata thonë se çështja ishte e motivuar politikisht, por pas një apeli të pasuksesshëm Alaa dhe Gamal i paguan rreth 17.6 milionë dollarë qeverisë egjiptiane në një marrëveshje zgjidhjeje që nuk pranonte fajin.

Avokatët e vëllezërve hedhin poshtë çdo sugjerim se ata ishin të korruptuar, duke thënë se të drejtat e tyre janë shkelur gjatë çështjes egjiptiane dhe 10 vjet hetime të gjera dhe ndërhyrëse mbi pasuritë e tyre globale nga autoritetet e huaja nuk kanë zbuluar ndonjë shkelje ligjore. Ata shtuan se llogaritë e tyre zvicerane ishin ngrirë për më shumë se një dekadë, në pritje të zgjidhjes së hetimeve nga autoritetet zvicerane.

HUSSEIN SALEM:

Klientë të tjerë të Credit Suisse të lidhur me Hosni Mubarakun ishin manjati i ndjerë Hussein Salem – i cili veproi si këshilltar financiar për diktatorin për gati tre dekada, grumbulloi një pasuri përmes marrëveshjeve të preferuara tenderash dhe vdiq në mërgim pasi u përball me akuzat për pastrim parash – dhe Hisham Talaat Moustafa, një politikan miliarder në partinë e Mubarakut.

Moustafa, i cili nuk mund të kontaktohej për koment, u dënua në vitin 2009 për punësimin e një vrasësi për të vrarë ish të dashurën e tij, yllin libanez të popit Suzanne Tamim – por llogaria e tij nuk u mbyll deri në vitin 2014.

OMAR SULEJMAN:

Një tjetër pasardhës i Mubarakut i lidhur me shërbimet bankare të Credit Suisse ishte ish-shefi i tij i spiunazhit Omar Suleiman. Bashkëpunëtorët e tij renditen në të dhënat si pronarë përfitues të një llogarie që mbante 63 milion CHF (26 milion £) në 2007. Sulejmani ishte një figurë e frikshme në Egjipt, ku ai mbikëqyrte torturat e përhapura dhe abuzimet e të drejtave të njeriut.

KHALED NEZZAR:

Të dhënat zbulojnë llogaritë e Credit Suisse të mbajtura nga disa figura të tjera të inteligjencës dhe ushtarake dhe anëtarëve të familjeve të tyre, duke përfshirë në Pakistan, Jordani, Jemen dhe Irak. Një klient algjerian ishte Khaled Nezzar, i cili shërbeu si ministër i mbrojtjes deri në vitin 1993 dhe mori pjesë në një grusht shteti që shkaktoi një luftë brutale civile në të cilën junta ushtarake ku ai ishte pjesë u akuzua për zhdukje, ndalime masive, tortura dhe ekzekutime të të burgosurve.

Roli i dyshuar i Nezzar në abuzimet e të drejtave të njeriut ishte dokumentuar gjerësisht në vitin 2004, kur llogaria e tij u hap. Ai përmbante një bilanc maksimal prej 2 milion CHF (900,000 £) dhe mbeti i hapur deri në vitin 2013, dy vjet pasi ai u arrestua në Zvicër për krime të dyshuara lufte. Ai mohon të ketë bërë shkelje dhe hetimet janë në vazhdim.

CREDIT SUISSE E PARA BANKË NË ZVICËR QË PËRBALLET ME AKUZA PENALE:

Këtë muaj, Credit Suisse u bë banka e parë e madhe zvicerane në historinë e vendit që u përball me akuza penale, të cilat ajo i mohon, në lidhje me pretendimin se ndihmoi në pastrimin e parave nga tregtia e kokainës në emër të mafies bullgare.

Megjithatë, pasojat e rrjedhjes mund të jenë shumë më të gjera se një bankë, duke kërcënuar një krizë për Zvicrën, e cila ruan një nga ligjet më të fshehta bankare në botë. Institucionet financiare zvicerane menaxhojnë rreth 7.9 trilion CHF (6.3 trilion £) në asete, gati gjysma e të cilave u përket klientëve të huaj.

Projekti ‘Suisse Secrets’ hedh një dritë mbi një nga qendrat më të mëdha financiare në botë, e cila është mësuar të operojë në hije. Ai identifikon të dënuarit dhe pastruesit e parave, të cilët ishin në gjendje të hapnin llogari bankare, ose t’i mbanin ato të hapura për vite pas zbulimit të krimeve të tyre. Ky projekt zbulon gjithashtu edhe faktin se si ligjet e famshme të sekretit bankar të Zvicrës ndihmuan në lehtësimin e grabitjes së vendeve në botën në zhvillim.

Ashtu si çdo bankë tjetër në botë, Credit Suisse pretendon se ka mekanizma të rreptë kontrolli për të kryer një kontroll të gjerë të duhur ndaj klientëve të saj për të “siguruar që standardet më të larta të sjelljes të respektohen”. Në gjuhën bankare, kontrolle të tilla quhen çeqe të njohjes së klientit ose KYC.

RAPORTI I VJEDHUR HODHI DRITË MBI PROCEDURAT E BANKËS:

Një raport i rrjedhur i vitit 2017 i porositur nga rregullatori financiar i Zvicrës hodhi pak dritë mbi procedurat e brendshme të bankës në atë kohë.

“Klientët do të përballen me një kontroll të intensifikuar kur shënohen si një person i ekspozuar politikisht nga një vend me rrezik të lartë, ose një person i përfshirë në një aktivitet me rrezik të lartë si lojërat e fatit, tregtia e armëve, shërbimet financiare ose miniera”, thuhet në raport.

Menaxherët e marrëdhënieve pritej të përdornin burime të jashtme për të verifikuar klientët dhe nivelet e tyre të rrezikut, sipas rrjedhjes, duke përfshirë artikujt e lajmeve ose bazat e të dhënave të tilla si platforma Thomson Reuters Ëorld-Check, e cila përdoret gjerësisht në sektorin e shërbimeve financiare për të shënuar kur njerëzit janë arrestuar, akuzuar, hetuar ose dënuar për një krim të rëndë.