“Nuk tolerojmë ndërhyrje të jashtme në zgjedhjet amerikane”, postimi i FBI-së: Ruajmë demokracinë e shëndoshë

“Zgjedhjet e ndershme janë themeli i demokracisë në SHBA. Ndikimi i huaj në zgjedhjet tona nuk do të tolerohet dhe FBI-ja do të vazhdojë të punojë me qeverinë vendore dhe partnerët e sektorit privat për të prishur dhe ekspozuar çdo përpjekje për të gërryer besimin në sistemin zgjedhor të SHBA-ve.

Në nëntor, FBI-ja dhe partnerët tanë njoftuan paditjen e dy iranianëve që dyshohet se u përpoqën të ndërhynin në zgjedhjet presidenciale të 2020 në SHBA, duke treguar se kur punojmë së bashku si një komunitet dhe një vend, ne mund ta mbajmë demokracinë tonë të sigurt”, thotë FBI-ja në një postim në Twitter.